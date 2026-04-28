Theo chỉ đạo, các đơn vị cần rà soát toàn diện hiện trạng thiết bị và hiệu quả vận hành của các công trình xử lý chất thải, đặc biệt là hệ thống xử lý khí thải. Việc kiểm tra phải hướng tới mục tiêu vận hành ổn định, liên tục, tránh nguy cơ phát sinh khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục cũng phải được duy trì chính xác, minh bạch.

Bộ NN&MT nhấn mạnh yêu cầu chủ động bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, kịp thời sửa chữa, thay thế vật tư tiêu hao nhằm bảo đảm thiết bị luôn trong trạng thái vận hành tốt, nhất là trước và trong các tháng cao điểm mùa khô. Các giải pháp kỹ thuật cần được triển khai theo phương châm “phòng ngừa từ sớm, từ xa”, ưu tiên những biện pháp có thể thực hiện ngay mà không làm gián đoạn phát điện.

Trường hợp cần bảo dưỡng hoặc cải tạo thiết bị có nguy cơ ảnh hưởng đến công suất phát điện, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với cơ quan điều độ hệ thống điện để bố trí thời gian phù hợp, hạn chế tối đa tác động đến cung ứng điện.

Siết kỷ luật môi trường nhiệt điện, giữ nhịp phát điện mùa khô. Ảnh: TL

Cùng với đó, việc kiểm soát chất lượng nhiên liệu đầu vào được đặt ra chặt chẽ hơn, nhất là các chỉ tiêu về hàm lượng lưu huỳnh, tro và độ ẩm trong than. Trên cơ sở dự báo nồng độ phát thải các chất ô nhiễm chính như SO₂, NOx và bụi tổng, các nhà máy cần điều chỉnh tỷ lệ phối trộn nhiên liệu hợp lý, kiên quyết không tiếp nhận nguồn than không đạt chuẩn theo thiết kế công nghệ.

Đối với các hạng mục cải tạo, nâng cấp lớn như hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP), khử SO₂ hay công nghệ SCR, Bộ yêu cầu xây dựng lộ trình cụ thể, bảo đảm vừa đáp ứng yêu cầu môi trường, vừa không làm gián đoạn vận hành trong giai đoạn cao điểm và các năm tiếp theo.

Về cơ chế quản lý, Bộ NN&MT cho biết, từ ngày 1/7/2025 đến hết năm 2031, các nhà máy nhiệt điện hiện hữu hoặc đã hoàn tất thủ tục môi trường trước thời điểm này tiếp tục áp dụng quy chuẩn QCVN 22:2009/BTNMT cùng các quy định địa phương để kiểm soát khí thải.

Đáng chú ý, trong bối cảnh cơ quan chức năng vừa khởi tố vụ án liên quan đến việc can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu tại hàng trăm trạm quan trắc môi trường, Bộ NN&MT đã yêu cầu các địa phương tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát hệ thống quan trắc tự động đối với nước thải và khí thải. Động thái này nhằm siết chặt kỷ cương, bảo đảm tính minh bạch của dữ liệu môi trường, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và phòng ngừa rủi ro phát sinh.