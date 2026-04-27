Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

06:31 | 27/04/2026
Giá cà phê hôm nay (27/4) tăng mạnh theo đà thế giới nhưng giao dịch trong nước vẫn chậm khi thị trường bước vào kỳ nghỉ lễ dài ngày; giá tiêu biến động trái chiều giữa các vùng trọng điểm, trong khi thị trường thế giới ít biến động, phản ánh giai đoạn điều chỉnh sau thu hoạch.
Giá cà phê hôm nay tăng mạnh theo đà thế giới. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước tăng gần 3.000 đồng/kg

Tại khu vực Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê trọng điểm của Việt Nam, giá thu mua trong tuần qua đã tăng mạnh từ 2.800 - 3.000 đồng/kg so với tuần trước, tương ứng mức tăng khoảng 3,3 - 3,6%.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đông) tăng 2.800 đồng/kg, đưa giá cà phê lên 88.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cùng tăng mạnh 3.000 đồng/kg, cũng đạt mốc 88.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng tương tự 3.000 đồng/kg, nhưng vẫn là địa phương có giá thấp hơn, khoảng 87.500 đồng/kg.

Dù giá tăng khá mạnh nhưng theo các thương nhân, thị trường nội địa lại không sôi động như kỳ vọng. Giao dịch thực tế diễn ra chậm khi nhiều nông dân hạn chế bán ra, còn doanh nghiệp cũng chưa đẩy mạnh thu mua.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tuần qua tăng ấn tượng. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 7/2026 đóng cửa ở mức 3.483 USD/tấn, tăng 6,7% (tương đương 220 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng tháng 9/2026 cũng tăng 6,5%, đạt 3.403 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng đi lên. Hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 3,7%, lên 294,9 US cent/pound, trong khi hợp đồng cùng kỳ tăng 4,5%, đạt 285,1 US cent/pound.

Giá tiêu biến động trái chiều

Giá tiêu hôm nay biến động trái chiều giữa các vùng trọng điểm.

Thị trường hồ tiêu trong tuần qua ghi nhận diễn biến không đồng nhất giữa các địa phương sản xuất lớn. Trong khi một số khu vực giữ được đà tăng nhẹ thì nơi khác lại điều chỉnh giảm, cho thấy trạng thái giằng co của thị trường sau giai đoạn thu hoạch chính.

Khảo sát cuối tuần cho thấy, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm hiện dao động trong khoảng 138.000 - 142.000 đồng/kg, với diễn biến tăng - giảm đan xen.

Cụ thể, Đắk Lắk là điểm sáng khi giá tiêu tăng thêm 1.000 đồng/kg so với tuần trước, lên mức 142.000 đồng/kg. Trái ngược, Gia Lai lại ghi nhận mức giảm mạnh nhất, mất 1.500 đồng/kg, đưa giá xuống còn 138.000 đồng/kg. Sự điều chỉnh này được cho là do áp lực bán ra cục bộ trong bối cảnh một số hộ dân cần giải phóng hàng tồn.

Tại các địa phương khác, thị trường giữ trạng thái ổn định. Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) duy trì mức 141.000 đồng/kg, trong khi Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) và Đồng Nai cùng giao dịch quanh mốc 140.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu trong tuần qua biến động đáng kể, ngoại trừ xu hướng giảm nhẹ tại Indonesia.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia chốt tuần ở mức 7.007 USD/tấn, giảm khoảng 0,51% so với tuần trước. Trong khi đó, các thị trường lớn khác gần như đi ngang. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục giữ mức 6.000 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia ổn định ở 9.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu không thay đổi, dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l cho thấy thị trường xuất khẩu vẫn giữ được sự ổn định nhất định.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok của Indonesia giảm nhẹ xuống còn 9.231 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng tại Việt Nam và Malaysia tiếp tục đi ngang, lần lượt ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Bài liên quan

Ngày 26/4: Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 26/4: Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Dự báo giá cà phê tăng nhẹ thời gian tới vì lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Dự báo giá cà phê tăng nhẹ thời gian tới vì lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Ngày 25/4: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu bước vào giai đoạn điều chỉnh

Ngày 25/4: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu bước vào giai đoạn điều chỉnh

Tạo thế trận Hải quan - doanh nghiệp- nhân dân đấu tranh phòng chống ma tuý

Tạo thế trận Hải quan - doanh nghiệp- nhân dân đấu tranh phòng chống ma tuý

Thị trường bất động sản khởi sắc sau chính sách phá vây lãi suất của doanh nghiệp

Thị trường bất động sản khởi sắc sau chính sách phá vây lãi suất của doanh nghiệp

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Cải cách để không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Cải cách để không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng

“Trọn Lễ an vui”: Bảo Việt Nhân thọ tri ân khách hàng dịp Lễ giỗ Tổ và 30/4 – 1/5 với 4.400 quà tặng ý nghĩa

