Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

06:19 | 23/04/2026
Giá heo hơi hôm nay (23/4) tăng nhẹ tại Cần Thơ, trong khi phần lớn thị trường trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Mặt bằng giá cao nhất vẫn giữ ở mức 69.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại Cần Thơ. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định tại tất cả các địa phương. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giữ mức 64.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng duy trì mức 65.000 đồng/kg. Hưng Yên tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 66.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu giữ mức thấp nhất 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 64.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không biến động. Cụ thể, giá heo ở Thanh Hóa, Gia Lai và Khánh Hòa cùng duy trì mức 65.000 đồng/kg. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giữ mức 64.000 đồng/kg. Đắk Lắk tiếp tục neo tại 68.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng giữ mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng tại một địa phương. Cụ thể, giá heo tại Cần Thơ tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo tại Đồng Nai, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giữ mức 69.000 đồng/kg. Tây Ninh và Cà Mau duy trì mức 68.000 đồng/kg, trong khi An Giang giữ mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay biến động tăng nhẹ tại Cần Thơ, trong khi các khu vực còn lại tiếp tục đi ngang. Mặt bằng giá cao nhất cả nước vẫn duy trì tại 69.000 đồng/kg, xuất hiện tại nhiều địa phương ở cả ba miền./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Ngày 22/4: Giá heo hơi chờ bứt phá mới

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Công ty Cù Lao Chàm báo lãi hơn 775 tỷ đồng trong năm 2025

Đại hội đồng cổ đông SHB: Tăng vốn lên gần 59.000 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công trụ sở biểu tượng năm 2027

Khối ngoại giao dịch cân bằng, tiếp tục gom mạnh chứng chỉ quỹ VNDiamond

Blockchain và mật mã: Giải bài toán lớn về an ninh mạng

Chặn thuốc lá lậu: Đề xuất tăng mức xử phạt, siết khâu bán lẻ

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em

Chi hơn 1,3 tỷ USD nhập ô tô, Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan áp đảo thị trường

(TBTCO) - Trong 3 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam ghi nhận tăng trưởng tích cực cả về lượng và trị giá, với sự áp đảo của ba thị trường chủ lực là Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan.
Giá ngô khởi sắc nhờ yếu tố cung - cầu, dầu đậu tương lập đỉnh 3 năm

Các phiên giao dịch gần đây cho thấy, thị trường hàng hóa cải thiện rõ rệt của dòng tiền trên thị trường hàng hóa, với lực mua lan tỏa trên diện rộng. Nhóm nông sản lại được hỗ trợ từ cả yếu tố cung - cầu và rủi ro thời tiết khiến giá ngô khởi sắc, đồng thời, giá dầu đậu tương lên mức cao nhất trong gần 3 năm.
Ngày 22/4: Giá bạc trong nước và thế giới kéo dài đà suy giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (22/4) tiếp tục kéo dài đà suy giảm khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, nhà đầu tư thận trọng trước rủi ro lãi suất và bất ổn địa chính trị toàn cầu.
Ngày 22/4: Giá cao su tại Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore bật tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (22/4) bật tăng khi dầu thô tăng vọt và hoạt động sản xuất lốp xe tại Trung Quốc duy trì ổn định. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Nhật Bản tăng 0,6%; Trung Quốc tăng 1,3%; Singapore tăng 2%.
Ngày 22/4: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Giá lúa hôm nay (22/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, trong khi đó, một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 8.150 - 8.250 đồng/kg…
Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%

(TBTCO) - Chiều ngày 21/4, Cục Hải quan công bố thống kê mới cho thấy, tính đến giữa tháng 4/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%, trong đó xuất khẩu tăng 20,3%, phản ánh đà phục hồi và mở rộng tích cực của hoạt động thương mại.
Từ cam kết Net Zero đến bài toán dòng vốn: Làm sao để chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở mục tiêu?

(TBTCO) - Cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 đặt Việt Nam vào nhóm quốc gia tiên phong trong ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, phía sau mục tiêu đầy tham vọng là hàng loạt thách thức về vốn, công nghệ và năng lực triển khai, đặc biệt với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường carbon và khơi thông dòng vốn cho công nghệ khí hậu đang trở thành yếu tố quyết định để chuyển đổi xanh đi vào thực chất.
Hỏa tốc, hải quan siết kiểm soát sản phẩm dinh dưỡng HiPP nhập khẩu

(TBTCO) - Trước thông tin sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, ngày 20/4, Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro đối với mặt hàng này, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.
Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 23/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 23/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng

Cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA

Mở khóa động lực tăng trưởng 2 con số từ công nghệ và đổi mới sáng tạo

Cơ hội đón hàng hóa mới, dòng tiền mới từ nâng hạng

Sớm thành lập sàn vàng quốc gia để minh bạch thị trường

Tạo thuận lợi, Hải quan thống nhất thủ tục kho, bãi triển khai Nghị quyết 66.16/2026/NQ-CP

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Bài 2: Tiền mặt có quay trở lại?

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (20/4): USD nhích nhẹ, DXY mạnh lên giữa căng thẳng Mỹ - Iran kéo dài tuần thứ 8

