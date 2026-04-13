Thị trường

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

06:33 | 13/04/2026
Giá cà phê hôm nay (13/4) ghi nhận tuần giảm mạnh tại Tây Nguyên, cà phê Robusta suy yếu còn Arabica tăng trái chiều. Trong khi đó, giá tiêu dao động trong khoảng 138.500 - 139.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg tại một số địa phương so với tuần trước.
Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hôm nay ở mức 85.200 - 85.800 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê Tây Nguyên giảm mạnh 3.500 đồng/kg

Tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê trong tuần qua đồng loạt giảm mạnh khoảng 3.500 đồng/kg so với tuần trước, đưa mặt bằng giá xuống còn 85.200 - 85.800 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông hiện được thu mua ở mức 85.800 đồng/kg, cao nhất khu vực. Gia Lai và Đắk Lắk cùng giao dịch quanh mức 85.700 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất với 85.200 đồng/kg.

Việc giá cà phê nội địa giảm sâu phản ánh rõ tác động từ thị trường thế giới, đặc biệt là đà suy yếu của Robusta, mặt hàng chủ lực của Việt Nam. Bên cạnh đó, giao dịch trong nước cũng trở nên trầm lắng khi cả người mua và người bán đều chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta trên sàn London ghi nhận mức giảm đáng kể trong tuần qua. Hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 3,6%, xuống còn 3.324 USD/tấn, trong khi hợp đồng tháng 7 giảm 3,2%, về mức 3.239 USD/tấn.

Ngược lại, giá cà phê Arabica trên sàn New York lại tăng trưởng tích cực. Hợp đồng tháng 5/2026 tăng 1,6%, đạt 300,1 US cent/pound, còn hợp đồng tháng 7 tăng 2,2%, lên 295,9 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước tăng nhẹ

Giá tiêu trong nước và xuất khẩu hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Thị trường hồ tiêu hôm nay ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá trong nước và xuất khẩu đồng loạt đi lên. Tuy nhiên, phía sau nhịp tăng này, ngành hồ tiêu vẫn đối diện nhiều thách thức, đặc biệt là sự mất cân đối giữa cung và cầu, cùng áp lực chi phí logistics gia tăng.

Tại thị trường nội địa, giá tiêu dao động trong khoảng 138.500 - 139.500 đồng/kg, tăng nhẹ 500 đồng/kg tại một số địa phương so với tuần trước.

Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khi tăng lên 139.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cũng ghi nhận mức tăng tương tự, cùng đạt 138.500 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Nông duy trì mức 139.000 đồng/kg, còn Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) giữ ổn định ở 138.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng thêm khoảng 100 USD/tấn, lên mức 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l. Ngược lại, giá tiêu đen Indonesia giảm nhẹ xuống 7.074 USD/tấn, trong khi Brazil và Malaysia giữ nguyên lần lượt ở mức 6.150 USD/tấn và 9.300 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, xu hướng cũng có sự phân hóa. Giá tiêu trắng Việt Nam tăng lên 9.000 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Indonesia giảm nhẹ còn 9.320 USD/tấn và Malaysia tiếp tục duy trì mức 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cà phê giá tiêu giá cà phê hôm nay giá tiêu hôm nay

Bài liên quan

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều

Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Dành cho bạn

Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả

Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả

Phát triển đô thị đúng đắn từ bài học của Phú Mỹ Hưng và Ecopark

Phát triển đô thị đúng đắn từ bài học của Phú Mỹ Hưng và Ecopark

Khởi công dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh: Tạo động lực mới cho phát triển liên vùng

Khởi công dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh: Tạo động lực mới cho phát triển liên vùng

Thu hút đầu tư, du lịch - điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2026 của Gia Lai

Thu hút đầu tư, du lịch - điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2026 của Gia Lai

“Quốc hội của Thủ đô” cần năng lực và cơ chế kiểm soát quyền lực tương xứng

“Quốc hội của Thủ đô” cần năng lực và cơ chế kiểm soát quyền lực tương xứng

Đọc thêm

Giá bạc hôm nay (12/4/) tăng nhẹ nhờ kỳ vọng hạ lãi suất và tín hiệu địa chính trị tích cực, cải thiện tâm lý thị trường. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.451.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.480.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 75,7 USD/ounce, tăng 0,24 USD.
Giá cao su tại các thị trường lớn châu Á hôm nay (12/4) đồng loạt giảm, khép lại một tuần giao dịch trong sắc đỏ khi lo ngại lạm phát toàn cầu và nguy cơ tăng lãi suất làm suy yếu khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Trong khi đó, thị trường trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, không có điều chỉnh mới.
(TBTCO) - Bức tranh xuất, nhập khẩu quý I/2026 tăng trưởng tích cực, với kim ngạch đạt xấp xỉ 250 tỷ USD, nhưng đi sâu vào cơ cấu xuất, nhập khẩu, có thể thấy rõ sự mất cân đối giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước tiếp tục nới rộng, áp lực cân bằng cán cân thương mại cũng gia tăng.
(TBTCO) - Australia chính thức công bố điều kiện nhập khẩu bưởi Việt Nam trên hệ thống BICON, hoàn tất khung pháp lý và mở đường cho xuất khẩu. Lô hàng đầu tiên dự kiến xuất đi ngày 13/4/2026, đánh dấu bước tiến quan trọng đưa bưởi Việt vào thị trường tiềm năng này.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (11/4) đồng loạt bật tăng trở lại. Trong nước, giá bạc tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.458.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.488.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 75,46 USD/ounce, tăng 1,45 USD.
Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (11/4) biến động trái chiều khi căng thẳng Trung Đông và rủi ro lạm phát tiếp tục chi phối tâm lý thị trường. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục "đứng im".
Giá lúa gạo trong nước hôm nay (11/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam và nhiều nước tiếp tục nhích lên, ghi nhận tín hiệu cầu đang dần cải thiện trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
(TBTCO) - Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia 2026 hướng tới xây dựng hệ sinh thái tích hợp, trong đó doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, hợp tác xã tổ chức sản xuất và Nhà nước kiến tạo thể chế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, hàng loạt "điểm nghẽn" về pháp lý, tín dụng cần sớm được tháo gỡ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá vàng hôm nay ngày 13/4: Giá vàng duy trì mặt bằng giá 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/4: Giá vàng duy trì mặt bằng giá 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Cần thêm giải pháp đột phá để đảm bảo tiến độ

Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Cần thêm giải pháp đột phá để đảm bảo tiến độ

Xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại, minh bạch và bền vững

Xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại, minh bạch và bền vững

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Dữ liệu giải ngân phải “đi trước một bước” trong điều hành đầu tư công

Dữ liệu giải ngân phải “đi trước một bước” trong điều hành đầu tư công

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (10/4): USD tự do mất mốc 27.000 đồng, DXY hưởng lợi từ lo ngại ngừng bắn mong manh

Tỷ giá USD hôm nay (10/4): USD tự do mất mốc 27.000 đồng, DXY hưởng lợi từ lo ngại ngừng bắn mong manh

Cơ quan thuế lên kế hoạch siết chặt kiểm soát, ngăn chặn dòng tiền trốn thuế

Cơ quan thuế lên kế hoạch siết chặt kiểm soát, ngăn chặn dòng tiền trốn thuế

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm