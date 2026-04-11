Ngày 11/4: Giá cao su thế giới trái ngược giữa các sàn lớn, trong nước "đứng im"

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,1% (0,1 Baht) lên mức 80,2 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 0,6% (2,3 Yên) về mức 385,5 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 0,15% (25 Nhân dân tệ) lên mức 16,900 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore (SICOM), hợp đồng cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5 giảm 0,4% giao dịch ở mức 205,6 US cent Mỹ/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại châu Á diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch, khi thị trường chịu sức ép từ những lo ngại về lệnh ngừng bắn khá mong manh tại Trung Đông, đồng thời tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi rủi ro lạm phát gia tăng.

Trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 9 giảm 0,9 Yên, tương đương 0,23%, xuống còn 395,6 Yên/kg (khoảng 2,49 USD/kg).

Ngược lại, trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 150 Nhân dân tệ, tương đương 0,88%, lên mức 17.140 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.508,19 USD/tấn).

Tại Malaysia, hãng tin Bernama cho biết, thị trường cao su Kuala Lumpur cũng ghi nhận diễn biến trái chiều: SMR 20 giảm 3,5 sen xuống 837 sen/kg, trong khi mủ lỏng tăng nhẹ lên 748,5 sen/kg.

Hiện thị trường cao su thế giới đang vận động trong trạng thái “cân bằng không ổn định”, khi các yếu tố hỗ trợ và gây áp lực đan xen, khiến giá duy trì xu hướng phân hóa và thiếu động lực hình thành nhịp tăng rõ ràng trong thời gian tới.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục “đứng im”. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Ở góc độ cung - cầu, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 3/2026 ước đạt khoảng 130 nghìn tấn, trị giá 248 triệu USD, tăng mạnh so với tháng 2 và cùng kỳ. Tính chung quý I/2026, xuất khẩu đạt khoảng 411 nghìn tấn, trị giá 752 triệu USD, tăng 8% về lượng. Tuy nhiên, giá xuất khẩu bình quân đạt 1.828 USD/tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước./.