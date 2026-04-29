Thị trường

Đà tăng giá của năng lượng lan sang nhóm đậu tương

Văn Nam

[email protected]
12:35 | 29/04/2026
Thị trường hàng hóa nguyên liệu tiếp tục chịu chi phối bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Lo ngại gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá năng lượng đi lên, đồng thời lan sang nhóm nông sản là đậu tương thông qua nhu cầu nhiên liệu sinh học, giúp lực mua duy trì trên diện rộng.
Giá đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 7 cao nhất trong gần 1 tháng rưỡi

Đà tăng mạnh của thị trường năng lượng trong bối cảnh lo ngại gián đoạn nguồn cung không chỉ hỗ trợ giá dầu mà còn lan sang nhóm nông sản, đặc biệt là đậu tương thông qua kênh nhiên liệu sinh học.

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 7 tăng 1,2% lên 438 USD/tấn - mức cao nhất trong gần 1 tháng rưỡi, trong khi giá khô đậu tương tăng gần 3% lên 361,3 USD/tấn.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), động lực chính đến từ sự gia tăng sức hấp dẫn của nhiên liệu sinh học khi giá dầu neo cao. Điều này kéo theo nhu cầu đối với dầu đậu tương - nguyên liệu đầu vào quan trọng cho sản xuất biodiesel đã cải thiện rõ rệt, qua đó hỗ trợ mặt bằng giá chung của toàn bộ chuỗi đậu tương.

Nhập khẩu khô đậu tương của Liên minh Châu Âu.

Bên cạnh yếu tố nhu cầu, thị trường còn chịu tác động từ phía nguồn cung khi một số lô hàng khô đậu tương từ Argentina bị từ chối nhập khẩu vào châu Âu do liên quan đến giống biến đổi gen HB4. Diễn biến này buộc các nhà nhập khẩu chuyển hướng sang nguồn cung từ Mỹ, góp phần đẩy giá tăng.

Tại thị trường nội địa, nguồn cung khô đậu tương vẫn dồi dào, đáp ứng nhu cầu đến hết tháng 5. Giá chào tháng 5 hiện khoảng 12.000 đồng/kg, trong khi các kỳ hạn xa dao động từ 11.200-11.700 đồng/kg. Giá nhập khẩu từ Nam Mỹ về các cảng trong nước phổ biến trong khoảng 424-439 USD/tấn.

Ngoài ra, hoạt động ép dầu tại Mỹ tiếp tục duy trì hiệu quả cao với biên lợi nhuận khoảng 129,34 USD/tấn, cho thấy nhu cầu chế biến vẫn ở mức tích cực và góp phần giữ vững lực mua trên thị trường.

Về dòng vốn, các quỹ đầu tư tiếp tục gia tăng vị thế mua với gần 20.000 hợp đồng được bổ sung trên toàn bộ nhóm đậu tương. Riêng dầu đậu tương ghi nhận thêm khoảng 17.000 hợp đồng mua mới. Điều này phản ánh xu hướng mở rộng vị thế mua trong bối cảnh giá năng lượng duy trì ở mức cao. Nhìn chung, diễn biến của nhóm đậu tương cho thấy tác động lan tỏa rõ rệt từ thị trường năng lượng, đồng thời phản ánh sự kết hợp của cả yếu tố cung và cầu trong ngắn hạn.

Lãi suất và USD tăng gây sức ép lên thị trường bạc

Trái ngược với diễn biến tích cực của nhóm nguyên liệu công nghiệp, thị trường kim loại ghi nhận áp lực bán lan rộng, trong đó bạc là mặt hàng chịu ảnh hưởng rõ nét nhất.

Kết thúc phiên hôm qua, giá bạc COMEX kỳ hạn tháng 5 giảm 2,4%, xuống còn 73,22 USD/ounce, mức thấp nhất trong khoảng 3 tuần. Đây cũng là phiên giảm thứ hai liên tiếp của mặt hàng này.