“Trọn Lễ an vui”: Bảo Việt Nhân thọ tri ân khách hàng dịp Lễ giỗ Tổ và 30/4 – 1/5 với 4.400 quà tặng ý nghĩa

Gỡ điểm nghẽn chính sách môi trường để kích hoạt tăng trưởng xanh

Gỡ điểm nghẽn chính sách môi trường để kích hoạt tăng trưởng xanh

Ngày 26/4: Giá bạc phục hồi phiên cuối tuần

Ngày 26/4: Giá bạc phục hồi phiên cuối tuần

Giá heo hơi hôm nay (26/4) tiếp tục cho thấy trạng thái ổn định là chủ đạo, xen lẫn một số điều chỉnh nhẹ tại từng địa phương. So với các phiên trước, biên độ biến động không lớn, phản ánh cung - cầu đang ở trạng thái cân bằng tương đối, trong khi yếu tố dịch bệnh vẫn là biến số cần theo dõi.
Giá lúa hôm nay (26/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, trong khi đó, giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu trong nước tăng nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 150 đồng/kg dao động ở mức 8.400 - 8.4500 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 200 đồng/kg dao động ở mức 8.600 - 8.800 đồng/kg…
Giá cao su hôm nay (26/4) trên các sàn giao dịch chính ở châu Á chịu áp lực giảm. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Nhật Bản giảm 0,13%; Trung Quốc giảm 1,36%; Singapore giảm 0,1%. Tại thị trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi.
(TBTCO) - Theo đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác kinh tế song phương, với quy mô lớn, tốc độ tăng trưởng cao và tính bổ trợ ngày càng rõ nét.
Giá cao su thế giới hôm nay (25/4) tiếp tục đà tăng, nhất là thị trường Trung Quốc và Nhật Bản. Nguyên nhân dẫn đến đà tăng này là từ giá dầu thô đi lên và đồng Yên suy yếu. Trong nước, giá mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn đi ngang, giao dịch quanh ngưỡng 420 - 463 đồng/TSC.
Giá lúa tươi hôm nay (24/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động. Cụ thể, lúa OM 18 và lúa IR 50404 giảm 100 đồng/kg; lúa OM 545 giảm 200 đồng/kg…. Trong khi đó, giá gạo đi ngang so với hôm qua.
(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế; Viện Trang thiết bị và Công trình y tế; sở y tế các tỉnh, thành phố và các bệnh viện trực thuộc về việc bảo đảm cung ứng thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.
(TBTCO) - Ngày 24/4, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính) và Tổng công ty Công nghiệp nặng Hyosung (Hàn Quốc) đã ký kết thỏa thuận nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy các cơ hội đầu tư trong thời gian tới.
Tỷ giá USD hôm nay (27/4): Trong nước đi ngang, USD nhích tăng khi thị trường chờ tín hiệu chính sách

Tỷ giá USD hôm nay (27/4): Trong nước đi ngang, USD nhích tăng khi thị trường chờ tín hiệu chính sách

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Ngày 27/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 27/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 27/4: Giá heo hơi duy trì ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 27/4: Giá heo hơi duy trì ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 27/4: Giá cao su thế giới giảm, trong nước ổn định

Ngày 27/4: Giá cao su thế giới giảm, trong nước ổn định

Infographics: Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026

Infographics: Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026

Infographics: Giải vốn ngân đầu tư công đạt 127.390,6 tỷ đồng

Infographics: Giải vốn ngân đầu tư công đạt 127.390,6 tỷ đồng

Ngày 25/4: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu bước vào giai đoạn điều chỉnh

Ngày 25/4: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu bước vào giai đoạn điều chỉnh

Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Đến năm 2030: Cả nước sẽ có 3 đặc khu kinh tế, 5 khu thương mại tự do

Đến năm 2030: Cả nước sẽ có 3 đặc khu kinh tế, 5 khu thương mại tự do

Giá vàng hôm nay ngày 25/4: Giá vàng trong nước điều chỉnh trong vùng 165 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/4: Giá vàng trong nước điều chỉnh trong vùng 165 - 168,8 triệu đồng/lượng

5 thay đổi lớn về thuế thu nhập cá nhân - triệu người dân hưởng lợi

5 thay đổi lớn về thuế thu nhập cá nhân - triệu người dân hưởng lợi

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Chính phủ được quyết định ngưỡng doanh thu miễn thuế, dự kiến 1 tỷ đồng/năm

Chính phủ được quyết định ngưỡng doanh thu miễn thuế, dự kiến 1 tỷ đồng/năm

Ngày 25/4: Giá heo hơi tăng nhẹ tại một số địa phương

Ngày 25/4: Giá heo hơi tăng nhẹ tại một số địa phương