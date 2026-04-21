Ngày 21/4: Giá cao su tại các sàn giao dịch lớn tiếp tục giảm

Giá cao su trong nước hôm nay duy trì trạng thái ổn định tại hầu hết các doanh nghiệp lớn. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan giảm 0,9% (0,7 Baht) về mức 79,2 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 đi ngang mức 378 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 giảm 0,2% (35 Nhân dân tệ) về mức 16.465 Nhân dân tệ/tấn.

Trong bối cảnh nguồn cung cải thiện nhưng nhu cầu suy yếu, thị trường cao su châu Á đang chịu áp lực kép, với xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về điều chỉnh.

Theo các phân tích thị trường, yếu tố chính gây sức ép lên giá cao su hiện nay đến từ phía cung. Điều kiện thời tiết tại Trung Quốc được cải thiện nhờ lượng mưa gia tăng, giúp giảm lo ngại về hạn hán và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác mủ. Khi nguồn cung được củng cố, áp lực giảm giá trên thị trường là điều khó tránh khỏi, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu từ ngành sản xuất lốp xe chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại hầu hết các doanh nghiệp lớn. Điều này phản ánh sự chủ động trong điều tiết sản lượng và giá thu mua, giúp hạn chế tác động từ biến động của thị trường quốc tế.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Nhìn chung, thị trường cao su hiện đang trong giai đoạn “giằng co” khi nguồn cung dần cải thiện nhưng lực cầu chưa đủ mạnh để tạo xu hướng tăng rõ rệt. Trong ngắn hạn, giá cao su nhiều khả năng tiếp tục biến động trong biên độ hẹp, với xu hướng phụ thuộc lớn vào diễn biến thời tiết, sản lượng khai thác và nhu cầu từ ngành công nghiệp chế biến, đặc biệt là sản xuất lốp xe./.