Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

21:44 | 14/04/2026
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục đoàn kết lẫn nhau, đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại, đồng thời luôn hướng về quê hương, đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4, chiều tối 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Báo cáo tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình bày tỏ chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai các nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai nước, định hướng cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững, lâu dài trong giai đoạn mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc có hơn 100.000 người, trong đó số lưu học sinh hơn 23.000 người.

Cộng đồng có truyền thống đoàn kết, gắn bó, có tinh thần yêu nước và luôn hướng về quê hương, Tổ quốc; tích cực hưởng ứng và đóng góp cho các hoạt động chung; có tinh thần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá đất nước, con người Việt Nam ở sở tại.

Cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc luôn dõi theo những thông tin mới về tình hình đất nước; tự hào về những thành tựu phát triển mọi mặt của đất nước; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cũng như vào những định hướng lớn được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Bà con rất phấn khởi trước những tiến triển tốt đẹp, thực chất của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn hiện nay.

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện, Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định đây là nguồn động viên, khích lệ to lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Trò chuyện thân mật với bà con kiều bào, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, sau khi đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, Đoàn đã đi thăm Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc, bằng phương tiện tàu cao tốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng với hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại của Trung Quốc, nhất là đường sắt được đầu tư đồng bộ, kết nối rộng khắp các tỉnh, thành phố, khu đô thị lớn, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, nhanh chóng, an toàn.

Hạ tầng giao thông hiện đại đã giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức đi lại, tăng năng suất lao động, phát triển các ngành nghề, lĩnh vực. Hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, nhất là trong phát triển hệ thống giao thông đường sắt.

Vui mừng thông báo với bà con những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, cũng như việc triển khai nhiều chủ trương chiến lược của đất nước trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chuyến thăm lần này.

Bên cạnh những cuộc Hội đàm, Hội kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, còn có những cuộc làm việc quan trọng giữa hai Bộ Chính trị, giữa các bộ, ngành và địa phương của hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện, hiệu quả và bao phủ khắp các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao cán bộ, nhân viên sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn trên địa bàn rộng; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đối ngoại, ngoại giao kinh tế, văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại; đồng thời luôn hướng về quê hương, đất nước, chủ động có những đóng góp mới thiết thực, hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước cũng như quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trong bối cảnh cả hai nước đều đang bước vào giai đoạn phát triển mới./.

Theo TTXVN/Vietnam+
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy 3 kết nối

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy 3 kết nối

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

2.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành mới tuần qua

Novaland sẽ được cấp tổng hạn mức tín dụng gần 30.500 tỷ đồng

Cục Thuế phối hợp cùng ABBank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế

UNDP đánh giá cao phản ứng chính sách của Việt Nam trước cú sốc năng lượng toàn cầu

Hà Nội ra “tối hậu thư”: Dự án chậm tiến độ không báo cáo sẽ bị thu hồi

Hải quan bắt giữ hơn 59,2kg vảy nghi của tê tê tại Cao Bằng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

(TBTCO) - Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, chiều 14/4/2026, tại Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc)

(TBTCO) - Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, chiều 14/4/2026, tại Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Khu mới Hùng An của Trung Quốc

(TBTCO) - Ngay sau khi đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến tìm hiểu thực tế quy hoạch và khảo sát tại Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

(TBTCO) - Sáng nay (14/4), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4/2026.
Ông Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

(TBTCO) - Chiều ngày 13/4, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII đã bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Các bộ trình phương án cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trước ngày 20/4

(TBTCO) - Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về giải pháp, cách thức thực hiện cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính theo Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, diễn ra chiều ngày 13/4.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico

(TBTCO) - Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam ngày 12 - 14/4. Tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico làm lễ chào cờ, duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam và chứng kiến diễu binh chào mừng. Sau lễ đón, hai lãnh đạo sẽ hội đàm tại trụ sở chính phủ, chứng kiến lễ ký kết các văn kiện và gặp gỡ báo chí.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa Việt Nam và Slovakia

(TBTCO) - Chiều ngày 13/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã dự phiên khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia. Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức xúc tiến thương mại và hơn 400 doanh nghiệp hai nước.
2.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành mới tuần qua

Novaland sẽ được cấp tổng hạn mức tín dụng gần 30.500 tỷ đồng

Cục Thuế phối hợp cùng ABBank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy 3 kết nối

UNDP đánh giá cao phản ứng chính sách của Việt Nam trước cú sốc năng lượng toàn cầu

Hà Nội ra “tối hậu thư”: Dự án chậm tiến độ không báo cáo sẽ bị thu hồi

Hải quan bắt giữ hơn 59,2kg vảy nghi của tê tê tại Cao Bằng

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng