Ngày 19/4: Giá bạc thế giới bật tăng mạnh

Giá bạc miếng Phú Quý 999 hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3.034.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.128.000 đồng/lượng (bán ra). Giữ nguyên giá so với sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đi ngang. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 3.034.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.128.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 3.034.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.569.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 80.960.464 đồng/lượng (mua vào) và 83.413.125 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.567.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.034.000 đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc ghi nhận đà tăng ấn tượng trong tuần qua. Cụ thể, đóng của phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 80,8103 USD/ounce, tăng 3,03% so với ngày 17/4 và tăng 6,47% so với cùng kỳ tuần trước.

Thị trường bạc tuần qua ghi nhận đà tăng ấn tượng trong khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện rõ rệt nhờ những tín hiệu tích cực từ Trung Đông. Đồng thời, xu hướng lãi suất tại Mỹ giảm tiếp tục trở thành yếu tố hỗ trợ quan trọng, góp phần thúc đẩy giá kim loại quý này đi lên.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis (FX Empire), trong tuần qua, đặc biệt là phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc đã bật tăng mạnh sau thông tin các tuyến hàng hải chiến lược tại Trung Đông được nối lại hoạt động trong thời gian ngừng bắn.

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị tạm lắng, dòng tiền đầu tư đang quay trở lại tập trung vào các yếu tố cơ bản của thị trường, đặc biệt là cung - cầu. Trong đó, tình trạng thiếu hụt nguồn cung bạc tiếp tục là yếu tố then chốt nâng đỡ giá.

Nhờ sự cộng hưởng của các yếu tố thuận lợi, giá bạc đã bứt phá mạnh và vượt qua ngưỡng 80 USD/ounce. Dù vậy, theo đánh giá của chuyên gia, mục tiêu 90 USD/ounce có thể là hướng đi trong trung hạn, nhưng khó đạt được ngay trong ngắn hạn.

Một trong những yếu tố then chốt hỗ trợ giá bạc hiện nay là tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài. Trong nhiều năm qua, nhu cầu bạc tăng mạnh nhờ sự phát triển của các ngành công nghiệp như năng lượng tái tạo, sản xuất pin và thiết bị điện tử. Trong khi đó, nguồn cung lại không theo kịp, dẫn đến tình trạng mất cân đối cung - cầu. Chính sự thiếu hụt này đã tạo nền tảng vững chắc cho xu hướng tăng giá của bạc, đặc biệt trong bối cảnh dòng tiền đầu tư quay trở lại thị trường hàng hóa./.