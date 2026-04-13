Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hôm nay ở mức 85.200 - 85.800 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê Tây Nguyên giảm mạnh 3.500 đồng/kg

Tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê trong tuần qua đồng loạt giảm mạnh khoảng 3.500 đồng/kg so với tuần trước, đưa mặt bằng giá xuống còn 85.200 - 85.800 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông hiện được thu mua ở mức 85.800 đồng/kg, cao nhất khu vực. Gia Lai và Đắk Lắk cùng giao dịch quanh mức 85.700 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất với 85.200 đồng/kg.

Việc giá cà phê nội địa giảm sâu phản ánh rõ tác động từ thị trường thế giới, đặc biệt là đà suy yếu của Robusta, mặt hàng chủ lực của Việt Nam. Bên cạnh đó, giao dịch trong nước cũng trở nên trầm lắng khi cả người mua và người bán đều chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta trên sàn London ghi nhận mức giảm đáng kể trong tuần qua. Hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 3,6%, xuống còn 3.324 USD/tấn, trong khi hợp đồng tháng 7 giảm 3,2%, về mức 3.239 USD/tấn.

Ngược lại, giá cà phê Arabica trên sàn New York lại tăng trưởng tích cực. Hợp đồng tháng 5/2026 tăng 1,6%, đạt 300,1 US cent/pound, còn hợp đồng tháng 7 tăng 2,2%, lên 295,9 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước tăng nhẹ

Giá tiêu trong nước và xuất khẩu hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Thị trường hồ tiêu hôm nay ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá trong nước và xuất khẩu đồng loạt đi lên. Tuy nhiên, phía sau nhịp tăng này, ngành hồ tiêu vẫn đối diện nhiều thách thức, đặc biệt là sự mất cân đối giữa cung và cầu, cùng áp lực chi phí logistics gia tăng.

Tại thị trường nội địa, giá tiêu dao động trong khoảng 138.500 - 139.500 đồng/kg, tăng nhẹ 500 đồng/kg tại một số địa phương so với tuần trước.

Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khi tăng lên 139.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cũng ghi nhận mức tăng tương tự, cùng đạt 138.500 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Nông duy trì mức 139.000 đồng/kg, còn Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) giữ ổn định ở 138.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng thêm khoảng 100 USD/tấn, lên mức 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l. Ngược lại, giá tiêu đen Indonesia giảm nhẹ xuống 7.074 USD/tấn, trong khi Brazil và Malaysia giữ nguyên lần lượt ở mức 6.150 USD/tấn và 9.300 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, xu hướng cũng có sự phân hóa. Giá tiêu trắng Việt Nam tăng lên 9.000 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Indonesia giảm nhẹ còn 9.320 USD/tấn và Malaysia tiếp tục duy trì mức 12.200 USD/tấn./.