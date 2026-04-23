Ngày 23/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

06:12 | 23/04/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (23/4) biến động trái chiều khi thị trường chịu tác động từ giá dầu giảm và lượng tồn kho tăng tại Trung Quốc. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,9%, Trung Quốc tăng 1,14%, Singapore tăng 0,6%. Trong khi đó, giá tại Nhật Bản giảm 0,32%.
Giá cao su thế giới hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,9% (0,7 Baht) lên mức 80,3 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 0,32% (1,2 Yên) về mức 379,1 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 1,14% (190 Nhân dân tệ) lên mức 16.910 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5 giao dịch ở mức 206,5 US cent/kg, tăng 0,6%.

Giá cao su kỳ hạn Nhật Bản giảm do chịu ảnh hưởng từ đà đi xuống của giá dầu, trong khi lượng tồn kho gia tăng tại Thanh Đảo, trung tâm nhập khẩu cao su lớn của Trung Quốc tiếp tục gây sức ép lên thị trường.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn Osaka (OSE) giảm 1 Yên, tương đương 0,26%, xuống còn 390,4 Yên/kg (khoảng 2,46 USD/kg).

Trái lại, trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 225 Nhân dân tệ, tương đương 1,34%, lên 17.065 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.504,22 USD/tấn). Tuy nhiên, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 5, loại cao su tổng hợp được giao dịch nhiều nhất lại giảm 100 Nhân dân tệ, tương đương 0,63%, xuống còn 15.655 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trái ngược với diễn biến quốc tế, thị trường cao su trong nước tiếp tục giữ trạng thái ổn định tại hầu hết doanh nghiệp lớn, cho thấy sự chủ động điều tiết nguồn cung và giá thu mua.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Công ty Cù Lao Chàm báo lãi hơn 775 tỷ đồng trong năm 2025

Công ty Cù Lao Chàm báo lãi hơn 775 tỷ đồng trong năm 2025

Đại hội đồng cổ đông SHB: Tăng vốn lên gần 59.000 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công trụ sở biểu tượng năm 2027

Đại hội đồng cổ đông SHB: Tăng vốn lên gần 59.000 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công trụ sở biểu tượng năm 2027

Khối ngoại giao dịch cân bằng, tiếp tục gom mạnh chứng chỉ quỹ VNDiamond

Khối ngoại giao dịch cân bằng, tiếp tục gom mạnh chứng chỉ quỹ VNDiamond

Blockchain và mật mã: Giải bài toán lớn về an ninh mạng

Blockchain và mật mã: Giải bài toán lớn về an ninh mạng

Chặn thuốc lá lậu: Đề xuất tăng mức xử phạt, siết khâu bán lẻ

Chặn thuốc lá lậu: Đề xuất tăng mức xử phạt, siết khâu bán lẻ

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em

Chi hơn 1,3 tỷ USD nhập ô tô, Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan áp đảo thị trường

(TBTCO) - Trong 3 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam ghi nhận tăng trưởng tích cực cả về lượng và trị giá, với sự áp đảo của ba thị trường chủ lực là Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan.
Giá ngô khởi sắc nhờ yếu tố cung - cầu, dầu đậu tương lập đỉnh 3 năm

Các phiên giao dịch gần đây cho thấy, thị trường hàng hóa cải thiện rõ rệt của dòng tiền trên thị trường hàng hóa, với lực mua lan tỏa trên diện rộng. Nhóm nông sản lại được hỗ trợ từ cả yếu tố cung - cầu và rủi ro thời tiết khiến giá ngô khởi sắc, đồng thời, giá dầu đậu tương lên mức cao nhất trong gần 3 năm.
Ngày 22/4: Giá bạc trong nước và thế giới kéo dài đà suy giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (22/4) tiếp tục kéo dài đà suy giảm khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, nhà đầu tư thận trọng trước rủi ro lãi suất và bất ổn địa chính trị toàn cầu.
Ngày 22/4: Giá heo hơi chờ bứt phá mới

Giá heo hơi hôm nay (22/4) tiếp tục duy trì trạng thái ổn định ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Sau nhịp điều chỉnh nhẹ đầu tuần, mặt bằng giá hiện đã chững lại, phản ánh cung - cầu đang ở trạng thái cân bằng.
Ngày 22/4: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Giá lúa hôm nay (22/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, trong khi đó, một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 8.150 - 8.250 đồng/kg…
Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%

(TBTCO) - Chiều ngày 21/4, Cục Hải quan công bố thống kê mới cho thấy, tính đến giữa tháng 4/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%, trong đó xuất khẩu tăng 20,3%, phản ánh đà phục hồi và mở rộng tích cực của hoạt động thương mại.
Từ cam kết Net Zero đến bài toán dòng vốn: Làm sao để chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở mục tiêu?

(TBTCO) - Cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 đặt Việt Nam vào nhóm quốc gia tiên phong trong ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, phía sau mục tiêu đầy tham vọng là hàng loạt thách thức về vốn, công nghệ và năng lực triển khai, đặc biệt với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường carbon và khơi thông dòng vốn cho công nghệ khí hậu đang trở thành yếu tố quyết định để chuyển đổi xanh đi vào thực chất.
Hỏa tốc, hải quan siết kiểm soát sản phẩm dinh dưỡng HiPP nhập khẩu

(TBTCO) - Trước thông tin sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, ngày 20/4, Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro đối với mặt hàng này, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.
