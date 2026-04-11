Ngày 11/4: Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh, trong nước ổn định

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam và nhiều nước tiếp tục nhích lên. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg, gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 5.800 - 6.100 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.800 - 6.100; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán chậm, giá vững. Tại An Giang, nông dân neo giá cao, giao dịch mua bán chậm, giá tương đối ổn định. Tại Đồng Tháp, nông dân chào bán và thương lái chốt mua lai rai, giá ít biến động. Tại Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, giao dịch mua bán chậm, giá tương đối ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh so với giữa tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm đang được chào bán trong khoảng 440 - 445 USD/tấn (tăng 15 USD tấn); gạo 100% tấm dao động từ 333 - 337 USD/tấn (tăng 3 USD tấn); gạo Jasmine dao động ở mức 452 - 456 USD/tấn (tăng 5 USD tấn).

Trên thị trường thế giới, tại Thái Lan tăng nhẹ, giá gạo 5% tấm xuất khẩu dao động 336 - 340 USD/tấn (tăng 1 USD/tấn), gạo 100% tấm ở mức 357 - 361 USD/tấn (tăng 3 USD/tấn).

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm được chào bán dao động 336 - 340 USD/tấn (tăng 1 USD/tấn), và gạo 100% tấm ở mức 284 - 288 USD/tấn (tăng 1 USD/tấn).

Thị trường lúa gạo thế giới vẫn biến động trước tác động từ xung đột địa chính trị, giá năng lượng và chi phí logistics tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến cung - cầu và mặt bằng giá. 2 - 3 tuần tới được xem là giai đoạn then chốt của vụ gieo trồng. Nếu nguồn cung vật tư không được khơi thông kịp thời, nguy cơ thiếu hụt sản lượng gạo toàn cầu là hiện hữu, kéo theo áp lực tăng giá trong thời gian tới./.