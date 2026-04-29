Hải quan khu vực IV thu ngân sách hơn 3.300 tỷ đồng, thông quan hàng hoá đạt 25,3 tỷ USD

12:31 | 29/04/2026
(TBTCO) - Với kết quả thông quan cho kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 25,3 tỷ USD, tăng gần 60% và số thu ngân sách hơn 3.325 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm 2026, Hải quan khu vực IV tiếp tục khẳng định hiệu quả trong tạo thuận lợi thương mại gắn với quản lý chặt chẽ nguồn thu.
Trao đổi với phóng viên sáng ngày 29/4, đại diện Chi cục Hải quan khu vực IV cho biết, trong tháng 4 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý, kiểm soát rủi ro, qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh.

Cán bộ Hải quan khu vực IV giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp qua hệ thống thông quan tự động. Ảnh: CTVAH

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 4 tháng đạt 25,3 tỷ USD, tăng 59,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 12 tỷ USD, tăng 55,2%; nhập khẩu đạt 13,3 tỷ USD, tăng 64,3%. Riêng trong tháng 4, kim ngạch đạt 9,43 tỷ USD.

Số lượng doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan đạt 4.066 doanh nghiệp, tăng 12,2%; tổng số tờ khai đạt 448.759 tờ khai, tăng 33% so với cùng kỳ. Cơ cấu hàng hóa tiếp tục tập trung ở các nhóm chủ lực như linh kiện điện tử, dệt may, giày dép, máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất.

Đáng chú ý, việc đẩy mạnh ứng dụng hệ thống thông quan điện tử và quản lý rủi ro đã nâng tỷ lệ phân luồng xanh lên 82,36%, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Song song với tạo thuận lợi thương mại, công tác thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực. Lũy kế 4 tháng, số thu đạt 3.325,2 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 28% dự toán được giao. Công tác tham vấn trị giá, kiểm tra sau thông quan, quản lý nợ thuế được triển khai chặt chẽ, góp phần hạn chế thất thu.

Trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị đã tổ chức hội nghị đối thoại với hơn 170 doanh nghiệp, tiếp nhận và giải quyết 100% vướng mắc phát sinh trong tháng, qua đó nâng cao mức độ tuân thủ và sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp.

Ở lĩnh vực kiểm soát, Hải quan khu vực IV tăng cường triển khai các kế hoạch phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Trong tháng 4, đơn vị đã xử lý 71 vụ vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách hơn 327 triệu đồng.

Kết quả trên cho thấy những chuyển biến tích cực trong hoạt động của Hải quan khu vực IV, tạo nền tảng để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 trong bối cảnh hoạt động thương mại tiếp tục phục hồi và tăng trưởng.
Chính sách thuế thu nhập cá nhân với khoản lợi tức cá nhân được nhận từ công ty tại nước ngoài

(TBTCO) - Cục Thuế cho biết, đơn vị nhận được văn bản của ông Phạm Hy Hiền có địa chỉ tại số 195 Nguyễn Hồng Đào, phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập ông nhận được từ lợi tức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại nước ngoài.
Hải quan Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác quản lý thương mại điện tử, chống ma túy

(TBTCO) - Ngày 28/4/2026, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn tiếp và làm việc với ông Choi Jae Young - Cục trưởng Cục Hải quan và Thuế (Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc), tập trung trao đổi kinh nghiệm quản lý hàng hóa thương mại điện tử xuyên biên giới và phối hợp phòng, chống buôn lậu ma túy.
Gỡ vướng cho cá nhân kinh doanh khi đăng ký thuế

(TBTCO) - Thời gian qua, không ít cá nhân kinh doanh phải loay hoay, mất thời gian khi thực hiện đăng ký thuế thì thuế cơ sở yêu cầu phải có đăng ký kinh doanh. Cục Thuế đã có hướng dẫn mới gỡ vướng vấn đề này, tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế.
Hoàn thiện hành lang pháp lý về hoàn thuế giá trị gia tăng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bán lẻ và du khách

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh, để phù hợp với hệ thống luật thuế mới có hiệu lực, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp bán lẻ, du khách trong thực hiện hoàn thuế.
Hải quan nâng cao kỹ năng chống vận chuyển ma túy, hàng cấm qua đường hàng không

(TBTCO) - Trước diễn biến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, ma túy qua đường hàng không ngày càng tinh vi, Cục Hải quan phối hợp Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc tổ chức tập huấn chuyên sâu, nâng cao năng lực phân tích rủi ro, nhận diện mối đe dọa và kiểm soát hiệu quả trên tuyến vận chuyển trọng điểm này.
Hải quan khu vực XIV tăng kiểm soát rủi ro trên các mặt hàng trọng điểm dịp lễ 30/4 - 1/5

(TBTCO) - Trước cao điểm lễ 30/4 - 1/5, Chi cục Hải quan khu vực XIV tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, siết kiểm soát rủi ro trên các tuyến và mặt hàng nhạy cảm, nhằm ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép ma túy, vũ khí, chất nổ qua biên giới.
Giảm thuế xăng dầu: "Cứu sinh" kịp thời cho doanh nghiệp và kiểm soát lạm phát

(TBTCO) - Đối với nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam, ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông khiến giá xăng dầu biến động tăng mạnh, gây ra những tác động đáng kể. Quyết sách giảm thuế xăng dầu được ban hành kịp thời đã giúp giá nhiên liệu trong nước tránh được đà tăng phi mã của thế giới, từ đó hỗ trợ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp và kiểm soát tốt lạm phát.
Xóa bỏ thuế khoán: Mở ra sân chơi minh bạch hơn cho khu vực kinh tế cá thể

(TBTCO) - Giai đoạn vừa qua, ngành Thuế đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, số hóa đồng bộ ở tất cả các khâu trong quản lý thuế…, mục tiêu không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, mà còn tạo điều kiện để hộ kinh doanh tiếp cận chính sách dễ dàng hơn, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên hiện đại, minh bạch.
