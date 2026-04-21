Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%

Song Linh

17:14 | 21/04/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 21/4, Cục Hải quan công bố thống kê mới cho thấy, tính đến giữa tháng 4/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%, trong đó xuất khẩu tăng 20,3%, phản ánh đà phục hồi và mở rộng tích cực của hoạt động thương mại.
Theo ghi nhận của cơ quan hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tính đến 15/4/2026, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao trong những tháng đầu năm 2026, với động lực chính đến từ khu vực xuất khẩu.

Biểu đồ: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2026 đến 15/4/2026 và cùng kỳ năm 2025. Nguồn: CHQ

Cụ thể, lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/4/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 297,06 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng 58,47 tỷ USD. Đây là mức tăng trưởng đáng chú ý trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động.

Trong đó, xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng khi đạt 144,58 tỷ USD, tăng 20,3%, tương ứng tăng 24,4 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Nhiều nhóm hàng chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng cao, như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 47,3%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 23,1%; điện thoại và linh kiện tăng 19,7%…

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu đạt 152,48 tỷ USD, tăng 28,8%, tương ứng tăng 34,07 tỷ USD. Đáng chú ý, một số nhóm hàng phục vụ sản xuất tăng mạnh như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 52,9%; máy móc thiết bị tăng 22,9%; xăng dầu tăng tới 96,2%, cho thấy nhu cầu đầu vào của nền kinh tế đang phục hồi rõ nét.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt trong hoạt động thương mại. Tính đến giữa tháng 4/2026, khối này đạt kim ngạch xuất khẩu 115,81 tỷ USD, tăng 26,5%, chiếm khoảng 80% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước; đồng thời đạt kim ngạch nhập khẩu 110,15 tỷ USD, tăng 32,9%, chiếm 72,2% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Riêng trong nửa đầu tháng 4/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 47,37 tỷ USD, giảm 9,1% so với nửa cuối tháng 3/2026. Trong đó, xuất khẩu đạt 21,56 tỷ USD, giảm 17,2%, trong khi nhập khẩu đạt 25,81 tỷ USD, giảm nhẹ 1,1%. Diễn biến này khiến cán cân thương mại trong kỳ thâm hụt 4,25 tỷ USD.

Có thể thấy xét tổng thể, mức giảm trong ngắn hạn không làm thay đổi xu hướng tăng trưởng tích cực của hoạt động xuất nhập khẩu. Với nền tảng tăng trưởng vững từ xuất khẩu và nhu cầu nhập khẩu phục vụ sản xuất, thương mại hàng hóa của Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trong thời gian tới.
Song Linh
Bộ Tài chính đề xuất Thông tư mới gỡ “nút thắt” phân loại hàng hóa

(TBTCO) - Những bất cập kéo dài trong công tác phân loại, phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu như quy định phân tán, thủ tục phức tạp, phụ thuộc hồ sơ giấy đang được Bộ Tài chính đặt mục tiêu xử lý thông qua dự thảo thông tư mới. Thông tư mới sẽ tạo bước chuyển rõ nét về minh bạch, số hóa và thuận lợi hóa hoạt động xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - Theo Cục Thuế, tổng thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 748.154 tỷ đồng; thực hiện 7.188 cuộc kiểm tra; ban hành 4.547 quyết định hoàn thuế... là những con số nổi bật trong quý I năm 2026.
(TBTCO) - Sáng ngày 20/4, Cục Hải quan cho biết, bắt đầu từ ngày 1/6/2026, Chi cục Hải quan khu vực III sẽ thí điểm Mô hình thông quan tập trung, nhằm tạo đột phá cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và nâng cao năng lực xử lý hàng hóa cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Hộ kinh doanh đang hoạt động, có doanh thu trên 500 triệu đồng, kể cả hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng, hộ kinh doanh mới đăng ký hoạt động phải gửi thông báo số tài khoản, ví điện tử về cơ quan thuế chậm nhất ngày 20/4/2026.
(TBTCO) - Thay vì mức 1 triệu đồng, Bộ Tài chính vừa có đề xuất nâng ngưỡng thu nhập của người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng để tính giảm trừ gia cảnh. So với quy định hiện hành, mức đề xuất này đã tăng gấp 3 lần. Đề xuất này thu hút sự quan tâm của nhiều người nộp thuế.
(TBTCO) - Bức tranh xuất nhập khẩu quý I/2026 mở ra với những gam màu tích cực khi tổng kim ngạch đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 122,93 tỷ USD, tăng 19% và trị giá nhập khẩu đạt 126,57 tỷ USD, tăng 27%, tương ứng tăng 26,93 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, tạo nền tảng cho xuất khẩu bứt phá và gia tăng nguồn thu trong các quý tiếp theo.
(TBTCO) - Từ kết quả thống kê của cơ quan thuế cho thấy, đa phần hộ kinh doanh đã và đang dần thích nghi với quy định mới. Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện một hiện tượng đáng chú ý đó là ở một số lĩnh vực, người bán có xu hướng ưu tiên nhận tiền mặt, thậm chí từ chối hoặc hạn chế nhận thanh toán bằng chuyển khoản. Vậy “tiền mặt có quay trở lại”, theo chuyên gia, câu trả lời là cần nhìn sâu vào dữ liệu và cấu trúc của dòng tiền trong nền kinh tế.
(TBTCO) - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong 3 tháng đầu năm đạt 2,707,3 tỷ đồng. Riêng trong tháng 3 đạt 772,2 tỷ đồng.
