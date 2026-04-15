Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

06:24 | 15/04/2026
Giá cà phê hôm nay (15/4) tiếp tục tăng từ 500 - 600 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 86.000 - 86.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá trong nước tiếp tục nhích lên tại một số vùng trọng điểm.
Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước tăng 500 - 600 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng từ 500 - 600 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giá lên khoảng 86.000 - 86.600 đồng/kg.

Đắk Nông ghi nhận mức tăng mạnh nhất 600 đồng/kg, đạt 86.600 đồng/kg, cao nhất khu vực. Trong khi đó, Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng 500 đồng/kg, lên mức phổ biến 86.500 đồng/kg. Lâm Đồng, giá cũng tăng 500 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 86.000 đồng/kg.

Việc giá cà phê nội địa tăng trở lại phản ánh tác động từ thị trường quốc tế, đồng thời cho thấy nguồn cung trong nước đang có dấu hiệu thắt chặt.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục tăng nhẹ ở cả hai dòng sản phẩm chính. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta tăng 27 USD/tấn, tương đương 0,81%, lên mức 3.351 USD/tấn đối với hợp đồng tháng 5/2026. Hợp đồng tháng 7 cũng tăng 15 USD/tấn, đạt 3.254 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng 0,75 US cent/pound, lên 300,85 US cent/pound đối với hợp đồng tháng 5/2026. Hợp đồng tháng 7 tăng nhẹ lên 296,25 US cent/pound. Đáng chú ý, giá Arabica đã đạt mức cao nhất trong vòng hai tuần, cho thấy lực cầu đang dần cải thiện.

Giá tiêu trong nước tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Thị trường hồ tiêu hôm nay ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá tiếp tục nhích lên tại một số vùng trọng điểm. Dù mức tăng không lớn nhưng việc chạm mốc 140.000 đồng/kg cho thấy xu hướng giữ giá cao vẫn đang được duy trì. Hiện giá tiêu dao động trong khoảng 138.500 - 140.000 đồng/kg, tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg tại một số địa phương khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, Đắk Nông tăng mạnh nhất 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 140.000 đồng/kg. Đắk Lắk cũng tăng 500 đồng/kg và đạt cùng mức giá này.

Gia Lai tăng 500 đồng/kg, lên 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, các địa phương như Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) và Đồng Nai vẫn giữ nguyên mức 138.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu nhìn chung không có nhiều biến động. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm nhẹ xuống còn 7.070 USD/tấn. Trong khi đó, các thị trường lớn khác như Brazil và Malaysia vẫn giữ nguyên mức giá lần lượt là 6.150 USD/tấn và 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đi ngang trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Indonesia giảm nhẹ xuống 9.315 USD/tấn, trong khi Việt Nam và Malaysia vẫn duy trì mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy 3 kết nối

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy 3 kết nối

UNDP đánh giá cao phản ứng chính sách của Việt Nam trước cú sốc năng lượng toàn cầu

UNDP đánh giá cao phản ứng chính sách của Việt Nam trước cú sốc năng lượng toàn cầu

Hà Nội ra “tối hậu thư”: Dự án chậm tiến độ không báo cáo sẽ bị thu hồi

Hà Nội ra “tối hậu thư”: Dự án chậm tiến độ không báo cáo sẽ bị thu hồi

Hải quan bắt giữ hơn 59,2kg vảy nghi của tê tê tại Cao Bằng

Hải quan bắt giữ hơn 59,2kg vảy nghi của tê tê tại Cao Bằng

Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng từ doanh nghiệp và ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng từ doanh nghiệp và ngân hàng

Sức cầu nội địa giữ nhịp tăng cho nền kinh tế

Sức cầu nội địa giữ nhịp tăng cho nền kinh tế

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động khó lường, thị trường trong nước đang dần khẳng định vai trò là “bệ đỡ” quan trọng cho tăng trưởng. Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2026 cho thấy, tiêu dùng nội địa không chỉ phục hồi, mà còn trở thành động lực dẫn dắt.
Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Từ trung tuần tháng 4, hàng loạt thương hiệu gas đã công bố mức giảm trực tiếp lên tới 20.000 đồng đối với loại bình 12 kg. Các điểm bán lẻ còn triển khai thêm nhiều chương trình ưu đãi và khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng.
Ngày 14/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 14/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá bạc trong nước hôm nay (14/4) tăng trở lại theo đà phục hồi của bạc thế giới, khi giá quốc tế bật lên gần 76 USD/ounce.
Ngày 14/4: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, lúa ổn định

Ngày 14/4: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, lúa ổn định

Giá lúa hôm nay (14/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang; gạo nguyên liệu xuất khẩu biến động nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 50 đồng/kg dao động ở mức 8.000 - 8.050 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 giảm 200 đồng/kg dao động ở mức 8.700 - 8.900 đồng/kg…
Ngày 14/4: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm do xung đột tại Trung Đông

Ngày 14/4: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm do xung đột tại Trung Đông

Giá cao su tại các thị trường lớn hôm nay (14/4) đồng loạt giảm do xung đột tại Trung Đông đẩy chi phí năng lượng và tâm lý phòng thủ gia tăng. Trong nước, tiếp tục được doanh nghiệp giữ ổn định, mủ nước dao động quanh 420 - 463 đồng/TSC.
Thị trường hàng hóa biến động, giá dầu giảm kỳ vọng nguồn cung được khơi thông

Thị trường hàng hóa biến động, giá dầu giảm kỳ vọng nguồn cung được khơi thông

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trải qua tuần giao dịch đầy biến động khi lực bán gia tăng mạnh, đặc biệt tại nhóm năng lượng. Đáng chú ý, giá dầu thô lao dốc mạnh, trở thành lực kéo chính khiến cả nhóm chìm sâu trong sắc đỏ.
TP. Hồ Chí Minh đề xuất miễn, giảm phí đường bộ để “giữ nhịp” vận tải hành khách

TP. Hồ Chí Minh đề xuất miễn, giảm phí đường bộ để “giữ nhịp” vận tải hành khách

(TBTCO) - Trước áp lực chi phí nhiên liệu tăng cao, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh kiến nghị miễn, giảm nhiều loại phí đường bộ và dịch vụ liên quan, đồng thời đề xuất nới một số quy định nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vận tải duy trì hoạt động và bình ổn giá cước.
Ngày 13/4: Giá bạc trong nước và thế giới giảm

Ngày 13/4: Giá bạc trong nước và thế giới giảm

Giá bạc hôm nay (13/4), giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hiện đang niêm yết ở mức 2.789.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.875.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.851.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.939.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết trước đó.
Ngày 15/4: Giá gạo xuất khẩu tăng, trong nước ít biến động

Ngày 15/4: Giá gạo xuất khẩu tăng, trong nước ít biến động

Ngày 15/4: Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 4 liên tiếp

Ngày 15/4: Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 4 liên tiếp

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Quảng Ninh: Xử lý hơn 1.100 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Quảng Ninh: Xử lý hơn 1.100 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

2.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành mới tuần qua

2.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành mới tuần qua

Novaland sẽ được cấp tổng hạn mức tín dụng gần 30.500 tỷ đồng

Novaland sẽ được cấp tổng hạn mức tín dụng gần 30.500 tỷ đồng

Cục Thuế phối hợp cùng ABBank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế

Cục Thuế phối hợp cùng ABBank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg