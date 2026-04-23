Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại Cần Thơ. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định tại tất cả các địa phương. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giữ mức 64.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng duy trì mức 65.000 đồng/kg. Hưng Yên tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 66.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu giữ mức thấp nhất 63.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không biến động. Cụ thể, giá heo ở Thanh Hóa, Gia Lai và Khánh Hòa cùng duy trì mức 65.000 đồng/kg. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giữ mức 64.000 đồng/kg. Đắk Lắk tiếp tục neo tại 68.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng giữ mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng tại một địa phương. Cụ thể, giá heo tại Cần Thơ tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo tại Đồng Nai, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giữ mức 69.000 đồng/kg. Tây Ninh và Cà Mau duy trì mức 68.000 đồng/kg, trong khi An Giang giữ mức 67.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay biến động tăng nhẹ tại Cần Thơ, trong khi các khu vực còn lại tiếp tục đi ngang. Mặt bằng giá cao nhất cả nước vẫn duy trì tại 69.000 đồng/kg, xuất hiện tại nhiều địa phương ở cả ba miền./.