Giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE được dự báo sẽ kết thúc năm 2026 ở mức cao hơn khoảng 10% so với mức giá hiện tại, do thị trường toàn cầu chuyển sang tình trạng thiếu hụt. Cùng với đó, thị trường cà phê cũng tiếp tục khởi sắc khi giá nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 4 liên tiếp do dấu hiệu thắt chặt nguồn cung ngắn hạn tại Brazil.

Giá đường sẽ tăng khoảng 10% vào cuối năm 2026

Cuộc khảo sát của Reuters với 10 nhà giao dịch và nhà phân tích cho thấy, giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE được dự báo sẽ kết thúc năm 2026 ở mức cao hơn khoảng 10% so với mức giá hiện tại, do thị trường toàn cầu chuyển sang tình trạng thiếu hụt.

Theo dự báo, giá đường vào cuối năm 2026 chốt mức 15 US cent/lb, tăng so với giá đóng cửa ngày 5/3 ở 13,72 US cent/lb, mặc dù vẫn thấp hơn một chút so với giá hồi cuối năm 2025 là 15,01 US cent/lb.

Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường trong năm nay đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng dư cung toàn cầu đạt 1,39 triệu tấn trong mùa vụ 2025/26, và sẽ chuyển sang trạng thái thiếu hụt 1,5 triệu tấn dự báo cho mùa vụ 2026/27 tới.

Dự báo giá đường sẽ tăng vào cuối năm 2026 do thiếu hụt nguồn cung. Ảnh: TL.

Khu vực Trung Nam Brazil được dự báo sẽ sản xuất 40,38 triệu tấn đường trong niên vụ 2026/27, không thay đổi nhiều so với niên vụ trước.

Với lưu ý rằng, sản lượng mía ở khu vực Trung Nam nước này dự kiến đạt 625 triệu tấn, tăng lên từ mức 610 triệu tấn dự kiến trong niên vụ hiện tại, nhưng tỷ lệ sử dụng để sản xuất đường sẽ thấp hơn, chỉ với 48,8%, giảm từ khoảng 50,7% trong niên vụ này.

Mía được sử dụng để sản xuất nhiên liệu sinh học ethanol. Việc chuyển sang sử dụng ethanol ở khu vực Trung Nam Brazil nhiều hơn dự kiến sẽ đẩy giá tăng.

Theo đó, giá đường trắng (LSUc1) được dự báo sẽ kết thúc năm ở mức 462,50 USD/tấn, tăng 13,8% so với giá đóng cửa ngày 5/3/2026 và đang trên đà tăng 8,2% hàng năm.

Vụ thu hoạch đường 2026/27 của Ấn Độ - nhà sản xuất lớn thứ hai thế giới được dự báo đạt 29,9 triệu tấn, tăng nhẹ so với mức 29,5 triệu tấn trong niên vụ 2025/26.

Hiệp hội Thương mại Đường toàn Ấn Độ (AISTA) dự kiến sẽ sản xuất 28,3 triệu tấn đường trong mùa vụ hiện tại 2025/26 (kết thúc vào tháng 9 tới), giảm so với ước tính trước đó là 29,6 triệu tấn.

AISTA cho biết, tại các vùng trồng mía chính của Maharashtra và Karnataka, năng suất/mỗi mẫu Anh thấp hơn so với dự kiến ban đầu do hình thái thời tiết bất thường. Tổng sản lượng đường trong mùa vụ có khả năng đạt 31,5 triệu tấn, trong đó khoảng 3,2 triệu tấn sẽ được chuyển hướng để sản xuất ethanol.

Nguồn cung Brazil thắt chặt, cà phê nối dài chuỗi tăng 4 phiên

Còn tại thị trường cà phê đã ghi nhận đà tăng đáng kể ở cả hai mặt hàng chủ chốt. Cụ thể, giá Arabica giao tháng 5 đóng cửa tăng 2,73% lên mức 6.663 USD/tấn, trong khi Robusta tăng 2,51%, chốt phiên tại 3.669 USD/tấn, nối dài đà tăng sang phiên thứ 4 liên tiếp.

Động lực chính thúc đẩy đà tăng đến từ báo cáo của Cooxupé - Hợp tác xã cà phê lớn nhất Brazil khi tổ chức này dự báo lượng xuất khẩu năm 2026 sẽ sụt giảm 10%, xuống còn khoảng 4,4 triệu bao so với mức 4,9 triệu bao của năm 2025. Sự thắt chặt nguồn cung trong ngắn hạn là hệ quả trực tiếp từ sản lượng thu hoạch thấp của năm 2025, qua đó gây áp lực lên lượng hàng xuất khẩu trong nửa đầu năm 2026, dù triển vọng niên vụ mới vẫn đang đi đúng lộ trình.

Bên cạnh đó, việc giá cà phê ở vùng thấp kết hợp với đồng Real Brazil mạnh lên đang làm suy giảm đáng kể động lực bán hàng, khi nông dân có xu hướng găm giữ sản phẩm để chờ mức giá cao hơn. Lo ngại về nguồn cung được củng cố khi nhìn vào số liệu xuất khẩu: trong 8 tháng đầu niên vụ 2025-2026 (từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026), xuất khẩu Arabica của Brazil giảm 16,74%, xuống còn 20,73 triệu bao. Xuất khẩu Robusta Conilon cũng giảm mạnh 48,22%, chỉ đạt 2,92 triệu bao.

Thời tiết bất lợi ở Brazil và một số quốc gia Nam Mỹ khiến thị trường lo ngại về nguồn cung cà phê trong tương lai. Nhu cầu tiêu thụ cà phê trên thế giới có dấu hiệu phục hồi ổn định, khi các thị trường nhập khẩu lớn tăng cường mua vào để phục vụ sản xuất và dự trữ cho nửa đầu năm.

Về yếu tố thời tiết, tại Brazil, Somar Meteorologia cho biết, khu vực Minas Gerais - vùng trồng Arabica lớn nhất nước này đã ghi nhận lượng mưa 57,7 mm trong tuần qua, tương đương 139% mức trung bình lịch sử. Trong khi đó, tại Việt Nam, điều kiện thời tiết đang duy trì trạng thái ấm và khô; mùa mưa dự kiến bắt đầu từ tháng tới và kéo dài đến tháng 10, trùng với giai đoạn khởi đầu thu hoạch niên vụ 2026-2027.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, giá cà phê duy trì ở mức cao xuất phát từ nhiều yếu tố, biến đổi khí hậu khiến sản lượng cà phê tại nhiều quốc gia sản xuất lớn sụt giảm hoặc không đạt kỳ vọng. Riêng với robusta, dòng cà phê Việt Nam chiếm ưu thế, nguồn cung toàn cầu không còn dư dả, trong khi nhu cầu vẫn ổn định và có xu hướng tăng.

Cùng với đó, tiêu thụ cà phê thế giới tiếp tục mở rộng, đặc biệt tại các thị trường châu Á và các nền kinh tế mới nổi. Xu hướng sử dụng robusta để phối trộn, thay thế một phần arabica nhằm giảm chi phí đang lan rộng, qua đó gia tăng nhu cầu đối với cà phê Việt Nam.