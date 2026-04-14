Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy 3 kết nối

21:30 | 14/04/2026
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn thông qua chuyến thăm lần này xác lập tầm cao mới của hợp tác song phương với kết nối toàn diện, sâu rộng hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong không khí chân thành, hữu nghị và cởi mở, hai bên cùng bày tỏ vui mừng về những tiến triển quan trọng trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua; cùng chia sẻ về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, đặc biệt kể từ Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc tổ chức thành công kỳ họp Lưỡng hội năm 2026, thông qua Cương yếu Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 15; cũng như thảo luận một số phương hướng lớn nhằm hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu quan trọng về thực tiễn và lý luận mà Trung Quốc đạt được trong sự nghiệp cải cách mở cửa và hiện đại hóa đất nước, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng chí Vương Hộ Ninh đối với thành tựu phát triển của Trung Quốc.

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc đầu tiên trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn thông qua chuyến thăm lần này tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, xác lập tầm cao mới của hợp tác song phương với kết nối toàn diện, sâu rộng hơn, cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước.

Để thực hiện mục tiêu trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai bên thúc đẩy 3 kết nối về lý tưởng niềm tin, lợi ích phát triển và văn hóa, lòng dân.

Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác trên kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội - Nhân đại, Mặt trận - Chính hiệp, củng cố trụ cột hợp tác quốc phòng-an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị hai nước, bên cạnh việc phát huy các lĩnh vực hợp tác truyền thống như thương mại, đầu tư, cùng nỗ lực tạo ra những điểm sáng trong các lĩnh vực mới như xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt; đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số, công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), lượng tử, bán dẫn, giáo dục đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhằm mục tiêu để người dân được thụ hưởng từ những thành quả hợp tác thực chất giữa hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phát huy hơn nữa vai trò của Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc ủng hộ, khuyến khích các địa phương, các đoàn thể nhân dân hai nước nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường giao lưu, trao đổi, đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt - Trung cũng như thành quả đổi mới, cải cách mở cửa của mỗi nước, cùng nhau nỗ lực kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tình cảm hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh khẳng định Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; đánh giá cao những thành tựu đổi mới lý luận của Việt Nam, luôn ủng hộ Việt Nam xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước.

Nhất trí với những đề xuất hợp tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đề nghị hai bên nắm vững phương hướng phát triển quan hệ song phương, cùng thúc đẩy sự nghiệp hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước; tăng cường hơn nữa kết nối chiến lược, nhất là ưu tiên đẩy nhanh kết nối cơ sở hạ tầng, phát triển trí tuệ nhân tạo, kinh tế số; Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản chất lượng cao của Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, hợp tác cùng có lợi tại Việt Nam.

Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh bày tỏ Chính hiệp Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng khuyến khích giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, mở rộng hợp tác giáo dục, y tế, giao lưu địa phương, mở ra chương mới trong giao lưu hữu nghị giữa hai nước; cùng ủng hộ lẫn nhau tổ chức tốt các sự kiện đa phương, bao gồm Năm APEC 2026 tại Trung Quốc và Năm APEC 2027 tại Việt Nam./.

(TBTCO) - Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, chiều 14/4/2026, tại Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa.
(TBTCO) - Ngay sau khi đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến tìm hiểu thực tế quy hoạch và khảo sát tại Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc).
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17/4/2026. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết: “Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới”. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.
(TBTCO) - Chiều ngày 13/4, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII đã bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(TBTCO) - Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về giải pháp, cách thức thực hiện cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính theo Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, diễn ra chiều ngày 13/4.
(TBTCO) - Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam ngày 12 - 14/4. Tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico làm lễ chào cờ, duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam và chứng kiến diễu binh chào mừng. Sau lễ đón, hai lãnh đạo sẽ hội đàm tại trụ sở chính phủ, chứng kiến lễ ký kết các văn kiện và gặp gỡ báo chí.
(TBTCO) - Chiều ngày 13/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã dự phiên khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia. Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức xúc tiến thương mại và hơn 400 doanh nghiệp hai nước.
(TBTCO) - Đảng bộ Bộ Tài chính đã tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức sáng ngày 13/4/2026.
