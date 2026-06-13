Đầu tư

Vương quốc Anh đa dạng hóa đầu tư tại Việt Nam

Bà Alexandra Smith - Tổng Lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Alexandra Smith - Tổng Lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh

15:17 | 13/06/2026
(TBTCO) - Đầu tư của Vương quốc Anh vào Việt Nam bước sang giai đoạn mở rộng cơ cấu và tái đầu tư. Bà Alexandra Smith - Tổng Lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh, có bài viết riêng cho Báo Tài chính - Đầu tư về triển vọng đầu tư của Vương quốc Anh vào Việt Nam.
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Một thập niên tăng trưởng nhanh

Dòng vốn đầu tư từ Vương quốc Anh vào Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới - không còn chỉ được đo bằng sự hiện diện ổn định, mà nổi bật hơn ở xu hướng mở rộng theo chiều sâu, tái cơ cấu và gia tăng hàm lượng vốn.

Vương quốc Anh đa dạng hóa đầu tư tại Việt Nam
Bà Alexandra Smith - Tổng Lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trong hơn một thập niên qua, các nhà đầu tư Anh đã từng bước củng cố dấu ấn tại Việt Nam trong các lĩnh vực như dịch vụ tài chính, logistics, chế biến - chế tạo và công nghệ. Tuy nhiên, điều tạo nên sự khác biệt của giai đoạn hiện nay không chỉ nằm ở số lượng dự án được cấp phép mới, mà còn ở quy mô tái đầu tư và điều chỉnh vốn của các doanh nghiệp đang hoạt động - cho thấy mức độ tín nhiệm ngày càng cao của các nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Tính đến hết năm 2016, các nhà đầu tư Anh có 298 dự án tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký khoảng 3,75 tỷ USD. Đến cuối năm 2025, con số này đã tăng lên 623 dự án, với tổng vốn đăng ký gần 4,70 tỷ USD.

Riêng giai đoạn 2016 - 2025, Việt Nam ghi nhận thêm 334 dự án đầu tư từ Vương quốc Anh được cấp phép, với tổng vốn đăng ký mới xấp xỉ 1 tỷ USD, đồng thời tạo ra khoảng 11.800 việc làm.

Đáng chú ý, hơn 50% số dự án đầu tư của Anh hiện đang hoạt động tại Việt Nam được cấp phép trong vòng một thập niên trở lại đây. Điều này cho thấy dòng chảy đầu tư mới được duy trì liên tục, thay vì chỉ dựa trên một nền tảng đầu tư mang tính kế thừa. Năm 2024, Vương quốc Anh xếp thứ 15 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; tuy nhiên, dấu ấn đầu tư của Anh được thể hiện rõ nét ở chiều sâu, mức độ tái đầu tư và sự gắn bó dài hạn với nền kinh tế Việt Nam.

Các số liệu tổng hợp cho thấy đầu tư của Vương quốc Anh tại Việt Nam không đơn thuần chỉ dựa trên dấu ấn lịch sử. Đáng chú ý, phần lớn nền tảng đầu tư hiện nay được hình thành trong khoảng mười năm trở lại đây, phản ánh sự tái quan tâm rõ nét, cùng những điều chỉnh chiến lược và xu hướng dịch chuyển dòng vốn theo hướng dài hạn, sâu và gắn bó hơn với thị trường Việt Nam.

Vương quốc Anh đa dạng hóa đầu tư tại Việt Nam
Dịch vụ tài chính từ lâu đã là trụ cột trong đầu tư của Anh tại Việt Nam (Ngân hàng Standard Chartered - Anh tại Việt Nam). Ảnh: An Thư

Số liệu năm 2025 cho thấy rõ hơn xu hướng chuyển biến của dòng vốn đầu tư Anh tại Việt Nam. Trong năm, có 36 dự án mới được cấp phép, với tổng vốn đăng ký mới đạt 37,5 triệu USD. Đáng chú ý hơn, tổng vốn điều chỉnh tăng thêm của các dự án đang hoạt động lên tới khoảng 196,5 triệu USD.

Quy mô vốn điều chỉnh - cao gấp hơn 5 lần vốn đăng ký mới - là điểm nhấn đáng quan tâm. Điều này cho thấy các nhà đầu tư Anh đang có mặt tại Việt Nam không chỉ duy trì hoạt động mà còn mở rộng quy mô, gia tăng công suất, đầu tư thêm cơ sở vật chất và từng bước “tiến sâu” hơn vào thị trường.

Trên thực tế, xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch từ giai đoạn thâm nhập thị trường sang giai đoạn mở rộng vận hành. Việc điều chỉnh vốn thường gắn liền với các quyết định tái đầu tư của những doanh nghiệp đã gắn bó với hệ sinh thái kinh doanh tại Việt Nam, như mở rộng sản xuất, mở thêm dịch vụ, hoặc tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Trong phân tích đầu tư quốc tế, tái đầu tư của doanh nghiệp đang hoạt động thường được xem là tín hiệu đáng tin cậy về niềm tin trung và dài hạn đối với nền kinh tế của nước tiếp nhận.

