Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

06:27 | 11/04/2026
Giá heo hơi hôm nay (11/4) ghi nhận xu hướng giảm tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam có biến động nhẹ. Mặc dù vậy, mức giá cao nhất vẫn được duy trì tại 69.000 đồng/kg ở khu vực phía Nam.
Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều nơi ở miền Bắc và miền Trung. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ở một số địa phương điều chỉnh giảm. Cụ thể, giá heo tại Thái Nguyên, Ninh Bình và Phú Thọ cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 64.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Sơn La và Hưng Yên duy trì mức 65.000 đồng/kg. Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Điện Biên giữ nguyên mức 64.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu tiếp tục ổn định tại mức 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm diện rộng. Cụ thể, Gia Lai giảm mạnh 2.000 đồng/kg, xuống mức 62.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng giảm 1.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An xuống mức 63.000 đồng/kg; Hà Tĩnh và Gia Lai cùng ở mức 62.000 đồng/kg; Đà Nẵng và Quảng Ngãi về mức 63.000 đồng/kg; Quảng Trị và Khánh Hòa cùng giảm còn 64.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, Huế giữ mức 64.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg và 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại Vĩnh Long. Cụ thể, giá heo tại Vĩnh Long tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức 69.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Tây Ninh và Đồng Tháp duy trì mức 68.000 đồng/kg. Cà Mau ổn định tại mức 67.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cần Thơ giữ mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Ngày 10/4: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 9/4: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng

Ngày 8/4: Giá heo hơi thiếp lập đỉnh mới ở mức 69.000 đồng/kg

Nâng năng lực cho doanh nghiệp tham gia thị trường carbon tại Việt Nam

Australia công bố điều kiện nhập khẩu bưởi tươi Việt Nam

"Mạnh tiền mặt" - Vùng đệm cho doanh nghiệp giữa biến động lãi suất

Doanh nghiệp bảo hiểm "thiết kế" chiến lược để nâng vị thế

Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều

Ngày 11/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt bật tăng trở lại

Ngày 11/4: Giá cao su thế giới trái ngược giữa các sàn lớn, trong nước "đứng im"

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (11/4) biến động trái chiều khi căng thẳng Trung Đông và rủi ro lạm phát tiếp tục chi phối tâm lý thị trường. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục "đứng im".
Ngày 11/4: Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh, trong nước ổn định

Giá lúa gạo trong nước hôm nay (11/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam và nhiều nước tiếp tục nhích lên, ghi nhận tín hiệu cầu đang dần cải thiện trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Kết nối hợp tác xã - kinh tế tư nhân: Mở đường cho hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại

(TBTCO) - Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia 2026 hướng tới xây dựng hệ sinh thái tích hợp, trong đó doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, hợp tác xã tổ chức sản xuất và Nhà nước kiến tạo thể chế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, hàng loạt “điểm nghẽn” về pháp lý, tín dụng cần sớm được tháo gỡ.
Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương

(TBTCO) - Theo Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2026 được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 10/4, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu. Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương.
TP.Hồ Chí Minh: Miễn vé xe để thu hút hành khách đi xe buýt

(TBTCO) - Chủ trương miễn vé xe buýt tại TP. Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh theo quy trình rút gọn, dự kiến triển khai trong 8 tháng cuối năm 2026. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, miễn phí chỉ là điều kiện cần. Hiệu quả thực sự của chính sách nằm ở khả năng thay đổi thói quen đi lại, gắn với công nghệ, điều hành linh hoạt và nâng cấp chất lượng dịch vụ để giữ chân người dân lâu dài.
Ngày 10/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (10/4) biến động trái chiều. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,23%; Nhật Bản tăng 0,88%. Ngược lại giá tại Trung Quốc giảm 0,74%. Trong khi doanh nghiệp trong nước đồng loạt giữ giá mủ cao su ổn định.
Ngày 10/4: Giá bạc biến động mạnh do xung đột ở Trung Đông và diễn biến lãi suất

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (10/4) biến động mạnh trước biến động chính trị ở Trung Đông và diễn biến lãi suất. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.414.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.444.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 74,01 USD/ounce, giảm 2,21 USD so với ngày hôm qua.
Ngày 10/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Giá lúa gạo hôm nay (10/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Theo đó, giá lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 5.800 - 6.100…. Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg…
Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy chạy nước rút về đích giai đoạn 1

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Khởi động Cuộc Bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2026

Thị trường tiền tệ tuần 6 - 10/4: Hút ròng hơn 66 nghìn tỷ đồng, tỷ giá USD tự do lao dốc tới 700 đồng

Áp lực cân bằng cán cân thương mại

Đấu tranh, ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp sử dụng 2 sổ kế toán để gian lận thuế

Hải Phòng triển khai thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo với nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ

Giá vàng đồng loạt tăng lên ngưỡng 172,7 triệu đồng/lượng

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 10/4: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 3,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Ngày 9/4: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng