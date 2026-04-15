Lo ngại thiếu hụt nguồn cung, đồng COMEX tăng lên 13.411 USD/tấn

Sắc xanh áp đảo ở nhóm kim loại với 8/10 mặt hàng tiếp tục tăng giá. Điểm nhấn là đồng COMEX, khi tăng giá phiên thứ ba liên tiếp và vươn lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2. Kết phiên 14/4, giá đồng COMEX tăng lên 13.411 USD/tấn.

Đà tăng này được hỗ trợ bởi lo ngại thiếu hụt nguồn cung quay trở lại. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông không chỉ gián đoạn dòng chảy năng lượng, mà còn kéo theo nguy cơ thiếu hụt lưu huỳnh - nguyên liệu quan trọng để sản xuất axit sunfuric. Điều này làm tăng chi phí tinh luyện đồng tại Cộng hòa Dân chủ Congo (quốc gia cung ứng đồng lớn thứ hai thế giới), từ đó đẩy giá đồng tăng.

Giá đồng COMEX lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2. Ảnh: TL.

USD tiếp tục suy yếu cũng là yếu tố quan trọng hỗ trợ đà tăng giá của mặt hàng này. Chỉ số DXY giảm thêm 0,3%, xuống 98,37 điểm. USD yếu khiến đồng rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, thúc đẩy lực mua.

Tại thị trường nội địa, hoạt động giao dịch đồng sôi động hơn sau xu hướng giảm giá cuối tháng 3. Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, từ 16/3 đến 31/3, xuất khẩu đồng đạt 3.312 tấn (gấp 2,7 lần nửa đầu tháng 3), trong khi nhập khẩu đạt hơn 23.100 tấn, tăng gần 10% so với giai đoạn trước.

Ngoài ra, dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa kỳ hạn Mỹ (CFTC) cho thấy, nhóm quỹ (Managed Money) vẫn duy trì kỳ vọng giá tăng với vị thế mua ròng đạt 38.393 hợp đồng, tăng thêm 1.638 hợp đồng so với tuần trước. Tuy nhiên, vị thế bán cũng tăng 2.417 hợp đồng, cho thấy tâm lý thận trọng đang gia tăng trước diễn biến địa chính trị khó lường.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu thực từ Trung Quốc - thị trường tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới - vẫn yếu. Nhập khẩu ròng đồng tinh luyện của Trung Quốc chỉ còn hơn 125.000 tấn trong tháng 2 (thấp nhất kể từ tháng 4/2011). Lũy kế 2 tháng đầu năm, lượng nhập khẩu ròng chỉ đạt 283.000 tấn - mức khởi đầu yếu nhất kể từ năm 2006. Mặt bằng giá cao đang làm suy giảm sức hấp dẫn của đồng.

Giá bạc tăng vọt lên cao nhất gần một tháng

Cũng trong phiên giao dịch 14/4, bạc COMEX bật tăng hơn 5%, lên 79,5 USD/ounce - mức cao nhất trong gần một tháng.

Triển vọng giá năng lượng hạ nhiệt giúp giảm bớt áp lực lạm phát, qua đó mở ra dư địa cho các ngân hàng trung ương tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Môi trường lãi suất thấp hơn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh và hỗ trợ nhu cầu tiêu thụ bạc, trong bối cảnh khoảng 60% nhu cầu bạc toàn cầu đến từ lĩnh vực công nghiệp.

Động lực tăng giá của bạc đến từ sự cải thiện đáng kể trong tâm lý nhà đầu tư.

Ngoài ra, yếu tố vĩ mô tiếp tục hỗ trợ đà tăng của kim loại quý khi USD suy yếu kéo dài. Chỉ số DXY giảm thêm 0,3%, đồng thời lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng lùi về 4,26%, phản ánh kỳ vọng ngày càng lớn về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách trong thời gian tới.

Về dòng vốn, các quỹ ETF bạc toàn cầu đã mua ròng thêm 21 tấn bạc trong phiên gần nhất, nâng tổng lượng nắm giữ lên 28.026 tấn. Diễn biến này cho thấy, dòng tiền đầu tư đang quay trở lại thị trường, đồng thời góp phần siết chặt nguồn cung vật chất ngắn hạn trong bối cảnh thị trường bạc được dự báo bước sang năm thâm hụt thứ sáu liên tiếp.

Trong nước, giá bạc nội địa cũng bật tăng mạnh theo xu hướng thế giới. Sáng ngày 15/4, giá bạc nguyên liệu 999 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tăng khoảng 6% ở chiều bán, dao động trong khoảng 2,542 - 2,578 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bạc miếng đầu tư 999 được điều chỉnh lên vùng 2,908 - 3,06 triệu đồng/lượng./.