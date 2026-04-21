Thị trường

Ngày 21/4: Giá cao su tại các sàn giao dịch lớn tiếp tục giảm

06:02 | 21/04/2026
Giá cao su hôm nay (21/4) tại các sàn giao dịch lớn tiếp tục giảm nhẹ do lo ngại nhu cầu tiêu thụ chưa hồi phục nhanh trong ngắn hạn. Trong nước, giá cao su duy trì trạng thái ổn định tại hầu hết các doanh nghiệp lớn.
Giá cao su trong nước hôm nay duy trì trạng thái ổn định tại hầu hết các doanh nghiệp lớn. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan giảm 0,9% (0,7 Baht) về mức 79,2 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 đi ngang mức 378 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 giảm 0,2% (35 Nhân dân tệ) về mức 16.465 Nhân dân tệ/tấn.

Trong bối cảnh nguồn cung cải thiện nhưng nhu cầu suy yếu, thị trường cao su châu Á đang chịu áp lực kép, với xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về điều chỉnh.

Theo các phân tích thị trường, yếu tố chính gây sức ép lên giá cao su hiện nay đến từ phía cung. Điều kiện thời tiết tại Trung Quốc được cải thiện nhờ lượng mưa gia tăng, giúp giảm lo ngại về hạn hán và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác mủ. Khi nguồn cung được củng cố, áp lực giảm giá trên thị trường là điều khó tránh khỏi, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu từ ngành sản xuất lốp xe chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại hầu hết các doanh nghiệp lớn. Điều này phản ánh sự chủ động trong điều tiết sản lượng và giá thu mua, giúp hạn chế tác động từ biến động của thị trường quốc tế.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Nhìn chung, thị trường cao su hiện đang trong giai đoạn “giằng co” khi nguồn cung dần cải thiện nhưng lực cầu chưa đủ mạnh để tạo xu hướng tăng rõ rệt. Trong ngắn hạn, giá cao su nhiều khả năng tiếp tục biến động trong biên độ hẹp, với xu hướng phụ thuộc lớn vào diễn biến thời tiết, sản lượng khai thác và nhu cầu từ ngành công nghiệp chế biến, đặc biệt là sản xuất lốp xe./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

PV GAS đóng góp 1,1% cho GDP Việt Nam

(TBTCO) - Hoàn tất quá trình tái cơ cấu và chuyển dịch mô hình kinh doanh từ đơn vị phân phối khí sang nhà cung cấp giải pháp năng lượng uy tín tại Việt Nam và khu vực, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đơn vị chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp trụ cột của nền kinh tế khi đóng góp trên 135 nghìn tỷ đồng cho GDP Việt Nam trong năm 2025.
(TBTCO) - Các chuyên gia cho rằng, trước ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông đã khiến giá nhiên liệu duy trì ở mức cao, trực tiếp đẩy chi phí của toàn chuỗi cung ứng lên một mặt bằng mới, từ khâu sản xuất, thu hoạch, chế biến cho đến vận chuyển, qua đó tạo áp lực tăng giá gạo trong thời gian tới.
(TBTCO) - Đến năm 2045, thủy sản tiếp tục giữ vai trò then chốt trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp và kinh tế biển, đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến thủy sản sâu, thuộc nhóm 3 quốc gia hàng đầu thế giới. Để đạt được các mục tiêu trên, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là yếu tố nền tảng cốt lõi, giữ vai trò then chốt trong quá trình phát triển.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tuần qua ghi nhận một bước ngoặt đáng chú ý khi rủi ro địa chính trị tại Trung Đông bất ngờ hạ nhiệt vào cuối tuần, kéo theo sự đảo chiều mạnh của giá dầu và kích hoạt sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm hàng.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (20/4) đồng loạt giảm sau một tuần tăng mạnh. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3.017.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.110.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 17 đồng/lượng (mua vào) và 18 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua. Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 80,3945 USD/ounce, giảm 0,39%.
(TBTCO) - Cơ quan quản lý vừa xử phạt tổng cộng 390 triệu đồng đối với 3 thương nhân đầu mối do không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu, đồng thời tiếp tục xác minh thêm nhiều trường hợp có dấu hiệu vi phạm, trong đó có nghi vấn găm hàng.
Khảo sát thị trường sáng ngày 19/4 cho thấy, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ổn định. Trên thế giới, giá bạc tuần qua hồi phục nhờ tín hiệu tích cực từ địa chính trị và kỳ vọng lãi suất Mỹ giảm, củng cố tâm lý lạc quan của thị trường.
(TBTCO) - Theo số liệu Cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 15/4/2026, quy mô kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước đạt 297,1 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 144,6 tỷ tỷ USD; nhập khẩu đạt 152,5 tỷ USD; cán cân thương mại thâm hụt 7,9 tỷ USD.
