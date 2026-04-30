Hiệu ứng domino từ thị trường năng lượng kéo giá đường và ngô tăng cao

Giá đường tăng mạnh khi ethanol “hút” nguồn hàng

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường đường vừa có phiên tăng đáng chú ý ở cả hai mặt hàng chủ chốt, với động lực chính vẫn đến từ những bất ổn tại Trung Đông. Việc đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa tiến triển làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng, đặc biệt tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới.

MXV cho rằng, trong bối cảnh giá dầu duy trì ở mức cao, nhiên liệu sinh học trở thành lựa chọn thay thế đáng chú ý. Điều này khiến nhiều nhà máy mía đường chuyển hướng sang sản xuất ethanol thay vì đường, qua đó trực tiếp làm suy giảm nguồn cung đường toàn cầu - yếu tố đang hỗ trợ giá.

Sản lượng ethanol theo niên vụ (chu kỳ 15 ngày).

Dữ liệu từ các quốc gia sản xuất lớn cho thấy xu hướng này ngày càng rõ. Tại Brazil, sản lượng đường khu vực Trung Nam trong nửa đầu tháng 4 đạt 541.000 tấn, giảm 26,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi sản lượng ethanol lại tăng mạnh 23,5%, lên 1,13 tỷ lít.

Tại Ấn Độ, Chính phủ nước này tiếp tục thúc đẩy chương trình pha trộn ethanol, thậm chí đề xuất mở rộng sang các loại nhiên liệu có tỷ lệ ethanol lên tới 85% và 100%, sau khi đã đạt mục tiêu E20 vào năm 2025.

Theo dữ liệu của MXV, trên thị trường kỳ hạn, giá đường thô giao tháng 7 tăng 3,79% lên 325,62 USD/tấn; đường trắng cũng tăng 2,75%, đạt 444,8 USD/tấn.

Trong nước, giá đường hiện khá ổn định do sức mua chậm lại trước kỳ nghỉ lễ. Tại Đà Nẵng, đường tiểu ngạch có giá khoảng 16.000 đồng/kg; tại TP. Hồ Chí Minh, giá đường dao động 16.500 - 16.700 đồng/kg. Đường nhập khẩu từ Myanmar chào bán khoảng 16.000 - 16.100 đồng/kg. Phân khúc đường nhà máy giữ giá, nhưng giao dịch nhìn chung trầm lắng.

Ngô phá vỡ vùng tích lũy, xu hướng tăng dần rõ nét

Đồng pha với diễn biến của thị trường đường, giá ngô cũng nối dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp. Đóng cửa hôm qua, giá kỳ hạn tháng 7 trên sàn CBOT tăng 0,47% lên 188 USD/tấn - mức cao nhất trong khoảng một tháng. Đáng chú ý, hợp đồng tháng 12 đã có chuỗi tăng 9 phiên liên tiếp, cho thấy xu hướng tăng đang được củng cố.

Diễn biến giá ngô kỳ hạn tháng 7 trên sàn CBOT.

Đà tăng của ngô không chỉ đến từ yếu tố riêng lẻ, mà còn chịu tác động lan tỏa từ thị trường lúa mì và đậu tương. Việc giá liên tục đóng cửa ở vùng cao trong phần lớn các phiên gần đây đã kích hoạt lực mua theo xu hướng từ các quỹ, kéo dòng tiền quay trở lại thị trường.

MXV nhận định, thị trường hàng hóa thời gian gần đây cho thấy sự lan tỏa ngày càng rõ nét từ biến động của nhóm năng lượng sang các mặt hàng khác, đặc biệt là nguyên liệu công nghiệp và nông sản. Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị chưa hạ nhiệt và giá dầu duy trì ở vùng cao, mặt bằng giá của các mặt hàng như đường và ngô nhiều khả năng tiếp tục được nâng đỡ trong ngắn hạn, không chỉ bởi yếu tố cung - cầu, mà còn được hỗ trợ từ dòng tiền đầu tư gia tăng trên thị trường phái sinh.

Trong bối cảnh đó, thị trường năng lượng vẫn là yếu tố dẫn dắt. Giá dầu neo ở mức cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát toàn cầu, đồng thời đẩy chi phí sản xuất và logistics đi lên. Nhờ vậy, giá ngô đã thoát khỏi vùng tích lũy kéo dài 177 - 189 USD/tấn để hình thành mặt bằng giá mới.

Ngân hàng Thế giới cũng cảnh báo rủi ro giá hàng hóa cơ bản có thể tiếp tục tăng nếu xung đột tại Trung Đông leo thang, trong bối cảnh các yếu tố rủi ro đang duy trì mặt bằng giá ở mức cao. Dù sản lượng ethanol tại Mỹ giảm xuống khoảng 297 triệu gallon trong tuần qua, nhưng lực cầu quốc tế vẫn đóng vai trò hỗ trợ. Ngô Mỹ hiện duy trì lợi thế cạnh tranh về giá, thể hiện qua việc Đài Loan đã mua 65.000 tấn ngô thức ăn chăn nuôi giao tháng 7.

Tại thị trường trong nước, giá ngô nhập khẩu Nam Mỹ giao tháng 7 (CNF) ở mức khoảng 255 USD/tấn. Giá nội địa tiếp tục neo ở mức cao do chi phí logistics và năng lượng tăng. Giá ngô tại các cảng miền Bắc dao động 7.250 - 7.450 đồng/kg, còn ngô nội địa khoảng 6.950 - 7.300 đồng/kg./.