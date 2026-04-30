Hiệu ứng domino từ thị trường năng lượng kéo giá đường và ngô tăng cao

Văn Nam

18:26 | 30/04/2026
Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cùng đà tăng nóng của giá dầu thô đang tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt lên thị trường hàng hóa nguyên liệu, đặc biệt là nhóm nguyên liệu công nghiệp và nông sản. Khi các quốc gia đẩy mạnh tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế, dòng vốn và nhu cầu đang dịch chuyển sang nhiên liệu sinh học, qua đó làm gia tăng áp lực lên nguồn cung của nhiều mặt hàng, kéo giá đường và ngô lên cao.
Giá đường tăng mạnh khi ethanol “hút” nguồn hàng

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường đường vừa có phiên tăng đáng chú ý ở cả hai mặt hàng chủ chốt, với động lực chính vẫn đến từ những bất ổn tại Trung Đông. Việc đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa tiến triển làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng, đặc biệt tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới.

MXV cho rằng, trong bối cảnh giá dầu duy trì ở mức cao, nhiên liệu sinh học trở thành lựa chọn thay thế đáng chú ý. Điều này khiến nhiều nhà máy mía đường chuyển hướng sang sản xuất ethanol thay vì đường, qua đó trực tiếp làm suy giảm nguồn cung đường toàn cầu - yếu tố đang hỗ trợ giá.

Sản lượng ethanol theo niên vụ (chu kỳ 15 ngày).

Dữ liệu từ các quốc gia sản xuất lớn cho thấy xu hướng này ngày càng rõ. Tại Brazil, sản lượng đường khu vực Trung Nam trong nửa đầu tháng 4 đạt 541.000 tấn, giảm 26,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi sản lượng ethanol lại tăng mạnh 23,5%, lên 1,13 tỷ lít.

Tại Ấn Độ, Chính phủ nước này tiếp tục thúc đẩy chương trình pha trộn ethanol, thậm chí đề xuất mở rộng sang các loại nhiên liệu có tỷ lệ ethanol lên tới 85% và 100%, sau khi đã đạt mục tiêu E20 vào năm 2025.

Theo dữ liệu của MXV, trên thị trường kỳ hạn, giá đường thô giao tháng 7 tăng 3,79% lên 325,62 USD/tấn; đường trắng cũng tăng 2,75%, đạt 444,8 USD/tấn.

Trong nước, giá đường hiện khá ổn định do sức mua chậm lại trước kỳ nghỉ lễ. Tại Đà Nẵng, đường tiểu ngạch có giá khoảng 16.000 đồng/kg; tại TP. Hồ Chí Minh, giá đường dao động 16.500 - 16.700 đồng/kg. Đường nhập khẩu từ Myanmar chào bán khoảng 16.000 - 16.100 đồng/kg. Phân khúc đường nhà máy giữ giá, nhưng giao dịch nhìn chung trầm lắng.

Ngô phá vỡ vùng tích lũy, xu hướng tăng dần rõ nét

Đồng pha với diễn biến của thị trường đường, giá ngô cũng nối dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp. Đóng cửa hôm qua, giá kỳ hạn tháng 7 trên sàn CBOT tăng 0,47% lên 188 USD/tấn - mức cao nhất trong khoảng một tháng. Đáng chú ý, hợp đồng tháng 12 đã có chuỗi tăng 9 phiên liên tiếp, cho thấy xu hướng tăng đang được củng cố.

Diễn biến giá ngô kỳ hạn tháng 7 trên sàn CBOT.

Đà tăng của ngô không chỉ đến từ yếu tố riêng lẻ, mà còn chịu tác động lan tỏa từ thị trường lúa mì và đậu tương. Việc giá liên tục đóng cửa ở vùng cao trong phần lớn các phiên gần đây đã kích hoạt lực mua theo xu hướng từ các quỹ, kéo dòng tiền quay trở lại thị trường.

MXV nhận định, thị trường hàng hóa thời gian gần đây cho thấy sự lan tỏa ngày càng rõ nét từ biến động của nhóm năng lượng sang các mặt hàng khác, đặc biệt là nguyên liệu công nghiệp và nông sản.

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị chưa hạ nhiệt và giá dầu duy trì ở vùng cao, mặt bằng giá của các mặt hàng như đường và ngô nhiều khả năng tiếp tục được nâng đỡ trong ngắn hạn, không chỉ bởi yếu tố cung - cầu, mà còn được hỗ trợ từ dòng tiền đầu tư gia tăng trên thị trường phái sinh.

Trong bối cảnh đó, thị trường năng lượng vẫn là yếu tố dẫn dắt. Giá dầu neo ở mức cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát toàn cầu, đồng thời đẩy chi phí sản xuất và logistics đi lên. Nhờ vậy, giá ngô đã thoát khỏi vùng tích lũy kéo dài 177 - 189 USD/tấn để hình thành mặt bằng giá mới.

Ngân hàng Thế giới cũng cảnh báo rủi ro giá hàng hóa cơ bản có thể tiếp tục tăng nếu xung đột tại Trung Đông leo thang, trong bối cảnh các yếu tố rủi ro đang duy trì mặt bằng giá ở mức cao. Dù sản lượng ethanol tại Mỹ giảm xuống khoảng 297 triệu gallon trong tuần qua, nhưng lực cầu quốc tế vẫn đóng vai trò hỗ trợ. Ngô Mỹ hiện duy trì lợi thế cạnh tranh về giá, thể hiện qua việc Đài Loan đã mua 65.000 tấn ngô thức ăn chăn nuôi giao tháng 7.