Đa dạng hóa ngành nghề và gia tăng cường độ vốn

Dù dịch vụ tài chính từ lâu đã là trụ cột trong đầu tư của Anh tại Việt Nam, những năm gần đây chứng kiến sự mở rộng rõ rệt sang nhiều lĩnh vực khác, phù hợp với tiến trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Việt Nam.

Những năm gần đây, các lĩnh vực như vận tải và logistics, phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin, sản xuất công nghệ cao và các ngành liên quan đến năng lượng ngày càng thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp Anh. Xu hướng đa dạng hóa này phản ánh vai trò đang thay đổi của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, cũng như vị thế ngày càng rõ nét của Việt Nam như một trung tâm sản xuất và logistics trong khu vực.

Các doanh nghiệp Anh ngày càng hiện diện rõ nét trong các lĩnh vực như dịch vụ số, tài chính xanh, hạ tầng và logistics ứng dụng công nghệ - những lĩnh vực phù hợp với các ưu tiên dài hạn của Việt Nam, bao gồm nâng cao năng suất và chuyển dịch năng lượng.

Đáng lưu ý, dữ liệu cho thấy mức vốn bình quân trên mỗi dự án có xu hướng gia tăng theo thời gian. Ngay cả khi số lượng dự án không tăng đột biến, thì quy mô vốn được rót - đặc biệt thông qua các khoản điều chỉnh - lại cho thấy nhà đầu tư sẵn sàng cam kết những khoản đầu tư lớn hơn so với các giai đoạn trước.

Đây là sự chuyển dịch từ “mở rộng về số lượng” sang chú trọng chất lượng và quy mô.

Vốn đăng ký vẫn là chỉ tiêu chuẩn trong thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài, phản ánh mức độ cam kết tại thời điểm cấp phép. Tuy nhiên, các khoản điều chỉnh vốn và tái đầu tư lại cho thấy bức tranh rõ nét hơn về niềm tin vào vận hành thực tế.

Số liệu năm 2025 – khi vốn điều chỉnh vượt xa vốn đăng ký mới – cho thấy dòng vốn Anh đang chuyển từ giai đoạn khởi đầu sang giai đoạn bám rễ và mở rộng. Tại nhiều nền kinh tế mới nổi, việc các doanh nghiệp đang hoạt động tiếp tục tái đầu tư thường được xem là tín hiệu đáng tin cậy hơn về mức độ ổn định của môi trường đầu tư, so với những tuyên bố về các dự án mới.

Trong bối cảnh này, quỹ đạo đầu tư của Vương quốc Anh tại Việt Nam cho thấy sự dịch chuyển rõ nét, từ tăng trưởng mang tính thăm dò sang giai đoạn củng cố vị thế và nâng tầm hiện diện trên thị trường.

Triển vọng phía trước

Các doanh nghiệp Anh ngày càng hiện diện rõ nét trong các lĩnh vực như dịch vụ số, tài chính xanh, hạ tầng và logistics ứng dụng công nghệ - những lĩnh vực phù hợp với các ưu tiên dài hạn của Việt Nam, bao gồm nâng cao năng suất và chuyển dịch năng lượng.

Tổng hợp dữ liệu giai đoạn 2016 - 2025 cho thấy dòng đầu tư giữa Vương quốc Anh và Việt Nam đang có sự thay đổi về chất. Hơn một nửa số dự án đầu tư của Anh tại Việt Nam hiện nay được cấp phép trong mười năm trở lại đây, trong khi các đợt điều chỉnh vốn gần đây cho thấy nhà đầu tư ngày càng sẵn sàng mở rộng hiện diện một cách thực chất.

Các nhà đầu tư Anh ngày càng lựa chọn Việt Nam nhờ sức sống năng động của nền kinh tế, nguồn nhân lực có tay nghề cao, cùng những cơ hội rộng mở từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Vương quốc Anh và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Khi Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực và hướng tới mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, các nhà đầu tư Anh dường như không chỉ đáp lại bằng những dự án mới, mà còn bằng các quyết định tái đầu tư bền bỉ.

Quỹ đạo trong thập kỷ qua - đặc biệt là sự tăng tốc về số dự án và quy mô vốn kể từ năm 2016 - cho thấy đầu tư của Anh đang vượt ra khỏi những cam kết ban đầu, tiến tới mức độ hội nhập kinh tế sâu rộng hơn.

Thay vì những dòng vốn mang tính thời điểm, xu hướng hiện nay cho thấy sự tham gia ngày càng sâu và gắn bó lâu dài của nhà đầu tư Anh vào quá trình tăng trưởng của Việt Nam. Nếu đà tái đầu tư này được duy trì, giai đoạn tiếp theo trong quan hệ đầu tư Anh - Việt nhiều khả năng sẽ không được quyết định bởi số lượng dự án công bố, mà bởi quy mô, chất lượng và chiều sâu chiến lược của các dòng vốn đang được triển khai tại Việt Nam.

Bà Alexandra Smith - Tổng Lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh
Từ khóa:
vương quốc anh đa dạng hóa đầu tư việt nam triển vọng đầu tư

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