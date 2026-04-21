Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%

Theo ghi nhận của cơ quan hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tính đến 15/4/2026, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao trong những tháng đầu năm 2026, với động lực chính đến từ khu vực xuất khẩu.

Biểu đồ: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2026 đến 15/4/2026 và cùng kỳ năm 2025. Nguồn: CHQ

Cụ thể, lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/4/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 297,06 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng 58,47 tỷ USD. Đây là mức tăng trưởng đáng chú ý trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động.

Trong đó, xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng khi đạt 144,58 tỷ USD, tăng 20,3%, tương ứng tăng 24,4 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Nhiều nhóm hàng chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng cao, như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 47,3%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 23,1%; điện thoại và linh kiện tăng 19,7%…

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu đạt 152,48 tỷ USD, tăng 28,8%, tương ứng tăng 34,07 tỷ USD. Đáng chú ý, một số nhóm hàng phục vụ sản xuất tăng mạnh như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 52,9%; máy móc thiết bị tăng 22,9%; xăng dầu tăng tới 96,2%, cho thấy nhu cầu đầu vào của nền kinh tế đang phục hồi rõ nét.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt trong hoạt động thương mại. Tính đến giữa tháng 4/2026, khối này đạt kim ngạch xuất khẩu 115,81 tỷ USD, tăng 26,5%, chiếm khoảng 80% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước; đồng thời đạt kim ngạch nhập khẩu 110,15 tỷ USD, tăng 32,9%, chiếm 72,2% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Riêng trong nửa đầu tháng 4/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 47,37 tỷ USD, giảm 9,1% so với nửa cuối tháng 3/2026. Trong đó, xuất khẩu đạt 21,56 tỷ USD, giảm 17,2%, trong khi nhập khẩu đạt 25,81 tỷ USD, giảm nhẹ 1,1%. Diễn biến này khiến cán cân thương mại trong kỳ thâm hụt 4,25 tỷ USD.