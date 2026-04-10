Tỷ giá USD hôm nay (10/4): USD tự do mất mốc 27.000 đồng, DXY hưởng lợi từ lo ngại ngừng bắn mong manh

Ánh Tuyết

09:00 | 10/04/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 10/4, tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng xuống 25.105 VND/USD phiên cuối tuần. Trên thị trường tự do, tỷ giá VND/USD giao dịch phổ biến quanh 26.910 - 26.960 VND/USD, tiếp đà suy yếu khi mất mốc 27.000 đồng. Trên thị trường quốc tế, DXY ở mức 98,93 điểm, tăng 0,11%; USD thu hẹp đà giảm, phục hồi từ đáy 98,5 điểm trước lo ngại thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran mong manh.
Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 10/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 1 đồng xuống 25.105 VND/USD so với phiên trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại dao động trong khoảng 23.850 - 26.360 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá VND/USD giao dịch phổ biến quanh 26.910 - 26.960 VND/USD, tiếp đà suy yếu khi mất mốc 27.000 đồng.

Trong phiên gần nhất, tỷ giá USD tại các ngân hàng chủ yếu giảm nhẹ. Đơn cử, Agribank, BIDV và Vietcombank cùng giảm 4 đồng hai chiều còn 26.107 - 26.357 VND/USD; Techcombank giảm 7 đồng chiều mua, bán ra giảm 4 đồng xuống 26.127 - 26.357 VND/USD...

Một số ngân hàng giữ ổn định như ACB niêm yết tỷ giá USD quanh 26.130 - 26.361 VND/USD; Eximbank 26.130 - 26.357 VND/USD...

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 9/4 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank, ACB như sau:

Với tỷ giá EUR, xu hướng giảm chiếm ưu thế với biên độ lớn hơn. BIDV giảm mạnh 138 đồng chiều mua, bán ra giảm 146 đồng còn 30.253 - 31.526 VND/EUR; Eximbank giảm 133 - 141 đồng còn 30.188 - 31.333 VND/EUR; Techcombank giảm 86 - 90 đồng còn 30.072 - 31.370 VND/EUR. Sacombank và Vietcombank giảm nhẹ lần lượt 30 - 32 đồng và 32 - 33 đồng...

Đối với tỷ giá GBP, xu hướng phân hóa rõ hơn nhưng giảm vẫn chiếm ưu thế. Theo đó, BIDV giảm 147 đồng chiều mua, bán ra giảm 151 đồng còn 34.707 - 35.783 VND/GBP; Eximbank giảm mạnh 145 - 156 đồng còn 34.705 - 35.919 VND/GBP; Sacombank giảm 64 - 76 đồng còn 34.785 - 36.587 VND/GBP.

Ngược lại, Vietcombank tăng 12 - 13 đồng hai chiều lên 34.353 - 35.811 VND/GBP... Bên cạnh đó, một số ngân hàng giữ ổn định.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, kết tuần, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở 98,93 điểm, tăng 0,11%, phản ánh sức mạnh đồng bạc xanh được củng cố trong bối cảnh thị trường vẫn thận trọng với các yếu tố vĩ mô.

Ở các cặp tỷ giá chính, USD tiếp tục nhích lên. Theo đó, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8557, tăng 0,1%; tỷ giá USD/GBP đạt 0,745, tăng 0,09%; tỷ giá USD/JPY tăng mạnh hơn lên 159,19, tương ứng 0,15%, cho thấy áp lực suy yếu rõ hơn ở đồng yên. Riêng tỷ giá USD/CNY giữ ở mức 6,8319 (0,00%). Nhìn chung, USD đang tăng nhẹ so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, với đà tăng rõ nhất ở cặp USD/JPY.

Đồng USD đã thu hẹp đà giảm và phục hồi sau khi chạm đáy quanh 98,5 điểm trong phiên giữa tuần. Động lực tăng chủ yếu đến từ nhu cầu trú ẩn an toàn, khi thị trường lo ngại về tính mong manh của thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Tuy vậy, đà ổn định của USD vẫn chưa thực sự vững chắc.

Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu dịch chuyển trước bất ổn địa chính trị và chính sách kinh tế Mỹ, đồng Nhân dân tệ (CNY) đang dần mở rộng vai trò trong hệ thống tài chính quốc tế, thậm chí được xem như một kênh “trú ẩn” thay thế. Dù lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn neo quanh 4,1%, dòng tiền không còn tập trung tuyệt đối vào USD mà đang tìm kiếm các lựa chọn khác, trong đó CNY nổi lên với mức độ hiện diện ngày càng lớn trong các giao dịch xuyên biên giới.

Diễn biến sắp tới của thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào dữ liệu lạm phát Mỹ, đặc biệt là chỉ số CPI công bố vào cuối tuần. Đồng thời, tại châu Âu, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tiếp tục phát tín hiệu “diều hâu”, khi thị trường đã định giá đầy đủ hai lần tăng lãi suất và hơn 50% khả năng có thêm một lần tăng nữa vào tháng 12, qua đó tạo thêm biến số đối với diễn biến của USD trên thị trường quốc tế./.

