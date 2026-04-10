Tỷ giá USD hôm nay (10/4): USD tự do mất mốc 27.000 đồng, DXY hưởng lợi từ lo ngại ngừng bắn mong manh

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 10/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 1 đồng xuống 25.105 VND/USD so với phiên trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại dao động trong khoảng 23.850 - 26.360 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá VND/USD giao dịch phổ biến quanh 26.910 - 26.960 VND/USD, tiếp đà suy yếu khi mất mốc 27.000 đồng.

Trong phiên gần nhất, tỷ giá USD tại các ngân hàng chủ yếu giảm nhẹ. Đơn cử, Agribank, BIDV và Vietcombank cùng giảm 4 đồng hai chiều còn 26.107 - 26.357 VND/USD; Techcombank giảm 7 đồng chiều mua, bán ra giảm 4 đồng xuống 26.127 - 26.357 VND/USD...

Một số ngân hàng giữ ổn định như ACB niêm yết tỷ giá USD quanh 26.130 - 26.361 VND/USD; Eximbank 26.130 - 26.357 VND/USD...

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 9/4 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank, ACB như sau:

Với tỷ giá EUR, xu hướng giảm chiếm ưu thế với biên độ lớn hơn. BIDV giảm mạnh 138 đồng chiều mua, bán ra giảm 146 đồng còn 30.253 - 31.526 VND/EUR; Eximbank giảm 133 - 141 đồng còn 30.188 - 31.333 VND/EUR; Techcombank giảm 86 - 90 đồng còn 30.072 - 31.370 VND/EUR. Sacombank và Vietcombank giảm nhẹ lần lượt 30 - 32 đồng và 32 - 33 đồng...

Đối với tỷ giá GBP, xu hướng phân hóa rõ hơn nhưng giảm vẫn chiếm ưu thế. Theo đó, BIDV giảm 147 đồng chiều mua, bán ra giảm 151 đồng còn 34.707 - 35.783 VND/GBP; Eximbank giảm mạnh 145 - 156 đồng còn 34.705 - 35.919 VND/GBP; Sacombank giảm 64 - 76 đồng còn 34.785 - 36.587 VND/GBP.

Ngược lại, Vietcombank tăng 12 - 13 đồng hai chiều lên 34.353 - 35.811 VND/GBP... Bên cạnh đó, một số ngân hàng giữ ổn định.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, kết tuần, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở 98,93 điểm, tăng 0,11%, phản ánh sức mạnh đồng bạc xanh được củng cố trong bối cảnh thị trường vẫn thận trọng với các yếu tố vĩ mô.

Ở các cặp tỷ giá chính, USD tiếp tục nhích lên. Theo đó, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8557, tăng 0,1%; tỷ giá USD/GBP đạt 0,745, tăng 0,09%; tỷ giá USD/JPY tăng mạnh hơn lên 159,19, tương ứng 0,15%, cho thấy áp lực suy yếu rõ hơn ở đồng yên. Riêng tỷ giá USD/CNY giữ ở mức 6,8319 (0,00%). Nhìn chung, USD đang tăng nhẹ so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, với đà tăng rõ nhất ở cặp USD/JPY.

Đồng USD đã thu hẹp đà giảm và phục hồi sau khi chạm đáy quanh 98,5 điểm trong phiên giữa tuần. Động lực tăng chủ yếu đến từ nhu cầu trú ẩn an toàn, khi thị trường lo ngại về tính mong manh của thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Tuy vậy, đà ổn định của USD vẫn chưa thực sự vững chắc.

Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu dịch chuyển trước bất ổn địa chính trị và chính sách kinh tế Mỹ, đồng Nhân dân tệ (CNY) đang dần mở rộng vai trò trong hệ thống tài chính quốc tế, thậm chí được xem như một kênh “trú ẩn” thay thế. Dù lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn neo quanh 4,1%, dòng tiền không còn tập trung tuyệt đối vào USD mà đang tìm kiếm các lựa chọn khác, trong đó CNY nổi lên với mức độ hiện diện ngày càng lớn trong các giao dịch xuyên biên giới.

Diễn biến sắp tới của thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào dữ liệu lạm phát Mỹ, đặc biệt là chỉ số CPI công bố vào cuối tuần. Đồng thời, tại châu Âu, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tiếp tục phát tín hiệu “diều hâu”, khi thị trường đã định giá đầy đủ hai lần tăng lãi suất và hơn 50% khả năng có thêm một lần tăng nữa vào tháng 12, qua đó tạo thêm biến số đối với diễn biến của USD trên thị trường quốc tế./.