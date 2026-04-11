Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều nơi ở miền Bắc và miền Trung. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ở một số địa phương điều chỉnh giảm. Cụ thể, giá heo tại Thái Nguyên, Ninh Bình và Phú Thọ cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 64.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Sơn La và Hưng Yên duy trì mức 65.000 đồng/kg. Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Điện Biên giữ nguyên mức 64.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu tiếp tục ổn định tại mức 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm diện rộng. Cụ thể, Gia Lai giảm mạnh 2.000 đồng/kg, xuống mức 62.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng giảm 1.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An xuống mức 63.000 đồng/kg; Hà Tĩnh và Gia Lai cùng ở mức 62.000 đồng/kg; Đà Nẵng và Quảng Ngãi về mức 63.000 đồng/kg; Quảng Trị và Khánh Hòa cùng giảm còn 64.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, Huế giữ mức 64.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg và 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại Vĩnh Long. Cụ thể, giá heo tại Vĩnh Long tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức 69.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Tây Ninh và Đồng Tháp duy trì mức 68.000 đồng/kg. Cà Mau ổn định tại mức 67.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cần Thơ giữ mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg./.