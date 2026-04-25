Ngày 25/4: Giá heo hơi tăng nhẹ tại một số địa phương

Giá heo hơi tại Lai Châu hôm nay điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg tại Lai Châu, lên mức 64.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại giữ nguyên giá. Trong đó, Hưng Yên tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực, đạt 66.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng duy trì mức 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng neo tại mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 64.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang. Cụ thể, giá heo tại Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức 69.000 đồng/kg, theo sau là Đắk Lắk với 68.000 đồng/kg.

Các địa phương Thanh Hóa, Gia Lai và Khánh Hòa duy trì mức 65.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giữ nguyên ở mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 64.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại Cần Thơ, lên mức 69.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại không có biến động mới. Đồng Nai, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ đang cùng thu mua heo hơi ở mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tây Ninh, An Giang và Cà Mau duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg./.