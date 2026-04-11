Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều

07:25 | 11/04/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (11/4) điều chỉnh giảm từ 300 - 400 đồng/kg, hiện giao dịch trong khoảng 85.000 - 85.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tăng nhẹ so với ngày hôm qua.
Giá cà phê trong nước hôm nay giảm 400 đồng/kg so với hôm qua. Ảnh minh họa

Giá cà phê quay đầu giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm 400 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá cà phê Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 85.000 - 85.500 đồng/kg tại các vùng trọng điểm.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk hôm nay giảm 300 đồng/kg so với ngày hôm qua, hiện giao dịch ở mức 85.500 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 85.400 đồng/kg, cũng giảm 400 đồng. Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay. Trong khi đó, giá cà phê Lâm Đồng giao dịch ở mức 85.000 đồng/kg, giảm 300 đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê giảm nhẹ. Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 giảm nhẹ 16 USD/tấn so với phiên giao dịch gần nhất, đạt 3.294 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 cũng giảm nhẹ 1 USD/tấn, đạt 3.084 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận phiên tăng nhẹ. Cụ thể, kỳ giao tháng 5/2026 tăng 4 cent/lb, đạt mức 297,7 cent/lb. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 3,05 cent/lb, lên mức 265,35 cent/lb.

Giá cà phê Arabica trên sàn Brazil bấtt gờ bật tăng trở lại. Cụ thể, kỳ hạn tháng 5/2026 đạt mức 394,50 cent/lb, đảo chiều tăng nhẹ 4,25 cent/lb so với hôm qua. Trong khi đó, kỳ giao hàng tháng 7/2026 ghi nhận tăng nhẹ 0,35 cent/lb, đạt mức 367,55 cent/lb.

Giá tiêu tăng 500 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay dao động trong khoảng 138.500 - 139.500 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu trong nước hôm nay tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Hiện giá tiêu dao động trong khoảng 138.500 - 139.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai giao dịch ở mức 138.500 đồng/kg, tăng 500 đồng so với mức giá ngày hôm qua.

Trong khi đó, giá tiêu Đắk Lắk tăng 500 đồng/kg, giao dịch ở mốc 139.500 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất trên cả nước hôm nay. Tại Lâm Đồng tăng 500 đồng/kg, hiện giao dịch ở mốc 139.000 đồng/kg.

Cập nhật dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế sáng 11/4, hồ tiêu xuất khẩu hôm nay ghi nhận biến động mới từ thị trường Indonesia. Các thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn khác đều duy trì mức giá ổn định.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia hôm nay được niêm yết ở mức 7.074 USD/tấn, giảm 13 USD/tấn so với ngày hôm qua; tiêu trắng Muntok cũng giảm 17 USD/tấn, hiện đạt mức 9.320 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu Brazil hôm nay đi ngang so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện hồ tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.150 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.300 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam cũng không biến động, hiện giao dịch ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu đen loại 500 gr/l hiện đạt mức 6.100 USD/tấn, loại 550 gr/l đạt 6.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (11/4) biến động trái chiều khi căng thẳng Trung Đông và rủi ro lạm phát tiếp tục chi phối tâm lý thị trường. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục "đứng im".
Giá lúa gạo trong nước hôm nay (11/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam và nhiều nước tiếp tục nhích lên, ghi nhận tín hiệu cầu đang dần cải thiện trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
(TBTCO) - Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia 2026 hướng tới xây dựng hệ sinh thái tích hợp, trong đó doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, hợp tác xã tổ chức sản xuất và Nhà nước kiến tạo thể chế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, hàng loạt “điểm nghẽn” về pháp lý, tín dụng cần sớm được tháo gỡ.
(TBTCO) - Theo Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2026 được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 10/4, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu. Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương.
(TBTCO) - Chủ trương miễn vé xe buýt tại TP. Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh theo quy trình rút gọn, dự kiến triển khai trong 8 tháng cuối năm 2026. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, miễn phí chỉ là điều kiện cần. Hiệu quả thực sự của chính sách nằm ở khả năng thay đổi thói quen đi lại, gắn với công nghệ, điều hành linh hoạt và nâng cấp chất lượng dịch vụ để giữ chân người dân lâu dài.
Giá heo hơi hôm nay (10/4) tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau những phiên biến động trước đó. Mặt bằng giá cao nhất vẫn được giữ tại miền Nam với mốc 69.000 đồng/kg, trong khi các khu vực còn lại không ghi nhận thay đổi mới.
Giá cao su thế giới hôm nay (10/4) biến động trái chiều. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,23%; Nhật Bản tăng 0,88%. Ngược lại giá tại Trung Quốc giảm 0,74%. Trong khi doanh nghiệp trong nước đồng loạt giữ giá mủ cao su ổn định.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (10/4) biến động mạnh trước biến động chính trị ở Trung Đông và diễn biến lãi suất. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.414.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.444.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 74,01 USD/ounce, giảm 2,21 USD so với ngày hôm qua.