Tại thị trường trong nước, giá ngô nhập khẩu Nam Mỹ giao tháng 7 (CNF) ở mức khoảng 255 USD/tấn. Giá nội địa tiếp tục neo ở mức cao do chi phí logistics và năng lượng tăng. Giá ngô tại các cảng miền Bắc dao động 7.250 - 7.450 đồng/kg, còn ngô nội địa khoảng 6.950 - 7.300 đồng/kg./.

Bài liên quan

Dự báo giá đường sẽ tăng vào cuối năm 2026 do thiếu hụt nguồn cung

Giá lúa mì đảo chiều, giá đường lao dốc dưới áp lực dư cung

Giá lúa mì đang ở mức cao do lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Bay giữa sắc đỏ tự hào, Vietjet chào mừng đại lễ 30/4

Khúc khải hoàn và khát vọng vươn mình…

Hơn 180 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ

Hoàn thành xuất cấp hơn 5.117 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh 3 tỉnh phía Bắc

Lãi trước thuế quý I/2026 của NCB tăng hơn 43%

Cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Ngày 30/4: Giá bạc tiếp đà lao dốc do áp lực lãi suất

Giá bạc thế giới hôm nay (30/4) có xu hướng giảm rõ rệt, trong khi giá trong nước duy trì trạng thái ổn định hơn nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ biến động quốc tế. Áp lực từ môi trường lãi suất cao tiếp tục là yếu tố chi phối chính, khiến dòng tiền có xu hướng rời khỏi kim loại quý như bạc.
Ngày 30/4: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Giá cao su thế giới hôm nay (30/4) đồng loạt khởi sắc do được hỗ trợ bởi giá dầu leo thang và dòng tiền đầu cơ. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,5%; Nhật Bản tăng 1,07%; Trung Quốc tăng 0,97%. Trong nước, giá cao su tiếp tục đi ngang tại các doanh nghiệp lớn, với mủ tạp Phú Riềng giữ 390 đồng/DRC, mủ nước 420 đồng/TSC.
Ngày 30/4: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (30/4) tiếp tục ổn định trên cả nước. Thị trường duy trì mặt bằng giá cao ở nhiều khu vực, đặc biệt tại miền Nam và một số tỉnh Tây Nguyên, hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg.
Ngày 30/4: Giá gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, lúa "án binh bất động"

Giá lúa gạo hôm nay (30/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định, duy nhất giá gạo thường biến động nhẹ. Tuy nhiên, nguồn cung có xu hướng giảm dần, trong khi giao dịch mua bán tại nhiều địa phương vẫn diễn ra chậm.
Đà tăng giá của năng lượng lan sang nhóm đậu tương

Thị trường hàng hóa nguyên liệu tiếp tục chịu chi phối bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Lo ngại gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá năng lượng đi lên, đồng thời lan sang nhóm nông sản là đậu tương thông qua nhu cầu nhiên liệu sinh học, giúp lực mua duy trì trên diện rộng.
Xây dựng bộ số phong thủy cho từng loại xổ số, nam doanh nhân tại Ninh Bình trúng Jackpot Power 6/55 hơn 91 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 28 tháng 4 năm 2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01333 cho ông Đ.T, người chơi hiện đang sinh sống và kinh doanh tại tỉnh Ninh Bình, với giá trị trúng thưởng 91.889.389.200 đồng. Buổi lễ trao thưởng được tường thuật trực tiếp trên fanpage Vietlott. Tại buổi lễ, ông Đ.T đã trao tặng 1 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.
Vietjet khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Shizuoka, dễ dàng bay thẳng đến quê hương núi Phú Sĩ

(TBTCO) - Ngày 29/4/2026, Sân bay Shizuoka, Nhật Bản đã rộn ràng chào đón chuyến bay đầu tiên giữa Shizuoka với Hà Nội của Vietjet, đường bay thẳng đầu tiên kết nối hai địa phương, hai điểm đến nổi bật Việt Nam - Nhật Bản.
Ngày 29/4: Giá bạc biến động mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (29/4) biến động mạnh khi giá dầu tăng vọt. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 86 đồng/lượng (mua vào) và 88 đồng/lượng (bán ra) so với sáng hôm qua. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 4,47% so với tuần trước.
Kéo dài việc giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0% đến 30/6/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5

Cuộc “tổng tấn công” phá bỏ các rào cản trong môi trường kinh doanh

Lợi nhuận sau thuế của Novaland đạt 860 tỷ đồng trong quý I/2026

Huế thông xe cầu vượt biển Thuận An, tiếp tục mở rộng đầu tư tiện ích

Thiết lập cơ chế giám sát đồng bộ để thị trường các-bon vận hành minh bạch, hiệu quả

Vietnam Airlines lập đỉnh lãi quý I/2026 gần 4.700 tỷ đồng, chủ động thích ứng trước biến động

Ngày 28/4: Giá tiêu neo ở mức cao, cà phê tăng 2 tuần liên tiếp

Giá vàng hôm nay ngày 30/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 29/4: Giá vàng trong nước giảm sâu về vùng 162,5 - 166 triệu đồng

Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn

Thị trường dầu mỏ ra sao sau “cú sốc” UAE rút khỏi OPEC?

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

