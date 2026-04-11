Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê quay đầu giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm 400 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá cà phê Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 85.000 - 85.500 đồng/kg tại các vùng trọng điểm.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk hôm nay giảm 300 đồng/kg so với ngày hôm qua, hiện giao dịch ở mức 85.500 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 85.400 đồng/kg, cũng giảm 400 đồng. Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay. Trong khi đó, giá cà phê Lâm Đồng giao dịch ở mức 85.000 đồng/kg, giảm 300 đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê giảm nhẹ. Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 giảm nhẹ 16 USD/tấn so với phiên giao dịch gần nhất, đạt 3.294 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 cũng giảm nhẹ 1 USD/tấn, đạt 3.084 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận phiên tăng nhẹ. Cụ thể, kỳ giao tháng 5/2026 tăng 4 cent/lb, đạt mức 297,7 cent/lb. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 3,05 cent/lb, lên mức 265,35 cent/lb.

Giá cà phê Arabica trên sàn Brazil bấtt gờ bật tăng trở lại. Cụ thể, kỳ hạn tháng 5/2026 đạt mức 394,50 cent/lb, đảo chiều tăng nhẹ 4,25 cent/lb so với hôm qua. Trong khi đó, kỳ giao hàng tháng 7/2026 ghi nhận tăng nhẹ 0,35 cent/lb, đạt mức 367,55 cent/lb.

Giá tiêu tăng 500 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Hiện giá tiêu dao động trong khoảng 138.500 - 139.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai giao dịch ở mức 138.500 đồng/kg, tăng 500 đồng so với mức giá ngày hôm qua.

Trong khi đó, giá tiêu Đắk Lắk tăng 500 đồng/kg, giao dịch ở mốc 139.500 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất trên cả nước hôm nay. Tại Lâm Đồng tăng 500 đồng/kg, hiện giao dịch ở mốc 139.000 đồng/kg.

Cập nhật dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế sáng 11/4, hồ tiêu xuất khẩu hôm nay ghi nhận biến động mới từ thị trường Indonesia. Các thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn khác đều duy trì mức giá ổn định.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia hôm nay được niêm yết ở mức 7.074 USD/tấn, giảm 13 USD/tấn so với ngày hôm qua; tiêu trắng Muntok cũng giảm 17 USD/tấn, hiện đạt mức 9.320 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu Brazil hôm nay đi ngang so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện hồ tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.150 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.300 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam cũng không biến động, hiện giao dịch ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu đen loại 500 gr/l hiện đạt mức 6.100 USD/tấn, loại 550 gr/l đạt 6.200 USD/tấn./.