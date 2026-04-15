Giá đồng COMEX lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2

Văn Nam

Văn Nam

16:04 | 15/04/2026
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục phân hóa mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/4 khi lực mua quay trở lại nhóm kim loại, điểm nhấn là đồng COMEX, với phiên tăng giá thứ ba liên tiếp và vươn lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2.
Lo ngại thiếu hụt nguồn cung, đồng COMEX tăng lên 13.411 USD/tấn

Sắc xanh áp đảo ở nhóm kim loại với 8/10 mặt hàng tiếp tục tăng giá. Điểm nhấn là đồng COMEX, khi tăng giá phiên thứ ba liên tiếp và vươn lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2. Kết phiên 14/4, giá đồng COMEX tăng lên 13.411 USD/tấn.

Đà tăng này được hỗ trợ bởi lo ngại thiếu hụt nguồn cung quay trở lại. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông không chỉ gián đoạn dòng chảy năng lượng, mà còn kéo theo nguy cơ thiếu hụt lưu huỳnh - nguyên liệu quan trọng để sản xuất axit sunfuric. Điều này làm tăng chi phí tinh luyện đồng tại Cộng hòa Dân chủ Congo (quốc gia cung ứng đồng lớn thứ hai thế giới), từ đó đẩy giá đồng tăng.

Giá đồng COMEX lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2
Giá đồng COMEX lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2. Ảnh: TL.

USD tiếp tục suy yếu cũng là yếu tố quan trọng hỗ trợ đà tăng giá của mặt hàng này. Chỉ số DXY giảm thêm 0,3%, xuống 98,37 điểm. USD yếu khiến đồng rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, thúc đẩy lực mua.

Tại thị trường nội địa, hoạt động giao dịch đồng sôi động hơn sau xu hướng giảm giá cuối tháng 3. Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, từ 16/3 đến 31/3, xuất khẩu đồng đạt 3.312 tấn (gấp 2,7 lần nửa đầu tháng 3), trong khi nhập khẩu đạt hơn 23.100 tấn, tăng gần 10% so với giai đoạn trước.

Ngoài ra, dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa kỳ hạn Mỹ (CFTC) cho thấy, nhóm quỹ (Managed Money) vẫn duy trì kỳ vọng giá tăng với vị thế mua ròng đạt 38.393 hợp đồng, tăng thêm 1.638 hợp đồng so với tuần trước. Tuy nhiên, vị thế bán cũng tăng 2.417 hợp đồng, cho thấy tâm lý thận trọng đang gia tăng trước diễn biến địa chính trị khó lường.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu thực từ Trung Quốc - thị trường tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới - vẫn yếu. Nhập khẩu ròng đồng tinh luyện của Trung Quốc chỉ còn hơn 125.000 tấn trong tháng 2 (thấp nhất kể từ tháng 4/2011). Lũy kế 2 tháng đầu năm, lượng nhập khẩu ròng chỉ đạt 283.000 tấn - mức khởi đầu yếu nhất kể từ năm 2006. Mặt bằng giá cao đang làm suy giảm sức hấp dẫn của đồng.

Giá bạc tăng vọt lên cao nhất gần một tháng

Cũng trong phiên giao dịch 14/4, bạc COMEX bật tăng hơn 5%, lên 79,5 USD/ounce - mức cao nhất trong gần một tháng.

Triển vọng giá năng lượng hạ nhiệt giúp giảm bớt áp lực lạm phát, qua đó mở ra dư địa cho các ngân hàng trung ương tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Môi trường lãi suất thấp hơn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh và hỗ trợ nhu cầu tiêu thụ bạc, trong bối cảnh khoảng 60% nhu cầu bạc toàn cầu đến từ lĩnh vực công nghiệp.

Giá đồng COMEX lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2
Động lực tăng giá của bạc đến từ sự cải thiện đáng kể trong tâm lý nhà đầu tư.

Ngoài ra, yếu tố vĩ mô tiếp tục hỗ trợ đà tăng của kim loại quý khi USD suy yếu kéo dài. Chỉ số DXY giảm thêm 0,3%, đồng thời lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng lùi về 4,26%, phản ánh kỳ vọng ngày càng lớn về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách trong thời gian tới.

Về dòng vốn, các quỹ ETF bạc toàn cầu đã mua ròng thêm 21 tấn bạc trong phiên gần nhất, nâng tổng lượng nắm giữ lên 28.026 tấn. Diễn biến này cho thấy, dòng tiền đầu tư đang quay trở lại thị trường, đồng thời góp phần siết chặt nguồn cung vật chất ngắn hạn trong bối cảnh thị trường bạc được dự báo bước sang năm thâm hụt thứ sáu liên tiếp.

Trong nước, giá bạc nội địa cũng bật tăng mạnh theo xu hướng thế giới. Sáng ngày 15/4, giá bạc nguyên liệu 999 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tăng khoảng 6% ở chiều bán, dao động trong khoảng 2,542 - 2,578 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bạc miếng đầu tư 999 được điều chỉnh lên vùng 2,908 - 3,06 triệu đồng/lượng./.

