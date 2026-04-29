Đà tăng giá của năng lượng lan sang nhóm đậu tương

Giá đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 7 cao nhất trong gần 1 tháng rưỡi

Đà tăng mạnh của thị trường năng lượng trong bối cảnh lo ngại gián đoạn nguồn cung không chỉ hỗ trợ giá dầu mà còn lan sang nhóm nông sản, đặc biệt là đậu tương thông qua kênh nhiên liệu sinh học.

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 7 tăng 1,2% lên 438 USD/tấn - mức cao nhất trong gần 1 tháng rưỡi, trong khi giá khô đậu tương tăng gần 3% lên 361,3 USD/tấn.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), động lực chính đến từ sự gia tăng sức hấp dẫn của nhiên liệu sinh học khi giá dầu neo cao. Điều này kéo theo nhu cầu đối với dầu đậu tương - nguyên liệu đầu vào quan trọng cho sản xuất biodiesel đã cải thiện rõ rệt, qua đó hỗ trợ mặt bằng giá chung của toàn bộ chuỗi đậu tương.

Nhập khẩu khô đậu tương của Liên minh Châu Âu.

Bên cạnh yếu tố nhu cầu, thị trường còn chịu tác động từ phía nguồn cung khi một số lô hàng khô đậu tương từ Argentina bị từ chối nhập khẩu vào châu Âu do liên quan đến giống biến đổi gen HB4. Diễn biến này buộc các nhà nhập khẩu chuyển hướng sang nguồn cung từ Mỹ, góp phần đẩy giá tăng.

Tại thị trường nội địa, nguồn cung khô đậu tương vẫn dồi dào, đáp ứng nhu cầu đến hết tháng 5. Giá chào tháng 5 hiện khoảng 12.000 đồng/kg, trong khi các kỳ hạn xa dao động từ 11.200-11.700 đồng/kg. Giá nhập khẩu từ Nam Mỹ về các cảng trong nước phổ biến trong khoảng 424-439 USD/tấn.

Ngoài ra, hoạt động ép dầu tại Mỹ tiếp tục duy trì hiệu quả cao với biên lợi nhuận khoảng 129,34 USD/tấn, cho thấy nhu cầu chế biến vẫn ở mức tích cực và góp phần giữ vững lực mua trên thị trường.

Về dòng vốn, các quỹ đầu tư tiếp tục gia tăng vị thế mua với gần 20.000 hợp đồng được bổ sung trên toàn bộ nhóm đậu tương. Riêng dầu đậu tương ghi nhận thêm khoảng 17.000 hợp đồng mua mới. Điều này phản ánh xu hướng mở rộng vị thế mua trong bối cảnh giá năng lượng duy trì ở mức cao. Nhìn chung, diễn biến của nhóm đậu tương cho thấy tác động lan tỏa rõ rệt từ thị trường năng lượng, đồng thời phản ánh sự kết hợp của cả yếu tố cung và cầu trong ngắn hạn.

Lãi suất và USD tăng gây sức ép lên thị trường bạc

Trái ngược với diễn biến tích cực của nhóm nguyên liệu công nghiệp, thị trường kim loại ghi nhận áp lực bán lan rộng, trong đó bạc là mặt hàng chịu ảnh hưởng rõ nét nhất.

Kết thúc phiên hôm qua, giá bạc COMEX kỳ hạn tháng 5 giảm 2,4%, xuống còn 73,22 USD/ounce, mức thấp nhất trong khoảng 3 tuần. Đây cũng là phiên giảm thứ hai liên tiếp của mặt hàng này.

Theo MXV, áp lực bán gia tăng trong bối cảnh triển vọng đàm phán Mỹ - Iran trở nên kém tích cực. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ không hài lòng với đề xuất mới từ Iran đã khiến kỳ vọng về khả năng sớm chấm dứt xung đột bị suy yếu, qua đó duy trì rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng và áp lực lạm phát ở mức cao.

Giá bạc COMEX kỳ hạn tháng 5 giảm 2,4%, xuống còn 73,22 USD/ounce.

Đối với bạc, đây là yếu tố bất lợi kép. Một mặt, rủi ro lạm phát kéo dài khiến các ngân hàng trung ương khó nới lỏng chính sách tiền tệ, duy trì môi trường lãi suất cao. Mặt khác, chi phí vốn tăng và triển vọng tăng trưởng kinh tế bị kìm hãm sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu tiêu thụ kim loại trong sản xuất công nghiệp.

Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao đã nhanh chóng phản ánh lên thị trường tài chính. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,35%, mức cao nhất kể từ cuối tháng 3, trong khi chỉ số đô la Mỹ (DXY) cũng phục hồi, gây sức ép lên các mặt hàng định giá bằng USD như bạc.

Dữ liệu dòng tiền cũng cho thấy tâm lý thận trọng gia tăng. Trong tuần kết thúc ngày 21/4, vị thế mua ròng của nhóm quỹ Managed Money đối với bạc COMEX giảm xuống còn 8.868 hợp đồng - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3, chủ yếu do hoạt động cắt giảm vị thế mua.

Tại thị trường trong nước, giá bạc miếng đầu tư 999 cũng điều chỉnh theo xu hướng quốc tế. Kết phiên 28/4, giá giảm về khoảng 2,757 - 2,859 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tuy nhiên, sang sáng 29/4, giá đã phục hồi lên vùng 2,793 - 2,88 triệu đồng/lượng.