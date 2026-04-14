2.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành mới tuần qua

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 6/4 đến 10/4 của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, trong tuần qua ghi nhận 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị đạt 2.000 tỷ đồng, tập trung ở nhóm ngành ngân hàng và chứng khoán.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 41.888 tỷ đồng. Trong đó, có 14 đợt phát hành ra công chúng với quy mô 15.333 tỷ đồng, chiếm 36,6% tổng giá trị phát hành và 10 đợt phát hành riêng lẻ với giá trị 26.555 tỷ đồng, tương đương 63,4% tổng khối lượng.

Nguồn: VBMA.

Bên cạnh đó, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn trong tuần qua ở mức 100 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu được các doanh nghiệp mua lại trước hạn đạt 11.400 tỷ đồng, giảm 64,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong cơ cấu mua lại, nhóm bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 70,1% tổng giá trị, tương ứng 7.991 tỷ đồng.

Trong phần còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán ước đạt 165.397 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 95.943 tỷ đồng, tương đương 58% tổng giá trị đáo hạn, tiếp theo là nhóm ngân hàng với 22.756 tỷ đồng, chiếm khoảng 14%.

Về hoạt động giao dịch trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân ngày của trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trong kỳ đạt 3.708 tỷ đồng, giảm 62,2% so với tuần trước đó. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt khoảng 370 nghìn tỷ đồng./.