Vietjet và SPDB Financial Leasing ký kết thoả thuận tài trợ thuê mua 10 tàu bay Comac

08:05 | 17/04/2026
(TBTCO) - Ngày 16/4/2026, tại Bắc Kinh, Trung Quốc - Vietjet và SPDB Financial Leasing (SPDBFL), đại diện cho Shanghai Pudong Development Bank, đã trao thỏa thuận tài trợ thuê mua 10 tàu bay Comac C909, mở rộng hợp tác tài chính - hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Sự kiện diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang, cùng lãnh đạo cấp cao và đại diện các doanh nghiệp hàng đầu hai nước, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Vietjet và SPDB Financial Leasing ký kết thoả thuận tài trợ thuê mua 10 tàu bay Comac
Vietjet và SPDB Financial Leasing trao thỏa thuận tài trợ thuê mua tàu bay Comac

Với định hướng trở thành tập đoàn hàng không đa quốc gia, Vietjet không ngừng mở rộng mạng bay quốc tế, đầu tư đội tàu bay hiện đại. Đồng hành cùng Vietjet, Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải - Shanghai Pudong Development Bank (SPDB) là một trong những định chế ngân hàng - tài chính hàng đầu Trung Quốc, với năng lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm tài trợ các dự án quy mô lớn. Thông qua SPDBFL, ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực cho thuê và thu xếp tài chính tàu bay, đồng hành cùng các hãng hàng không tối ưu nguồn vốn và triển khai chiến lược phát triển dài hạn.

Hai bên thống nhất tài trợ thuê vận hành tàu bay (operating lease), với quy mô và chiều sâu hợp tác lớn hơn, lên tới 10 tàu bay Comac C909. Bước tiến này góp phần tối ưu hiệu quả khai thác đội tàu bay Vietjet, đồng thời đa dạng hóa nguồn lực tài chính và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Thỏa thuận cũng tạo nền tảng để Vietjet từng bước đưa tàu bay Comac vào khai thác các đường bay kết nối Việt Nam - Trung Quốc, qua đó mở rộng mạng bay khu vực và thúc đẩy kết nối hàng không song phương. Hợp tác này đồng thời góp phần tăng cường liên kết chuỗi giá trị hàng không khu vực và toàn cầu.

Vietjet và SPDB Financial Leasing ký kết thoả thuận tài trợ thuê mua 10 tàu bay Comac
Vietjet mở thêm 5 đường bay mới đến Trung Quốc

Cũng trong dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc, Vietjet công bố 5 đường bay mới: Hà Nội - Hàng Châu, Ân Thi, Hoàng Sơn và TP. Hồ Chí Minh - Quế Lâm, Hoàng Sơn. Trong đó, các đường bay Hà Nội - Ân Thi và TP. Hồ Chí Minh - Quế Lâm bắt đầu khai thác từ đầu tháng 4/2026. Các đường bay mới góp phần kết nối các trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch trọng điểm, thúc đẩy thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa hai nước, đồng thời hưởng ứng Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc.

Các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục phản ánh xu hướng liên kết ngày càng sâu rộng giữa các định chế tài chính và hãng hàng không, qua đó hình thành các mô hình hợp tác linh hoạt, hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn phát triển mới./.

Q. Như
Bài liên quan

Vietjet công bố 5 đường bay mới tới Trung Quốc, thúc đẩy kết nối tăng trưởng Việt Nam - Trung Quốc

Vietjet công bố 5 đường bay mới tới Trung Quốc, thúc đẩy kết nối tăng trưởng Việt Nam - Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy 3 kết nối

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy 3 kết nối

Dành cho bạn

Đà Nẵng: Thiếu vốn, hàng loạt dự án chuyển tiếp đứng trước nguy cơ kéo dài

Đà Nẵng: Thiếu vốn, hàng loạt dự án chuyển tiếp đứng trước nguy cơ kéo dài

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

Sau năm "hụt nhẹ" kế hoạch, Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu doanh thu phí năm 2026 vượt mốc 6.000 tỷ đồng

Sau năm "hụt nhẹ" kế hoạch, Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu doanh thu phí năm 2026 vượt mốc 6.000 tỷ đồng

Ngày 17/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo biến động trái chiều

Ngày 17/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo biến động trái chiều

Ngày 17/4: Giá cao su thế giới phân hóa rõ nét, trong nước bình ổn

Ngày 17/4: Giá cao su thế giới phân hóa rõ nét, trong nước bình ổn

Ngày 17/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg

Ngày 17/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg

Đại hội đồng cổ đông FPT: Cổ đông lo ngại về mức độ pha loãng cổ phiếu vì phương án ESOP