Theo MXV, áp lực bán gia tăng trong bối cảnh triển vọng đàm phán Mỹ - Iran trở nên kém tích cực. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ không hài lòng với đề xuất mới từ Iran đã khiến kỳ vọng về khả năng sớm chấm dứt xung đột bị suy yếu, qua đó duy trì rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng và áp lực lạm phát ở mức cao.

Giá bạc COMEX kỳ hạn tháng 5 giảm 2,4%, xuống còn 73,22 USD/ounce.

Đối với bạc, đây là yếu tố bất lợi kép. Một mặt, rủi ro lạm phát kéo dài khiến các ngân hàng trung ương khó nới lỏng chính sách tiền tệ, duy trì môi trường lãi suất cao. Mặt khác, chi phí vốn tăng và triển vọng tăng trưởng kinh tế bị kìm hãm sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu tiêu thụ kim loại trong sản xuất công nghiệp.

Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao đã nhanh chóng phản ánh lên thị trường tài chính. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,35%, mức cao nhất kể từ cuối tháng 3, trong khi chỉ số đô la Mỹ (DXY) cũng phục hồi, gây sức ép lên các mặt hàng định giá bằng USD như bạc.

Dữ liệu dòng tiền cũng cho thấy tâm lý thận trọng gia tăng. Trong tuần kết thúc ngày 21/4, vị thế mua ròng của nhóm quỹ Managed Money đối với bạc COMEX giảm xuống còn 8.868 hợp đồng - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3, chủ yếu do hoạt động cắt giảm vị thế mua.

Tại thị trường trong nước, giá bạc miếng đầu tư 999 cũng điều chỉnh theo xu hướng quốc tế. Kết phiên 28/4, giá giảm về khoảng 2,757 - 2,859 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tuy nhiên, sang sáng 29/4, giá đã phục hồi lên vùng 2,793 - 2,88 triệu đồng/lượng.

Giá ngô khởi sắc nhờ yếu tố cung - cầu, dầu đậu tương lập đỉnh 3 năm

Giá ngô khởi sắc nhờ yếu tố cung - cầu, dầu đậu tương lập đỉnh 3 năm

Giá đồng COMEX lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2

Giá đồng COMEX lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2

Thị trường hàng hóa biến động, giá dầu giảm kỳ vọng nguồn cung được khơi thông

Thị trường hàng hóa biến động, giá dầu giảm kỳ vọng nguồn cung được khơi thông

Xây dựng bộ số phong thủy cho từng loại xổ số, nam doanh nhân tại Ninh Bình trúng Jackpot Power 6/55 hơn 91 tỷ đồng

Xây dựng bộ số phong thủy cho từng loại xổ số, nam doanh nhân tại Ninh Bình trúng Jackpot Power 6/55 hơn 91 tỷ đồng

Vietjet khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Shizuoka, dễ dàng bay thẳng đến quê hương núi Phú Sĩ

Vietjet khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Shizuoka, dễ dàng bay thẳng đến quê hương núi Phú Sĩ

Hoàn thiện khuôn khổ báo cáo giám sát đầu tư giúp nâng cao hiệu quả quản lý

Hoàn thiện khuôn khổ báo cáo giám sát đầu tư giúp nâng cao hiệu quả quản lý

Xử phạt Công ty Hoàng Phúc 177,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Xử phạt Công ty Hoàng Phúc 177,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Nhà đầu tư cần nắm vững quy định pháp luật khi tham gia thị trường chứng khoán

Nhà đầu tư cần nắm vững quy định pháp luật khi tham gia thị trường chứng khoán

Đăng cai Hội nghị Năng lượng gió APAC 2026, Việt Nam mở kênh “hút vốn” cho điện gió

Đăng cai Hội nghị Năng lượng gió APAC 2026, Việt Nam mở kênh "hút vốn" cho điện gió