Văn Nam
Giá đồng COMEX thị trường hàng hóa Kim loại COMEX Lo ngại cung Dầu luyện đồng giá bạc tăng

Thị trường hàng hóa biến động, giá dầu giảm kỳ vọng nguồn cung được khơi thông

Thị trường hàng hóa biến động, giá dầu giảm kỳ vọng nguồn cung được khơi thông

Doanh nghiệp bán lẻ chủ động “neo giá”, nỗ lực ổn định thị trường giữa áp lực chi phí

Doanh nghiệp bán lẻ chủ động “neo giá”, nỗ lực ổn định thị trường giữa áp lực chi phí

Lợi thế tồn kho giá thấp giữa biến động Trung Đông

Lợi thế tồn kho giá thấp giữa biến động Trung Đông

Lãnh đạo PJICO lý giải kế hoạch "đi chậm mà chắc", dành 70% lợi nhuận trả cổ tức tiền mặt

Lãnh đạo PJICO lý giải kế hoạch "đi chậm mà chắc", dành 70% lợi nhuận trả cổ tức tiền mặt

Ký Nghị định thư bưởi, chanh sang Trung Quốc

Ký Nghị định thư bưởi, chanh sang Trung Quốc

Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy bị xử phạt do nhiều vi phạm trên thị trường chứng khoán

Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy bị xử phạt do nhiều vi phạm trên thị trường chứng khoán

Mở lối thí điểm Cửa khẩu số tại Tà Lùng: "Cú hích" cải cách chuyển đổi số hải quan

Mở lối thí điểm Cửa khẩu số tại Tà Lùng: "Cú hích" cải cách chuyển đổi số hải quan

Xây dựng “lá chắn số” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xây dựng “lá chắn số” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc

Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc

Mở không gian kết nối giao thương thực chất cho doanh nghiệp ngành lương thực - thực phẩm

Mở không gian kết nối giao thương thực chất cho doanh nghiệp ngành lương thực - thực phẩm

(TBTCO) - Sáng 15/4, Triển lãm quốc tế Lương thực Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh 2026 (HCMC FOODEX 2026) khai mạc, quy tụ đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước, mở ra không gian kết nối giao thương thực chất. Sự kiện được kỳ vọng tạo động lực giúp ngành lương thực - thực phẩm Việt Nam nói chung gia tăng giá trị và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ngày 15/4: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng mạnh

Ngày 15/4: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng mạnh

Giá bạc trong nước hôm nay (15/4) ghi nhận đà tăng mạnh, đặc biệt tại hệ thống lớn như Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý. Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Hiện giá bạc giao ngay giao dịch quanh ngưỡng 80,470 USD/ounce, tăng 1,11% so với hôm qua.
Ngày 15/4: Giá gạo xuất khẩu tăng, trong nước ít biến động

Ngày 15/4: Giá gạo xuất khẩu tăng, trong nước ít biến động

Giá lúa gạo hôm nay (15/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng so với tuần trước. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 20 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 2 USD/tấn.
Ngày 15/4: Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 4 liên tiếp

Ngày 15/4: Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 4 liên tiếp

Giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á hôm nay (15/4) tiếp tục giảm khi nguồn cung được dự báo tăng trở lại cùng với giá nguyên liệu suy yếu. Đáng chú ý, Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản đã giảm phiên thứ 4 liên tiếp. Trong nước, giá cao su vẫn duy trì trạng thái cân bằng, trong khi chịu tác động gián tiếp từ những biến động của thị trường thế giới.
Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (15/4) có xu hướng tăng nhẹ tại một số địa phương ở cả 3 miền. Trong đó, miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên có thêm nhiều điểm tăng, miền Nam cũng ghi nhận điều chỉnh cục bộ. Mức giá cao nhất cả nước tiếp tục duy trì tại 69.000 đồng/kg.
Sức cầu nội địa giữ nhịp tăng cho nền kinh tế

Sức cầu nội địa giữ nhịp tăng cho nền kinh tế

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động khó lường, thị trường trong nước đang dần khẳng định vai trò là “bệ đỡ” quan trọng cho tăng trưởng. Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2026 cho thấy, tiêu dùng nội địa không chỉ phục hồi, mà còn trở thành động lực dẫn dắt.
Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Từ trung tuần tháng 4, hàng loạt thương hiệu gas đã công bố mức giảm trực tiếp lên tới 20.000 đồng đối với loại bình 12 kg. Các điểm bán lẻ còn triển khai thêm nhiều chương trình ưu đãi và khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng.
Ngày 14/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 14/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá bạc trong nước hôm nay (14/4) tăng trở lại theo đà phục hồi của bạc thế giới, khi giá quốc tế bật lên gần 76 USD/ounce.
Yêu cầu công khai giá thuốc và dịch vụ y tế, ngăn đầu cơ, găm hàng

Yêu cầu công khai giá thuốc và dịch vụ y tế, ngăn đầu cơ, găm hàng

Đại hội đồng cổ đông OCB: Hướng mốc lãi 7.000 tỷ đồng, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi tăng 80% quý I/2026

Đại hội đồng cổ đông OCB: Hướng mốc lãi 7.000 tỷ đồng, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi tăng 80% quý I/2026

Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công

Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hợp tác Kayan for International Trade, đảm bảo an ninh nguyên liệu phân bón

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hợp tác Kayan for International Trade, đảm bảo an ninh nguyên liệu phân bón

Giá đồng COMEX lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2

Giá đồng COMEX lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2

Chứng khoán Nhất Việt thông qua kế hoạch tăng vốn, hướng tới triển khai phái sinh

Chứng khoán Nhất Việt thông qua kế hoạch tăng vốn, hướng tới triển khai phái sinh

CAEX tiến gần cột mốc vốn 10.000 tỷ đồng, VPBankS góp thêm 1.097 tỷ đồng

CAEX tiến gần cột mốc vốn 10.000 tỷ đồng, VPBankS góp thêm 1.097 tỷ đồng

Chứng khoán Eurocapital bị xử phạt do không lưu giữ tài liệu trái phiếu

Chứng khoán Eurocapital bị xử phạt do không lưu giữ tài liệu trái phiếu

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg