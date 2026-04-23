Ngày 23/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,9% (0,7 Baht) lên mức 80,3 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 0,32% (1,2 Yên) về mức 379,1 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 1,14% (190 Nhân dân tệ) lên mức 16.910 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5 giao dịch ở mức 206,5 US cent/kg, tăng 0,6%.

Giá cao su kỳ hạn Nhật Bản giảm do chịu ảnh hưởng từ đà đi xuống của giá dầu, trong khi lượng tồn kho gia tăng tại Thanh Đảo, trung tâm nhập khẩu cao su lớn của Trung Quốc tiếp tục gây sức ép lên thị trường.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn Osaka (OSE) giảm 1 Yên, tương đương 0,26%, xuống còn 390,4 Yên/kg (khoảng 2,46 USD/kg).

Trái lại, trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 225 Nhân dân tệ, tương đương 1,34%, lên 17.065 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.504,22 USD/tấn). Tuy nhiên, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 5, loại cao su tổng hợp được giao dịch nhiều nhất lại giảm 100 Nhân dân tệ, tương đương 0,63%, xuống còn 15.655 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trái ngược với diễn biến quốc tế, thị trường cao su trong nước tiếp tục giữ trạng thái ổn định tại hầu hết doanh nghiệp lớn, cho thấy sự chủ động điều tiết nguồn cung và giá thu mua.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.