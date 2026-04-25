Thị trường

Ngày 25/4: Giá heo hơi tăng nhẹ tại một số địa phương

07:12 | 25/04/2026
Giá heo hơi hôm nay (25/4) tiếp tục đi ngang trên cả nước, chỉ xuất hiện điều chỉnh cục bộ tại một vài địa phương, phản ánh cung - cầu thị trường vẫn đang khá ổn định.
Giá heo hơi tại Lai Châu hôm nay điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg tại Lai Châu, lên mức 64.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại giữ nguyên giá. Trong đó, Hưng Yên tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực, đạt 66.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng duy trì mức 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng neo tại mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 64.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang. Cụ thể, giá heo tại Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức 69.000 đồng/kg, theo sau là Đắk Lắk với 68.000 đồng/kg.

Các địa phương Thanh Hóa, Gia Lai và Khánh Hòa duy trì mức 65.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giữ nguyên ở mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 64.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại Cần Thơ, lên mức 69.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại không có biến động mới. Đồng Nai, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ đang cùng thu mua heo hơi ở mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tây Ninh, An Giang và Cà Mau duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay

Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan kích hoạt biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy đến 2030

Hải quan kích hoạt biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy đến 2030

5 thay đổi lớn về thuế thu nhập cá nhân - triệu người dân hưởng lợi

5 thay đổi lớn về thuế thu nhập cá nhân - triệu người dân hưởng lợi

Ngày 25/4: Giá cao su thế giới tiếp tục đà tăng

Ngày 25/4: Giá cao su thế giới tiếp tục đà tăng

Ngày 25/4: Giá heo hơi tăng nhẹ tại một số địa phương

Ngày 25/4: Giá heo hơi tăng nhẹ tại một số địa phương

Ngày 25/4: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Ngày 25/4: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Kỳ vọng thu gần 12.000 tỷ từ đấu giá đất, Đà Nẵng đối mặt nhiều thách thức

Kỳ vọng thu gần 12.000 tỷ từ đấu giá đất, Đà Nẵng đối mặt nhiều thách thức

Hà Nội bắn pháo hoa trong chương trình “Âm vang Tổ quốc” tối 28/4

Hà Nội bắn pháo hoa trong chương trình “Âm vang Tổ quốc” tối 28/4

Trái phiếu doanh nghiệp sẽ trở thành kênh vốn chủ lực cho các dự án hạ tầng

Trái phiếu doanh nghiệp sẽ trở thành kênh vốn chủ lực cho các dự án hạ tầng

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026

Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Ngày 23/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng

Ngày 23/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng