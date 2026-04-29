Hải quan khu vực IV thu ngân sách hơn 3.300 tỷ đồng, thông quan hàng hoá đạt 25,3 tỷ USD

Trao đổi với phóng viên sáng ngày 29/4, đại diện Chi cục Hải quan khu vực IV cho biết, trong tháng 4 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý, kiểm soát rủi ro, qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh.

Cán bộ Hải quan khu vực IV giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp qua hệ thống thông quan tự động. Ảnh: CTVAH

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 4 tháng đạt 25,3 tỷ USD, tăng 59,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 12 tỷ USD, tăng 55,2%; nhập khẩu đạt 13,3 tỷ USD, tăng 64,3%. Riêng trong tháng 4, kim ngạch đạt 9,43 tỷ USD.

Số lượng doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan đạt 4.066 doanh nghiệp, tăng 12,2%; tổng số tờ khai đạt 448.759 tờ khai, tăng 33% so với cùng kỳ. Cơ cấu hàng hóa tiếp tục tập trung ở các nhóm chủ lực như linh kiện điện tử, dệt may, giày dép, máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất.

Đáng chú ý, việc đẩy mạnh ứng dụng hệ thống thông quan điện tử và quản lý rủi ro đã nâng tỷ lệ phân luồng xanh lên 82,36%, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Song song với tạo thuận lợi thương mại, công tác thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực. Lũy kế 4 tháng, số thu đạt 3.325,2 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 28% dự toán được giao. Công tác tham vấn trị giá, kiểm tra sau thông quan, quản lý nợ thuế được triển khai chặt chẽ, góp phần hạn chế thất thu.

Trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị đã tổ chức hội nghị đối thoại với hơn 170 doanh nghiệp, tiếp nhận và giải quyết 100% vướng mắc phát sinh trong tháng, qua đó nâng cao mức độ tuân thủ và sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp.

Ở lĩnh vực kiểm soát, Hải quan khu vực IV tăng cường triển khai các kế hoạch phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Trong tháng 4, đơn vị đã xử lý 71 vụ vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách hơn 327 triệu đồng.