Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Giá cà phê vượt mốc 88.000 đồng/kg

Theo khảo sát, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên sáng nay đồng loạt tăng 1.200 - 1.300 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 87.900 - 88.400 đồng/kg. Đây cũng là phiên tăng thứ tư liên tiếp của thị trường nội địa.

Trong đó, khu vực Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục có giá cao nhất khi tăng 1.200 đồng/kg, lên mức 88.400 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cũng ghi nhận mức tăng tương tự, cùng đạt 88.300 đồng/kg.

Riêng Lâm Đồng tăng mạnh hơn, thêm 1.300 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 87.900 đồng/kg. Diễn biến này cho thấy lực cầu trong nước đang cải thiện rõ rệt, đồng thời phản ánh tác động lan tỏa từ thị trường thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục xu hướng đi lên, trong đó Robusta ghi nhận mức tăng nổi bật hơn so với Arabica.

Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 2,02% (70 USD/tấn), lên mức 3.528 USD/tấn. Hợp đồng tháng 7/2026 cũng tăng 1,28% (43 USD/tấn), đạt 3.391 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng nhẹ hơn, với hợp đồng tháng 5/2026 tăng 0,53% lên 304,25 US cent/pound, còn hợp đồng tháng 7 tăng 0,22%, đạt 298,25 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước chạm ngưỡng 141.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì xu hướng đi lên, nối dài chuỗi tăng giá sang ngày thứ ba liên tiếp. Trong bối cảnh nguồn cung không quá dồi dào và nhu cầu xuất khẩu ổn định, giá tiêu đang dần tiến sát các mốc cao mới.

Theo khảo sát, giá tiêu tại thị trường trong nước sáng nay dao động trong khoảng 140.000 - 141.000 đồng/kg, tăng thêm 500 - 1.000 đồng/kg so với phiên trước đó.

Đáng chú ý, khu vực Tây Nguyên tiếp tục dẫn dắt đà tăng. Tại tỉnh Đắk Lắk và khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, lên mức cao nhất thị trường là 141.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất được ghi nhận trong nhiều tuần trở lại đây.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) và Đồng Nai cũng tăng 1.000 đồng/kg, cùng đạt mốc 140.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai tăng nhẹ hơn, thêm 500 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 140.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, diễn biến giá tiêu tương đối trầm lắng. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục giảm nhẹ 2 USD/tấn, xuống còn 7.063 USD/tấn.

Trong khi đó, các thị trường lớn khác gần như không có biến động đáng kể. Tiêu đen Brazil ASTA 570 vẫn duy trì ở mức 6.150 USD/tấn; tiêu đen Malaysia giữ ở ngưỡng 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l, chưa ghi nhận thay đổi mới.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm nhẹ 3 USD/tấn, xuống còn 9.305 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng tại Việt Nam và Malaysia vẫn giữ ổn định, lần lượt ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.