Ngày 29/4: Giá bạc biến động mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (29/4) biến động mạnh khi giá dầu tăng vọt. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 86 đồng/lượng (mua vào) và 88 đồng/lượng (bán ra) so với sáng hôm qua. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 4,47% so với tuần trước.
Giá heo hơi hôm nay (29/4) tiếp tục ổn định trên cả nước khi không biến động tại bất kỳ khu vực nào. Hiện thương lái cả nước đang giao dịch heo hơi ở mức 64.000 - 69.000 đồng/kg.
Giá lúa gạo hôm nay (29/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động; gạo xuất khẩu trong nước vững giá. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo thơm 5% tấm và Jasmine đã có sự điều chỉnh tích cực trong thời gian gần đây, nhờ nhu cầu nhập khẩu tăng cao và nguồn cung từ vụ Đông Xuân đang dần thu hẹp.
Giá cao su thế giới hôm nay (29/4) biến động do áp lực chi phí năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng đang chi phối thị trường toàn cầu. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan và Trung Quốc đi ngang, trong khi tại Nhật Bản và Singapore giảm.
Giá bạc hôm nay (28/4) diễn biến khá trầm lắng khi thị trường trong nước giảm nhẹ, còn giá bạc thế giới duy trì quanh ngưỡng 75 USD/ounce. Trong bối cảnh nhiều yếu tố vĩ mô chưa rõ ràng, giới đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng, khiến kim loại quý này chưa thể bứt phá.
(TBTCO) - Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường các mặt hàng thiết yếu, trong đó có vật liệu xây dựng.
Giá cao su kỳ hạn ở Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore hôm nay (28/4) đồng loạt giảm khi nhu cầu tiêu thụ trước dịp nghỉ Lễ yếu dần. Tuy nhiên, thị trường dự báo xu hướng giảm giá chưa chắc chắn và không kéo dài khi giá cao su thành phẩm vẫn tăng mạnh.
Giá lúa gạo hôm nay (28/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, hoạt động mua bán diễn ra chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Quảng Ngãi xử lý dứt điểm dự án ngoài ngân sách, tránh lãng phí nguồn lực của nhà đầu tư

Quảng Ngãi xử lý dứt điểm dự án ngoài ngân sách, tránh lãng phí nguồn lực của nhà đầu tư

Đà tăng giá của năng lượng lan sang nhóm đậu tương

Đà tăng giá của năng lượng lan sang nhóm đậu tương

Hải quan khu vực IV thu ngân sách hơn 3.300 tỷ đồng, thông quan hàng hoá đạt 25,3 tỷ USD

Hải quan khu vực IV thu ngân sách hơn 3.300 tỷ đồng, thông quan hàng hoá đạt 25,3 tỷ USD

TP.Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công hàng loạt dự án lớn

TP.Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công hàng loạt dự án lớn

Bạch Vân - Chuẩn sống ven vịnh mới của châu Á, bến đỗ an cư của cộng đồng toàn cầu

Bạch Vân - Chuẩn sống ven vịnh mới của châu Á, bến đỗ an cư của cộng đồng toàn cầu

Thị trường dầu mỏ ra sao sau “cú sốc” UAE rút khỏi OPEC?

Thị trường dầu mỏ ra sao sau “cú sốc” UAE rút khỏi OPEC?

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, huy động nguồn lực cho tăng trưởng 2 con số

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, huy động nguồn lực cho tăng trưởng 2 con số

MB báo lãi hơn 9.600 tỷ đồng quý I/2026, thu nhập lãi thuần lập đỉnh

MB báo lãi hơn 9.600 tỷ đồng quý I/2026, thu nhập lãi thuần lập đỉnh

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Ngày 28/4: Giá tiêu neo ở mức cao, cà phê tăng 2 tuần liên tiếp

Ngày 28/4: Giá tiêu neo ở mức cao, cà phê tăng 2 tuần liên tiếp

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Gia Lai sẽ có nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Vĩnh Thạnh

Gia Lai sẽ có nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Vĩnh Thạnh

Ngày 29/4: Giá cà phê giảm đồng loạt, hồ tiêu ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 29/4: Giá cà phê giảm đồng loạt, hồ tiêu ở mức 142.000 đồng/kg

Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn

Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn