Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận sáng ngày 12/4, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Mặt bằng giao dịch phổ biến được hạ xuống khoảng 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 12/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà giảm không chỉ dừng lại ở vàng miếng mà còn lan rộng sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 169,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 172,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm lần lượt 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. DOJI cũng điều chỉnh giảm tương ứng 300.00 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch xuống khoảng 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ không thay đổi giá so với phiên trước đó, giá vàng nhẫn niêm yết ở ngưỡng 169,2 - 172,2 triệu đồng/lượng. Bên cạnh đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hạ giá vàng nhẫn thêm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch quanh 169,2 - 172,2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh giảm, với mức giảm 300.000 đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến dao động quanh 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh mức 4.747,2 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 151 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Trong bối cảnh giá vàng miếng trong nước điều chỉnh giảm nhẹ, chênh lệch giữa hai thị trường vẫn duy trì ở khoảng 21,4 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến của thị trường vàng tiếp tục chịu tác động mạnh từ các thông tin địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông. Thông tin về một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đã kích hoạt làn sóng tăng giá mạnh trong đầu tuần. Cụ thể, sau khi mở cửa quanh mức 4.630,61 USD/ounce, giá vàng nhanh chóng bứt phá, tăng từ 4.662 USD lên 4.835 USD/ounce chỉ trong vài giờ giao dịch tối thứ Ba (giờ Mỹ).

Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu. Sau khi thử thách các ngưỡng kháng cự, giá vàng dần hạ nhiệt trong các phiên tiếp theo tại châu Âu và Bắc Mỹ, lùi về sát mốc 4.700 USD/ounce trước khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa.

Theo Kitco, thị trường hiện bước vào giai đoạn tích lũy khi giá vàng dao động trong biên độ khoảng 100 USD, chủ yếu trong vùng 4.700 - 4.800 USD/ounce. Đáng chú ý, dù ngưỡng kháng cự 4.800 USD/ounce vẫn chưa bị phá vỡ, nhưng mặt bằng giá thấp đã có xu hướng nhích lên, cho thấy lực cầu vẫn đang được duy trì và có thể hỗ trợ xu hướng tích cực trong ngắn hạn.

Ở góc nhìn dài hơn, các yếu tố vĩ mô tiếp tục tạo ra lực kéo đan xen. Giá dầu neo cao làm gia tăng áp lực lạm phát và kỳ vọng lãi suất, qua đó phần nào kìm hãm đà tăng của kim loại quý trong ngắn hạn. Dù vậy, các chuyên gia của State Street Investment Management vẫn giữ quan điểm tích cực, cho rằng giá vàng có khả năng vượt mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm.

Theo ông Aakash Doshi, xác suất lớn nhất (khoảng 50%) là giá vàng sẽ dao động trong vùng 4.750 - 5.500 USD/ounce trong phần còn lại của năm. Kịch bản tăng mạnh lên vùng 5.500 - 6.250 USD/ounce được điều chỉnh giảm xác suất từ 35% xuống 30%, trong khi vùng 4.000 - 4.100 USD/ounce được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của thị trường.

Các chuyên gia cũng cho rằng những nhịp điều chỉnh gần đây, bao gồm cả đợt bán tháo trong tháng trước, là diễn biến bình thường trong bối cảnh tâm lý thị trường toàn cầu biến động mạnh trước các yếu tố địa chính trị, đặc biệt liên quan đến xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.