Đại hội đồng cổ đông FPT: Cổ đông lo ngại về mức độ pha loãng cổ phiếu vì phương án ESOP

(TBTCO) - Ngày 16/4/2026, Công ty cổ phần FPT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với số lượng cổ đông tham dự cao kỷ lục: 2.730 cá nhân và tổ chức. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 cùng loạt tờ trình về phương án tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu cho người lao động (ESOP), thay thế thành viên Hội đồng Quản trị...
Đón đầu xu hướng, Công ty Đường Quảng Ngãi dồn lực cho dự án xăng sinh học

Đón đầu xu hướng, Công ty Đường Quảng Ngãi dồn lực cho dự án xăng sinh học

Với lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học E10, sau bản ghi nhớ hợp tác, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi đang triển khai thủ tục để được phê duyệt và triển khai mời thầu dự án Nhà máy Ethanol An Khê, tổng vốn hơn 1.700 tỷ đồng.
Hà Nội cam kết đồng hành, xử lý dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp

Hà Nội cam kết đồng hành, xử lý dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp

Tại hội nghị đối thoại với chính quyền Hà Nội, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã thẳng thắn chỉ ra hàng loạt “điểm nghẽn”. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, Hà Nội cam kết đồng hành, xử lý dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp.
Hải quan đồng loạt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Hải quan đồng loạt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn thượng khẩn yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương triển khai Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP (ngày 7/4/2026) của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp: Tiết kiệm nghìn tỷ đồng, mở rộng dư địa kinh doanh

Cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp: Tiết kiệm nghìn tỷ đồng, mở rộng dư địa kinh doanh

Với việc cắt giảm hơn một nửa thời gian giải quyết thủ tục, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng chi phí tuân thủ và mạnh tay đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang trở thành điểm sáng trong cải cách hành chính. Điều này cho thấy quyết tâm đổi mới, góp phần tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch hơn cho nền kinh tế.
Việt Nam có doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA

Việt Nam có doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA

(TBTCO) - Việt Nam ghi dấu trên thị trường carbon quốc tế khi một doanh nghiệp trong nước phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA - cơ chế toàn cầu trong ngành hàng không. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á đạt được tín chỉ này.
Bộ Tài chính bãi bỏ 13 thủ tục hành chính trong thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Bộ Tài chính bãi bỏ 13 thủ tục hành chính trong thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 909/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Hải quan triển khai áp dụng mức thuế mới với xăng dầu từ ngày 16/4

Hải quan triển khai áp dụng mức thuế mới với xăng dầu từ ngày 16/4

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị toàn ngành khẩn trương áp dụng mức thuế mới đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6/2026.
Quảng Trị chỉ đạo chủ dự án ODA đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% vốn

Quảng Trị chỉ đạo chủ dự án ODA đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% vốn

Ngày 17/4: Giá bạc biến động giảm sau nhịp sau nhịp tăng

Ngày 17/4: Giá bạc biến động giảm sau nhịp sau nhịp tăng

Tỷ giá USD hôm nay (17/4): Tỷ giá tự do rơi sâu gần 300 đồng, DXY quanh 98 điểm khi căng thẳng dịu bớt

Tỷ giá USD hôm nay (17/4): Tỷ giá tự do rơi sâu gần 300 đồng, DXY quanh 98 điểm khi căng thẳng dịu bớt

Cuộc tái cấu trúc tại Vinaseed: Thay đổi hơn 20% nhân sự, bình quân 2 ngày đổi một vị trí

Cuộc tái cấu trúc tại Vinaseed: Thay đổi hơn 20% nhân sự, bình quân 2 ngày đổi một vị trí

Vietjet và SPDB Financial Leasing ký kết thoả thuận tài trợ thuê mua 10 tàu bay Comac

Vietjet và SPDB Financial Leasing ký kết thoả thuận tài trợ thuê mua 10 tàu bay Comac

Định hình “luật chơi” mới cho Quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Định hình “luật chơi” mới cho Quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Áp lực ngắn hạn gia tăng, nhưng dư địa hút vốn cho thị trường trong trung hạn vẫn mở

Áp lực ngắn hạn gia tăng, nhưng dư địa hút vốn cho thị trường trong trung hạn vẫn mở

Canada thành lập mạng lưới phòng thương mại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Việt Nam nổi lên là đối tác trọng tâm

Canada thành lập mạng lưới phòng thương mại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Việt Nam nổi lên là đối tác trọng tâm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước