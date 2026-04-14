Chứng khoán

2.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành mới tuần qua

Thu Hương

21:57 | 14/04/2026
(TBTCO) - Phát hành trái phiếu doanh nghiệp tuần qua đạt 2.000 tỷ đồng, nâng con số lũy kế từ đầu năm đến nay lên 41.888 tỷ đồng.
Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 6/4 đến 10/4 của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, trong tuần qua ghi nhận 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị đạt 2.000 tỷ đồng, tập trung ở nhóm ngành ngân hàng và chứng khoán.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 41.888 tỷ đồng. Trong đó, có 14 đợt phát hành ra công chúng với quy mô 15.333 tỷ đồng, chiếm 36,6% tổng giá trị phát hành và 10 đợt phát hành riêng lẻ với giá trị 26.555 tỷ đồng, tương đương 63,4% tổng khối lượng.

Nguồn: VBMA.

Bên cạnh đó, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn trong tuần qua ở mức 100 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu được các doanh nghiệp mua lại trước hạn đạt 11.400 tỷ đồng, giảm 64,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong cơ cấu mua lại, nhóm bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 70,1% tổng giá trị, tương ứng 7.991 tỷ đồng.

Trong phần còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán ước đạt 165.397 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 95.943 tỷ đồng, tương đương 58% tổng giá trị đáo hạn, tiếp theo là nhóm ngân hàng với 22.756 tỷ đồng, chiếm khoảng 14%.

Về hoạt động giao dịch trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân ngày của trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trong kỳ đạt 3.708 tỷ đồng, giảm 62,2% so với tuần trước đó. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt khoảng 370 nghìn tỷ đồng./.

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (14/4) duy trì đà phục hồi phiên thứ 3 liên tiếp khi VN-Index tăng gần 17 điểm, vượt mốc 1.750 điểm. Dòng tiền phân hóa rõ nét, trong đó nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và thép tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt chỉ số tiến sát vùng kháng cự 1.780 - 1.795 điểm.
(TBTCO) - Chứng khoán Capital dự kiến tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu, trước khi triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng trong năm 2026.
(TBTCO) - Kỳ rà soát quý II/2026 của VNDiamond dự kiến không có cổ phiếu mới, trong khi KDH được dự báo bị đưa vào diện xem xét loại do không còn đáp ứng tiêu chí sở hữu nước ngoài.
(TBTCO) - Thị trường các-bon trong nước dự kiến chính thức vận hành vào tháng 5/2026. Một "sân chơi" mới gắn với định giá phát thải đang hình thành, mở ra cơ chế thị trường cho quá trình giảm phát thải và thúc đẩy tài chính xanh tại Việt Nam.
(TBTCO) - Ngày 13/4/2026, Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (Công ty; HOSE: BAF) bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, bao gồm báo cáo và các tờ trình liên quan đến tài chính và nhân sự. Đại hội dự kiến tổ chức vào lúc 13h30 ngày 23/4/2026 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 588 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh.
(TBTCO) - Ngày 13/4/2026, Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã làm việc với Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán London để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên liên quan đến khả năng phát hành Chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDR), các cơ chế bù trừ, thanh toán hỗ trợ hoạt động phát hành GDR…
(TBTCO) - Giá trị bán ròng của khối ngoại trong phiên 13/4 đạt hơn 123 tỷ đồng, trong đó riêng FPT bị bán ròng gần 92 tỷ đồng.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (13/4) ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp của VN-Index, song đà tăng có phần thận trọng khi thanh khoản suy giảm và độ lan tỏa chưa thực sự tích cực.
