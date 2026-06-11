Kỳ vọng 2026 - 2027 sẽ có thêm nhiều tin tích cực từ các tổ chức xếp hạng

Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Vietnam Investment Forum - Summer Summit tổ chức chiều ngày 11/6, ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) khẳng định, Việt Nam đang đứng trước một thời điểm lịch sử quan trọng. Để hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nhu cầu huy động và phân bổ nguồn lực cho đầu tư phát triển là vô cùng lớn.

Để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, ông Hải cho biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tập trung triển khai đồng bộ sáu nhóm giải pháp chiến lược trọng tâm. Trong đó ưu tiên hàng đầu là hoàn thiện thể chế và thúc đẩy lộ trình nâng hạng thị trường.

Ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu.

Sự quan tâm chưa từng có

Theo ông Hải, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành loạt đề án. Tới đây, việc hoàn thiện thể chế và khung khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục được thực hiện.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Chứng khoán theo hướng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. Cơ quan quản lý cũng đang đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, tham gia soạn thảo Nghị định phát hành trái phiếu PPP để tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

Thứ hai, tiếp tục cải thiện các tiêu chí nâng hạng thị trường. Sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, vào tháng 4/2026, FTSE Russell đã xác nhận duy trì lộ trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào rổ chỉ số vào tháng 9 năm nay. Mục tiêu xa hơn là MSCI công nhận thị trường chứng khoán Việt Nam là thị trường mới nổi. Theo ông Hải, UBCKNN quyết tâm đưa hệ thống CCP vào vận hành chậm nhất đầu năm 2027.

“Tại các chương trình đối thoại với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế gần đây, trong đó có các cuộc tọa đàm tại Singapore, chúng tôi thấy mức độ quan tâm chưa từng có từ các quỹ lớn như Vanguard, BlackRock và các quỹ quốc gia đối với thị trường Việt Nam” - ông Hải cho biết.

Theo lãnh đạo UBCKNN, bên cạnh dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF, việc nâng hạng còn mở ra cơ hội thu hút dòng vốn chủ động từ các quỹ đầu tư quốc tế quy mô lớn, các quỹ quốc gia và nhiều định chế tài chính toàn cầu.

Cơ quan quản lý đang tiếp tục trao đổi với các tổ chức xếp hạng, trong đó có MSCI, nhằm từng bước đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cần thiết. Đồng thời, các cấu phần quan trọng của thị trường như cơ chế tài khoản tổng (omnibus account), hệ thống đối tác bù trừ trung tâm (CCP) và khả năng tiếp cận thông qua các nhà môi giới toàn cầu cũng đang được thúc đẩy triển khai.

“Tôi hy vọng trong năm 2026 và 2027, chúng ta sẽ tiếp tục có thêm nhiều thông tin tích cực hơn nữa từ các tổ chức xếp hạng” - ông Hải nhấn mạnh.

“Nhiều doanh nghiệp FDI đã sẵn sàng IPO”

Cùng với câu chuyện nâng hạng, UBCKNN cũng đang tập trung phát triển đồng bộ cả phía cung và phía cầu nhằm tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn cho thị trường.

Ở phía cung, cơ quan quản lý tiếp tục thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với niêm yết và đăng ký giao dịch; khuyến khích các doanh nghiệp có chất lượng tham gia thị trường vốn. Đáng chú ý, theo ông Hải, cơ quan quản lý đã đạt được sự đồng thuận về chủ trương cho phép các doanh nghiệp FDI quy mô lớn thực hiện IPO và niêm yết tại Việt Nam.

“Nhiều ứng cử viên FDI hiện đang chuẩn bị hồ sơ IPO” - ông Hải tiết lộ.

Ở phía cầu, UBCKNN đang thúc đẩy phát triển các nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là quỹ hưu trí bổ sung, quỹ đầu tư dài hạn, quỹ mở và các định chế đầu tư chuyên nghiệp nhằm nâng cao tính ổn định của dòng vốn.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng mở rộng không gian phát triển cho ngành quản lý quỹ thông qua việc sửa đổi các quy định liên quan đến hoạt động quỹ đầu tư, cho phép đa dạng hóa sản phẩm và nâng hạn mức đầu tư.

Từ năm 2025, đã có các chỉ số đầu tư trên thị trường được đề xuất bởi các công ty quản lý quỹ và do các sở giao dịch chứng khoán thực hiện quản lý. Cũng theo ông Hải, sau tháng 9/2026, sẽ có nhiều chỉ số mới ban hành, qua đó đa dạng hoá các loại hình quỹ, cùng chỉ số cơ sở để các quỹ tham chiếu theo.

Ngoài ra, nhiều động lực mới cũng đang được chuẩn bị. Theo ông Hải, sẽ có các dịch vụ sản phẩm mới dựa trên nền tảng hệ thống KRX. Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm hiện hữu, cơ quan quản lý đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xây dựng các cơ chế thí điểm và khung quản lý phù hợp đối với thị trường các-bon và tài sản mã hóa theo chủ trương của Đảng và Chính phủ.

“Quan điểm nhất quán của chúng tôi là phát triển có lộ trình rõ ràng, thận trọng nhưng kiên quyết không để bỏ lỡ những cơ hội từ các xu hướng mới của kinh tế số và tài chính số toàn cầu” - ông Hải khẳng định.

Cùng với đó, một giải pháp quan trọng tiếp tục được thực hiện là tăng cường hạ tầng công nghệ và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giám sát thị trường. UBCKNN đang triển khai hai dự án hệ thống giám sát thị trường tổng thể, kho dữ liệu tập trung toàn ngành. Hai dự án sau khi hoàn thành có thể quản lý giám sát thị trường minh bạch và hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và toàn diện, công nghệ đang trở thành công cụ chiến lược để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng vận hành thị trường. UBCKNN đang từng bước triển khai ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các hệ thống giám sát tiên tiến nhằm tăng cường khả năng phát hiện sớm các hành vi vi phạm, thao túng thị trường, giao dịch nội gián và các rủi ro tiềm ẩn khác.

Cuối cùng, UBCKNN cũng sẽ tập trung nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và xây dựng văn hóa đầu tư bền vững./.