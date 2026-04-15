Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước tăng 500 - 600 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng từ 500 - 600 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giá lên khoảng 86.000 - 86.600 đồng/kg.

Đắk Nông ghi nhận mức tăng mạnh nhất 600 đồng/kg, đạt 86.600 đồng/kg, cao nhất khu vực. Trong khi đó, Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng 500 đồng/kg, lên mức phổ biến 86.500 đồng/kg. Lâm Đồng, giá cũng tăng 500 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 86.000 đồng/kg.

Việc giá cà phê nội địa tăng trở lại phản ánh tác động từ thị trường quốc tế, đồng thời cho thấy nguồn cung trong nước đang có dấu hiệu thắt chặt.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục tăng nhẹ ở cả hai dòng sản phẩm chính. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta tăng 27 USD/tấn, tương đương 0,81%, lên mức 3.351 USD/tấn đối với hợp đồng tháng 5/2026. Hợp đồng tháng 7 cũng tăng 15 USD/tấn, đạt 3.254 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng 0,75 US cent/pound, lên 300,85 US cent/pound đối với hợp đồng tháng 5/2026. Hợp đồng tháng 7 tăng nhẹ lên 296,25 US cent/pound. Đáng chú ý, giá Arabica đã đạt mức cao nhất trong vòng hai tuần, cho thấy lực cầu đang dần cải thiện.

Giá tiêu trong nước tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Thị trường hồ tiêu hôm nay ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá tiếp tục nhích lên tại một số vùng trọng điểm. Dù mức tăng không lớn nhưng việc chạm mốc 140.000 đồng/kg cho thấy xu hướng giữ giá cao vẫn đang được duy trì. Hiện giá tiêu dao động trong khoảng 138.500 - 140.000 đồng/kg, tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg tại một số địa phương khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, Đắk Nông tăng mạnh nhất 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 140.000 đồng/kg. Đắk Lắk cũng tăng 500 đồng/kg và đạt cùng mức giá này.

Gia Lai tăng 500 đồng/kg, lên 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, các địa phương như Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) và Đồng Nai vẫn giữ nguyên mức 138.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu nhìn chung không có nhiều biến động. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm nhẹ xuống còn 7.070 USD/tấn. Trong khi đó, các thị trường lớn khác như Brazil và Malaysia vẫn giữ nguyên mức giá lần lượt là 6.150 USD/tấn và 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đi ngang trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Indonesia giảm nhẹ xuống 9.315 USD/tấn, trong khi Việt Nam và Malaysia vẫn duy trì mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.