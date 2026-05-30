CEO Rạng Đông: Năm 2026 vẫn còn thách thức, đặt mục tiêu doanh thu 6.500 tỷ đồng

Chiều ngày 30/5, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã Ck: RAL) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với sự tham gia của các cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 88,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Năm 2025 nhiều thách thức nhưng tiếp tục giữ cổ tức 50%

Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc cho biết, Rạng Đông ghi nhận doanh thu thuần năm năm 2025 đạt 6.360 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 413 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 361 tỷ đồng. Thu nhập sau thuế trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 15.336 đồng.

So với kế hoạch được giao, doanh thu vượt 4,3% còn lợi nhuận vượt 4,6%. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 là giai đoạn thị trường diễn biến đặc biệt phức tạp khi kinh tế thế giới chịu tác động từ xung đột địa chính trị, chiến tranh thương mại, lạm phát và biến động chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong đó, có ba nguy cơ vô cùng thách thức, đe dọa sự phát triển của Rạng Đông. Thứ nhất là “đại hồng thuỷ” hàng ngoại nhập giá rẻ, đặc biệt từ Trung Quốc với năng lực robot hóa và tự động hóa cao, thời gian giao hàng cực nhanh. Thứ hai là tốc độ thay đổi chóng mặt của công nghệ, AI, IoT và thiết bị điều khiển. Cùng đó, sự phát triển thần tốc của thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh mới đang làm thay đổi hành vi tiêu dùng và gây áp lực lên hệ thống phân phối truyền thống. Áp lực thị trường ngày càng khốc liệt khi năm 2025 cả nước có khoảng 234.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động, tương đương bình quân 19.500 doanh nghiệp mỗi tháng. Chỉ riêng 4 tháng đầu năm 2026, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường bình quân đạt 27.300 doanh nghiệp mỗi tháng, tăng khoảng 1,4 lần so với năm trước.

Chia sẻ tại Đại hội, ông Nguyễn Đoàn Thăng - Tổng Giám đốc Rạng Đông cho biết, trong suốt hơn 62 năm làm việc, ông chưa từng chứng kiến giai đoạn nào khó khăn như hiện nay. "Với ba nguy cơ trên, nếu không cẩn thận không có ngày hôm nay họp đại hội đồng cổ đông. Dù còn nhiều điều mong muốn chưa đáp ứng được nhưng vượt qua được là điều rất là mừng” - ông Thăng cho hay.

Ban lãnh đạo công ty cũng cho biết đã đưa ra 7 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, doanh nghiệp đang tập trung thực hiện chuyển đổi số hai xưởng sản xuất điện tử và thủy tinh - phích nước, chuyển đổi mô hình kinh doanh từ mô hình ống truyền thống sang mô hình kinh doanh số...

Dù đứng trước nhiều khó khăn, Rạng Đông vẫn duy trì chính sách chi trả cổ tức cao bằng tiền mặt. Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được cổ đông thông qua, Rạng Đông dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50% vốn điều lệ năm thứ 9 liên tiếp, thanh toán làm hai đợt gồm 25% vào tháng 9/2026 và 25% còn lại vào tháng 4/2027.

Năm 2026 vẫn còn khó khăn, dự án Hòa Lạc dự kiến đi vào vận hành năm 2028

Trong bão táp, nếu quá ham đẩy doanh thu lên cao thì rất dễ dẫn đến tình trạng “diều đứt dây”. Thay vì chạy theo những con số tăng trưởng nóng trong bối cảnh thị trường bất ổn, ưu tiên hàng đầu của Rạng Đông hiện nay là duy trì dòng tiền, đảm bảo đời sống cho hơn 2.500 lao động và đầu tư chiều sâu vào khoa học công nghệ. Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng

Bước sang năm 2026, Rạng Đông đặt kế hoạch doanh thu 6.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng. Mục tiêu doanh thu tăng nhẹ, trong khi kế hoạch lợi nhuận lại thấp hơn mức thực hiện năm trước.

Theo Tổng giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng, đây là cách tiếp cận thận trọng trong bối cảnh năm 2026 được dự báo còn khó khăn hơn năm 2025. “Trong bão lớn mà tham vọng quá dễ thành diều đứt dây”, ông Thăng chia sẻ tại Đại hội khi lý giải về kế hoạch kinh doanh đặt ra cho năm 2026.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, áp lực chi phí đầu vào hiện vẫn rất lớn. Dù vậy, doanh nghiệp đã nỗ lực kiểm soát giá vốn thông qua giảm tiêu hao nguyên liệu, tăng năng suất lao động và đẩy mạnh tự động hóa.

Tại Đại hội, doanh nghiệp cũng cập nhật tiến độ sử dụng nguồn vốn từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2021. Theo đó, Rạng Đông đã huy động hơn 1.011 tỷ đồng thông qua phát hành hơn 10,87 triệu cổ phiếu. Tính đến ngày 4/3/2026, Công ty đã giải ngân khoảng 957,9 tỷ đồng cho dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh” tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Phần vốn chưa sử dụng còn khoảng 53,3 tỷ đồng.

Cập nhật về tiến độ dự án tại Hòa Lạc, ông Thăng chia sẻ về một khó khăn đối với dự án này hiện nay là chi phí xây dựng tăng mạnh so với giai đoạn lập dự toán năm 2023-2024. Giá vật liệu, nhân công và chi phí thi công leo thang khiến nhiều nhà thầu không còn mặn mà với các hợp đồng xây dựng quy mô lớn.

Bài toán nhân sự cũng là thách thức lớn. Xu hướng dịch chuyển lao động về các địa phương ngày càng rõ nét, trong khi việc đưa lực lượng lao động lên Hòa Lạc đòi hỏi mức thu nhập và điều kiện làm việc hấp dẫn hơn đáng kể. Theo kế hoạch hiện nay, doanh nghiệp sẽ tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong giai đoạn 2026 - 2027 và phấn đấu bắt đầu chuyển dịch lên Hòa Lạc từ năm 2028.

Với khu đất hiện hữu tại số 87 - 89 Hạ Đình, ông Thăng cho biết, doanh nghiệp không có chủ trương phát triển dự án bất động sản dân cư do áp lực về mật độ dân số không được Thành phố ủng hộ. Thay vào đó, Rạng Đông chuyển đổi khu đất này thành Trung tâm đổi mới sáng tạo.

Theo định hướng được hé lộ tại Đại hội, khu vực Hạ Đình sẽ tập trung các trung tâm R&D về chiếu sáng, số hóa, mô hình kinh doanh và điều hành số; đồng thời duy trì hệ thống phòng đo lường chuẩn quốc tế và văn phòng điều hành của tập đoàn.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, cổ đông cũng thông qua nhiều tờ trình quan trọng liên quan đến giao dịch bên liên quan với Công ty cổ phần Gia Lộc Phát, bổ sung ngành nghề kinh doanh mới. Toàn bộ các tờ trình đều được thông qua tại Đại hội./.