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,970 ▲120K 17,270 ▲120K
Kim TT/AVPL 16,980 ▲120K 17,280 ▲120K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,970 ▲120K 17,270 ▲120K
Nguyên Liệu 99.99 15,850 ▲100K 16,050 ▲100K
Nguyên Liệu 99.9 15,800 ▲100K 16,000 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,650 ▲100K 17,050 ▲100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,600 ▲100K 17,000 ▲100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,530 ▲100K 16,980 ▲100K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 169,200 ▲1200K 172,200 ▲1200K
Hà Nội - PNJ 169,200 ▲1200K 172,200 ▲1200K
Đà Nẵng - PNJ 169,200 ▲1200K 172,200 ▲1200K
Miền Tây - PNJ 169,200 ▲1200K 172,200 ▲1200K
Tây Nguyên - PNJ 169,200 ▲1200K 172,200 ▲1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 169,200 ▲1200K 172,200 ▲1200K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,970 ▲120K 17,270 ▲120K
Miếng SJC Nghệ An 16,970 ▲120K 17,270 ▲120K
Miếng SJC Thái Bình 16,970 ▲120K 17,270 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,950 ▲150K 17,250 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,950 ▲150K 17,250 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,950 ▲150K 17,250 ▲150K
NL 99.90 15,550 ▲80K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,580 ▲80K
Trang sức 99.9 16,440 ▲150K 17,140 ▲150K
Trang sức 99.99 16,450 ▲150K 17,150 ▲150K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,697 ▲12K 1,727 ▲12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,697 ▲12K 17,272 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,697 ▲12K 17,273 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,692 ▲1524K 1,722 ▲1551K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,692 ▲1524K 1,723 ▲12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,672 ▲1506K 1,707 ▲12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 16,251 ▼145071K 16,901 ▼150921K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 119,288 ▲900K 128,188 ▲900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 107,338 ▲816K 116,238 ▲816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 95,387 ▲732K 104,287 ▲732K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 90,778 ▲700K 99,678 ▲700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 62,439 ▲500K 71,339 ▲500K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,697 ▲12K 1,727 ▲12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,697 ▲12K 1,727 ▲12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,697 ▲12K 1,727 ▲12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,697 ▲12K 1,727 ▲12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,697 ▲12K 1,727 ▲12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,697 ▲12K 1,727 ▲12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,697 ▲12K 1,727 ▲12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,697 ▲12K 1,727 ▲12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,697 ▲12K 1,727 ▲12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,697 ▲12K 1,727 ▲12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,697 ▲12K 1,727 ▲12K
Cập nhật: 10/04/2026 09:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18095 18370 18956
CAD 18519 18796 19410
CHF 32652 33036 33680
CNY 0 3800 3870
EUR 30151 30425 31452
GBP 34555 34947 35881
HKD 0 3229 3432
JPY 158 162 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15100 15685
SGD 20130 20414 20941
THB 734 797 851
USD (1,2) 26062 0 0
USD (5,10,20) 26103 0 0
USD (50,100) 26132 26151 26360
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,130 26,130 26,360
USD(1-2-5) 25,085 - -
USD(10-20) 25,085 - -
EUR 30,332 30,356 31,626
JPY 161.32 161.61 170.36
GBP 34,799 34,893 35,902
AUD 18,332 18,398 18,983
CAD 18,740 18,800 19,382
CHF 32,950 33,052 33,839
SGD 20,298 20,361 21,046
CNY - 3,790 3,913
HKD 3,302 3,312 3,431
KRW 16.46 17.17 18.57
THB 783.06 792.73 844.37
NZD 15,108 15,248 15,608
SEK - 2,790 2,873
DKK - 4,059 4,178
NOK - 2,729 2,815
LAK - 0.91 1.26
MYR 6,207.52 - 6,969.16
TWD 750.41 - 903.26
SAR - 6,915.39 7,242.12
KWD - 83,819 88,668
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,110 26,140 26,360
EUR 30,207 30,328 31,508
GBP 34,719 34,858 35,864
HKD 3,293 3,306 3,421
CHF 32,698 32,829 33,755
JPY 161.50 162.15 169.45
AUD 18,273 18,346 18,938
SGD 20,318 20,400 20,984
THB 799 802 837
CAD 18,700 18,775 19,341
NZD 15,151 15,682
KRW 17.07 18.75
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26120 26120 26360
AUD 18270 18370 19296
CAD 18691 18791 19802
CHF 32865 32895 34478
CNY 3793.2 3818.2 3953.7
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 30315 30345 32072
GBP 34835 34885 36637
HKD 0 3355 0
JPY 161.84 162.34 172.85
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15193 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2790 0
SGD 20286 20416 21147
THB 0 764.1 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 16900000 16900000 17300000
SBJ 15000000 15000000 17300000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,153 26,203 26,357
USD20 26,153 26,203 26,357
USD1 26,153 26,203 26,357
AUD 18,192 18,292 19,401
EUR 30,406 30,406 31,817
CAD 18,595 18,695 20,004
SGD 20,329 20,479 21,350
JPY 162.43 163.93 168.5
GBP 34,654 35,004 36,130
XAU 16,848,000 0 17,152,000
CNY 0 0 0
THB 0 0 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 10/04/2026 09:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80