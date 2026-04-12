Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Thu Hương

08:04 | 12/04/2026
(TBTCO) - Giá vàng sáng ngày 12/4 quay đầu giảm nhẹ, phổ biến ở vùng 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng và khoảng 169,1 - 172,4 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn.
Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận sáng ngày 12/4, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Mặt bằng giao dịch phổ biến được hạ xuống khoảng 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 12/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà giảm không chỉ dừng lại ở vàng miếng mà còn lan rộng sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 169,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 172,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm lần lượt 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. DOJI cũng điều chỉnh giảm tương ứng 300.00 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch xuống khoảng 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ không thay đổi giá so với phiên trước đó, giá vàng nhẫn niêm yết ở ngưỡng 169,2 - 172,2 triệu đồng/lượng. Bên cạnh đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hạ giá vàng nhẫn thêm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch quanh 169,2 - 172,2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh giảm, với mức giảm 300.000 đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến dao động quanh 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh mức 4.747,2 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 151 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Trong bối cảnh giá vàng miếng trong nước điều chỉnh giảm nhẹ, chênh lệch giữa hai thị trường vẫn duy trì ở khoảng 21,4 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến của thị trường vàng tiếp tục chịu tác động mạnh từ các thông tin địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông. Thông tin về một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đã kích hoạt làn sóng tăng giá mạnh trong đầu tuần. Cụ thể, sau khi mở cửa quanh mức 4.630,61 USD/ounce, giá vàng nhanh chóng bứt phá, tăng từ 4.662 USD lên 4.835 USD/ounce chỉ trong vài giờ giao dịch tối thứ Ba (giờ Mỹ).

Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu. Sau khi thử thách các ngưỡng kháng cự, giá vàng dần hạ nhiệt trong các phiên tiếp theo tại châu Âu và Bắc Mỹ, lùi về sát mốc 4.700 USD/ounce trước khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa.

Theo Kitco, thị trường hiện bước vào giai đoạn tích lũy khi giá vàng dao động trong biên độ khoảng 100 USD, chủ yếu trong vùng 4.700 - 4.800 USD/ounce. Đáng chú ý, dù ngưỡng kháng cự 4.800 USD/ounce vẫn chưa bị phá vỡ, nhưng mặt bằng giá thấp đã có xu hướng nhích lên, cho thấy lực cầu vẫn đang được duy trì và có thể hỗ trợ xu hướng tích cực trong ngắn hạn.

Ở góc nhìn dài hơn, các yếu tố vĩ mô tiếp tục tạo ra lực kéo đan xen. Giá dầu neo cao làm gia tăng áp lực lạm phát và kỳ vọng lãi suất, qua đó phần nào kìm hãm đà tăng của kim loại quý trong ngắn hạn. Dù vậy, các chuyên gia của State Street Investment Management vẫn giữ quan điểm tích cực, cho rằng giá vàng có khả năng vượt mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm.

Theo ông Aakash Doshi, xác suất lớn nhất (khoảng 50%) là giá vàng sẽ dao động trong vùng 4.750 - 5.500 USD/ounce trong phần còn lại của năm. Kịch bản tăng mạnh lên vùng 5.500 - 6.250 USD/ounce được điều chỉnh giảm xác suất từ 35% xuống 30%, trong khi vùng 4.000 - 4.100 USD/ounce được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của thị trường.

Các chuyên gia cũng cho rằng những nhịp điều chỉnh gần đây, bao gồm cả đợt bán tháo trong tháng trước, là diễn biến bình thường trong bối cảnh tâm lý thị trường toàn cầu biến động mạnh trước các yếu tố địa chính trị, đặc biệt liên quan đến xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,940 17,240
Kim TT/AVPL 16,950 17,250
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,940 17,240
Nguyên Liệu 99.99 15,800 16,000
Nguyên Liệu 99.9 15,750 15,950
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,600 17,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,550 16,950
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,480 16,930
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 169,200 172,200
Hà Nội - PNJ 169,200 172,200
Đà Nẵng - PNJ 169,200 172,200
Miền Tây - PNJ 169,200 172,200
Tây Nguyên - PNJ 169,200 172,200
Đông Nam Bộ - PNJ 169,200 172,200
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,940 17,240
Miếng SJC Nghệ An 16,940 17,240
Miếng SJC Thái Bình 16,940 17,240
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,920 17,220
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,920 17,220
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,920 17,220
NL 99.90 15,520
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,550
Trang sức 99.9 16,410 17,110
Trang sức 99.99 16,420 17,120
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,694 1,724
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,694 17,242
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,694 17,243
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,691 1,721
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,691 1,722
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,671 1,706
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 162,411 168,911
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 119,213 128,113
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 10,727 11,617
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 95,326 104,226
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 9,072 9,962
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 62,397 71,297
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,694 1,724
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,694 1,724
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,694 1,724
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,694 1,724
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,694 1,724
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,694 1,724
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,694 1,724
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,694 1,724
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,694 1,724
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,694 1,724
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,694 1,724
Cập nhật: 12/04/2026 08:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18056 18331 18915
CAD 18487 18764 19389
CHF 32715 33100 33742
CNY 0 3800 3870
EUR 30224 30498 31532
GBP 34634 35027 35978
HKD 0 3231 3435
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15050 15648
SGD 20121 20404 20942
THB 736 799 855
USD (1,2) 26066 0 0
USD (5,10,20) 26107 0 0
USD (50,100) 26136 26155 26360
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,130 26,130 26,360
USD(1-2-5) 25,085 - -
USD(10-20) 25,085 - -
EUR 30,313 30,337 31,601
JPY 161.2 161.49 170.27
GBP 34,783 34,877 35,875
AUD 18,286 18,352 18,934
CAD 18,720 18,780 19,359
CHF 32,986 33,089 33,868
SGD 20,269 20,332 21,013
CNY - 3,789 3,912
HKD 3,303 3,313 3,433
KRW 16.37 17.07 18.47
THB 782.26 791.92 842.99
NZD 15,067 15,207 15,566
SEK - 2,783 2,865
DKK - 4,057 4,175
NOK - 2,725 2,809
LAK - 0.91 1.26
MYR 6,213.63 - 6,976.01
TWD 749.69 - 902.95
SAR - 6,916.97 7,243.76
KWD - 83,839 88,688
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,110 26,140 26,360
EUR 30,207 30,328 31,508
GBP 34,719 34,858 35,864
HKD 3,293 3,306 3,421
CHF 32,698 32,829 33,755
JPY 161.50 162.15 169.45
AUD 18,273 18,346 18,938
SGD 20,318 20,400 20,984
THB 799 802 837
CAD 18,700 18,775 19,341
NZD 15,151 15,682
KRW 17.07 18.75
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26220 26220 26360
AUD 18254 18354 19280
CAD 18681 18781 19795
CHF 32941 32971 34550
CNY 3795.5 3820.5 3955.8
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 30381 30411 32133
GBP 34881 34931 36702
HKD 0 3355 0
JPY 161.84 162.34 172.88
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15181 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2790 0
SGD 20277 20407 21138
THB 0 763.3 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 16970000 16970000 17270000
SBJ 15000000 15000000 17270000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,135 26,185 26,360
USD20 26,135 26,185 26,360
USD1 26,135 26,185 26,360
AUD 18,282 18,382 19,522
EUR 30,482 30,482 31,943
CAD 18,609 18,709 20,050
SGD 20,331 20,481 21,450
JPY 162.15 163.65 168.5
GBP 34,738 35,088 36,011
XAU 16,968,000 0 17,272,000
CNY 0 3,701 0
THB 0 799 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 12/04/2026 08:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80