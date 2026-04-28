Siết kỷ luật môi trường nhiệt điện, giữ nhịp phát điện mùa khô

Diệu Hoa

22:54 | 28/04/2026
(TBTCO) - Ngày 28/4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) ban hành văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện trên cả nước tăng cường kiểm soát môi trường, chủ động phòng ngừa sự cố, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc huy động các tổ máy phát điện trong cao điểm mùa khô.
Theo chỉ đạo, các đơn vị cần rà soát toàn diện hiện trạng thiết bị và hiệu quả vận hành của các công trình xử lý chất thải, đặc biệt là hệ thống xử lý khí thải. Việc kiểm tra phải hướng tới mục tiêu vận hành ổn định, liên tục, tránh nguy cơ phát sinh khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục cũng phải được duy trì chính xác, minh bạch.

Bộ NN&MT nhấn mạnh yêu cầu chủ động bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, kịp thời sửa chữa, thay thế vật tư tiêu hao nhằm bảo đảm thiết bị luôn trong trạng thái vận hành tốt, nhất là trước và trong các tháng cao điểm mùa khô. Các giải pháp kỹ thuật cần được triển khai theo phương châm “phòng ngừa từ sớm, từ xa”, ưu tiên những biện pháp có thể thực hiện ngay mà không làm gián đoạn phát điện.

Trường hợp cần bảo dưỡng hoặc cải tạo thiết bị có nguy cơ ảnh hưởng đến công suất phát điện, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với cơ quan điều độ hệ thống điện để bố trí thời gian phù hợp, hạn chế tối đa tác động đến cung ứng điện.

Siết kỷ luật môi trường nhiệt điện, giữ nhịp phát điện mùa khô. Ảnh: TL

Cùng với đó, việc kiểm soát chất lượng nhiên liệu đầu vào được đặt ra chặt chẽ hơn, nhất là các chỉ tiêu về hàm lượng lưu huỳnh, tro và độ ẩm trong than. Trên cơ sở dự báo nồng độ phát thải các chất ô nhiễm chính như SO₂, NOx và bụi tổng, các nhà máy cần điều chỉnh tỷ lệ phối trộn nhiên liệu hợp lý, kiên quyết không tiếp nhận nguồn than không đạt chuẩn theo thiết kế công nghệ.

Đối với các hạng mục cải tạo, nâng cấp lớn như hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP), khử SO₂ hay công nghệ SCR, Bộ yêu cầu xây dựng lộ trình cụ thể, bảo đảm vừa đáp ứng yêu cầu môi trường, vừa không làm gián đoạn vận hành trong giai đoạn cao điểm và các năm tiếp theo.

Về cơ chế quản lý, Bộ NN&MT cho biết, từ ngày 1/7/2025 đến hết năm 2031, các nhà máy nhiệt điện hiện hữu hoặc đã hoàn tất thủ tục môi trường trước thời điểm này tiếp tục áp dụng quy chuẩn QCVN 22:2009/BTNMT cùng các quy định địa phương để kiểm soát khí thải.

Đáng chú ý, trong bối cảnh cơ quan chức năng vừa khởi tố vụ án liên quan đến việc can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu tại hàng trăm trạm quan trắc môi trường, Bộ NN&MT đã yêu cầu các địa phương tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát hệ thống quan trắc tự động đối với nước thải và khí thải. Động thái này nhằm siết chặt kỷ cương, bảo đảm tính minh bạch của dữ liệu môi trường, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và phòng ngừa rủi ro phát sinh.

Thí điểm vùng phát thải thấp ở Vành đai 1: Bước đi “nhỏ” cho bài toán lớn của Hà Nội

(TBTCO) - Trước áp lực ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, Hà Nội đang lựa chọn một cách tiếp cận thận trọng nhưng có tính hệ thống: thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026. Chính sách này không chỉ nhằm hạn chế xe máy xăng, mà còn mở ra một thử nghiệm lớn về quản trị đô thị, hướng tới tái cấu trúc giao thông bền vững.
(TBTCO) - UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 394/NQ-CP giai đoạn 2026 - 2030, đặt trọng tâm bảo vệ môi trường thông qua giảm thiểu, phân loại, thu gom, xử lý rác thải, với yêu cầu chuyển mạnh từ phong trào sang thực chất trên toàn địa bàn.
(TBTCO) - Việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2020 đang được đặt trong bài toán lớn hơn: vừa tháo gỡ rào cản thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, vừa bảo đảm kiểm soát môi trường hiệu quả. Cách tiếp cận mới, từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, cùng với số hóa và công cụ kinh tế sẽ tạo bước chuyển thực chất trong quản lý môi trường.
(TBTCO) - Việt Nam cần nguồn lực rất lớn cho các mục tiêu môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, nhưng khả năng huy động vẫn còn hạn chế. Các công cụ như tín dụng xanh, trái phiếu xanh hay ưu đãi môi trường đã được thiết lập, song chưa đủ “độ thấm” để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện cơ chế và nâng cao năng lực thực thi.
(TBTCO) - Với loạt kết quả rõ nét giai đoạn 2021 - 2025, từ nâng tỷ lệ thu gom rác, kiểm soát ô nhiễm đến thay đổi nhận thức cộng đồng, Lạng Sơn đang bước vào giai đoạn mới với quyết tâm cao hơn. Kế hoạch năm 2026 là bước tiếp nối, lan tỏa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.
(TBTCO) - Lai Châu có lợi thế nổi bật để phát triển nông nghiệp xanh nhờ hệ sinh thái đa dạng, diện tích rừng lớn và nhiều sản phẩm bản địa giá trị cao. Tỉnh này đang đặt mục tiêu chuyển mạnh sang nông nghiệp hàng hóa gắn với kinh tế xanh, trong đó dược liệu và sâm được xác định là ngành hàng chiến lược.
(TBTCO) - Trung tuần tháng 6/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn năng lượng - môi trường 2026 với chuỗi hoạt động gồm đối thoại chính sách, bình xét và vinh danh “Năng lượng và môi trường xanh bền vững tại Việt Nam”, cùng triển lãm “Con đường xanh - Net Zero Việt Nam”.
(TBTCO) - Tăng trưởng xanh đang trở thành yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh áp lực cạnh tranh và tiêu chuẩn bền vững ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần tháo gỡ đồng thời các “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực và năng lực thực thi...
