Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Giá cà phê hôm nay tăng mạnh theo đà thế giới. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước tăng gần 3.000 đồng/kg

Tại khu vực Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê trọng điểm của Việt Nam, giá thu mua trong tuần qua đã tăng mạnh từ 2.800 - 3.000 đồng/kg so với tuần trước, tương ứng mức tăng khoảng 3,3 - 3,6%.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đông) tăng 2.800 đồng/kg, đưa giá cà phê lên 88.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cùng tăng mạnh 3.000 đồng/kg, cũng đạt mốc 88.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng tương tự 3.000 đồng/kg, nhưng vẫn là địa phương có giá thấp hơn, khoảng 87.500 đồng/kg.

Dù giá tăng khá mạnh nhưng theo các thương nhân, thị trường nội địa lại không sôi động như kỳ vọng. Giao dịch thực tế diễn ra chậm khi nhiều nông dân hạn chế bán ra, còn doanh nghiệp cũng chưa đẩy mạnh thu mua.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tuần qua tăng ấn tượng. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 7/2026 đóng cửa ở mức 3.483 USD/tấn, tăng 6,7% (tương đương 220 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng tháng 9/2026 cũng tăng 6,5%, đạt 3.403 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng đi lên. Hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 3,7%, lên 294,9 US cent/pound, trong khi hợp đồng cùng kỳ tăng 4,5%, đạt 285,1 US cent/pound.

Giá tiêu biến động trái chiều

Giá tiêu hôm nay biến động trái chiều giữa các vùng trọng điểm.

Thị trường hồ tiêu trong tuần qua ghi nhận diễn biến không đồng nhất giữa các địa phương sản xuất lớn. Trong khi một số khu vực giữ được đà tăng nhẹ thì nơi khác lại điều chỉnh giảm, cho thấy trạng thái giằng co của thị trường sau giai đoạn thu hoạch chính.

Khảo sát cuối tuần cho thấy, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm hiện dao động trong khoảng 138.000 - 142.000 đồng/kg, với diễn biến tăng - giảm đan xen.

Cụ thể, Đắk Lắk là điểm sáng khi giá tiêu tăng thêm 1.000 đồng/kg so với tuần trước, lên mức 142.000 đồng/kg. Trái ngược, Gia Lai lại ghi nhận mức giảm mạnh nhất, mất 1.500 đồng/kg, đưa giá xuống còn 138.000 đồng/kg. Sự điều chỉnh này được cho là do áp lực bán ra cục bộ trong bối cảnh một số hộ dân cần giải phóng hàng tồn.

Tại các địa phương khác, thị trường giữ trạng thái ổn định. Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) duy trì mức 141.000 đồng/kg, trong khi Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) và Đồng Nai cùng giao dịch quanh mốc 140.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu trong tuần qua biến động đáng kể, ngoại trừ xu hướng giảm nhẹ tại Indonesia.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia chốt tuần ở mức 7.007 USD/tấn, giảm khoảng 0,51% so với tuần trước. Trong khi đó, các thị trường lớn khác gần như đi ngang. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục giữ mức 6.000 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia ổn định ở 9.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu không thay đổi, dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l cho thấy thị trường xuất khẩu vẫn giữ được sự ổn định nhất định.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok của Indonesia giảm nhẹ xuống còn 9.231 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng tại Việt Nam và Malaysia tiếp tục đi ngang, lần lượt ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.