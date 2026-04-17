Thị trường

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

06:30 | 17/04/2026
Giá cà phê hôm nay (17/4) đồng loạt tăng 1.200 - 1.300 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 87.900 - 88.400 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu nối dài chuỗi tăng giá sang ngày thứ ba liên tiếp.
aa
Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 87.900 - 88.400 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê vượt mốc 88.000 đồng/kg

Theo khảo sát, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên sáng nay đồng loạt tăng 1.200 - 1.300 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 87.900 - 88.400 đồng/kg. Đây cũng là phiên tăng thứ tư liên tiếp của thị trường nội địa.

Trong đó, khu vực Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục có giá cao nhất khi tăng 1.200 đồng/kg, lên mức 88.400 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cũng ghi nhận mức tăng tương tự, cùng đạt 88.300 đồng/kg.

Riêng Lâm Đồng tăng mạnh hơn, thêm 1.300 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 87.900 đồng/kg. Diễn biến này cho thấy lực cầu trong nước đang cải thiện rõ rệt, đồng thời phản ánh tác động lan tỏa từ thị trường thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục xu hướng đi lên, trong đó Robusta ghi nhận mức tăng nổi bật hơn so với Arabica.

Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 2,02% (70 USD/tấn), lên mức 3.528 USD/tấn. Hợp đồng tháng 7/2026 cũng tăng 1,28% (43 USD/tấn), đạt 3.391 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng nhẹ hơn, với hợp đồng tháng 5/2026 tăng 0,53% lên 304,25 US cent/pound, còn hợp đồng tháng 7 tăng 0,22%, đạt 298,25 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước chạm ngưỡng 141.000 đồng/kg

giatieu.jpg
Giá tiêu hôm nay nối dài chuỗi tăng sang ngày thứ ba. Ảnh minh họa

Thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì xu hướng đi lên, nối dài chuỗi tăng giá sang ngày thứ ba liên tiếp. Trong bối cảnh nguồn cung không quá dồi dào và nhu cầu xuất khẩu ổn định, giá tiêu đang dần tiến sát các mốc cao mới.

Theo khảo sát, giá tiêu tại thị trường trong nước sáng nay dao động trong khoảng 140.000 - 141.000 đồng/kg, tăng thêm 500 - 1.000 đồng/kg so với phiên trước đó.

Đáng chú ý, khu vực Tây Nguyên tiếp tục dẫn dắt đà tăng. Tại tỉnh Đắk Lắk và khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, lên mức cao nhất thị trường là 141.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất được ghi nhận trong nhiều tuần trở lại đây.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) và Đồng Nai cũng tăng 1.000 đồng/kg, cùng đạt mốc 140.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai tăng nhẹ hơn, thêm 500 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 140.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, diễn biến giá tiêu tương đối trầm lắng. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục giảm nhẹ 2 USD/tấn, xuống còn 7.063 USD/tấn.

Trong khi đó, các thị trường lớn khác gần như không có biến động đáng kể. Tiêu đen Brazil ASTA 570 vẫn duy trì ở mức 6.150 USD/tấn; tiêu đen Malaysia giữ ở ngưỡng 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l, chưa ghi nhận thay đổi mới.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm nhẹ 3 USD/tấn, xuống còn 9.305 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng tại Việt Nam và Malaysia vẫn giữ ổn định, lần lượt ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
11,5 triệu lao động Việt Nam bị tác động bởi AI, nhưng chưa có nguy cơ mất việc hàng loạt

(TBTCO) - Theo một báo cáo tóm tắt mới được Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam công bố ngày 16/4, khoảng 11,5 triệu lao động nam và nữ tại Việt Nam, tương đương cứ 5 người thì có 1 người đang làm những công việc có khả năng chịu tác động từ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI).
(TBTCO) - Xung đột Trung Đông đang làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu, phơi bày rủi ro phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu. Việt Nam vừa ứng phó ngắn hạn bằng tiết kiệm năng lượng, vừa đẩy nhanh cải cách và điện hóa để tránh những cú sốc tương tự trong tương lai.
(TBTCO) - Quý II/2026 được dự báo là giai đoạn nhiều mặt hàng nông nghiệp bước vào chu kỳ tăng giá, đặc biệt là các nhóm liên quan đến chi phí đầu vào như phân bón và thức ăn chăn nuôi. Bên cạnh đó, một số sản phẩm như thịt lợn, tôm, cá tra… cũng có xu hướng tăng do yếu tố mùa vụ và nhu cầu thị trường.
(TBTCO) - Việt Nam ghi dấu trên thị trường carbon quốc tế khi một doanh nghiệp trong nước phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA - cơ chế toàn cầu trong ngành hàng không. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á đạt được tín chỉ này.
Giá bạc bạc trong nước hôm nay (16/4) tiếp đà tăng nhẹ trong bối cảnh giá bạc thế giới tiếp tục nhích lên. Diễn biến này cho thấy xu hướng phục hồi vẫn được duy trì, dù biên độ tăng không quá mạnh.
Giá lúa gạo hôm nay (16/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Nguồn cung vẫn dồi dào nhưng nhu cầu tiêu thụ yếu khiến thị trường duy trì trạng thái cầm chừng.
Giá heo hơi hôm nay (16/4) đi ngang tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam xuất hiện một số điểm tăng nhẹ. Mức giá cao nhất cả nước tiếp tục duy trì tại 69.000 đồng/kg.
Giá cao su thế giới hôm nay (16/4) biến động lệch chiều trên các sàn lớn. Trên sàn TOCOM kỳ hạn tháng 5 giảm 1,20%, xuống 376,40 Yên/kg, tháng 6 gần như đi ngang. Ngược lại, trên sàn SHFE các hợp đồng tháng 5 và 6 tăng nhẹ. Trong nước, duy trì trạng thái cân bằng nhờ lực cầu ổn định từ các doanh nghiệp thu mua.
