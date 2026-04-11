Thị trường

Ngày 11/4: Giá cao su thế giới trái ngược giữa các sàn lớn, trong nước "đứng im"

06:26 | 11/04/2026
Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (11/4) biến động trái chiều khi căng thẳng Trung Đông và rủi ro lạm phát tiếp tục chi phối tâm lý thị trường. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục "đứng im".
aa
Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,1% (0,1 Baht) lên mức 80,2 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 0,6% (2,3 Yên) về mức 385,5 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 0,15% (25 Nhân dân tệ) lên mức 16,900 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore (SICOM), hợp đồng cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5 giảm 0,4% giao dịch ở mức 205,6 US cent Mỹ/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại châu Á diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch, khi thị trường chịu sức ép từ những lo ngại về lệnh ngừng bắn khá mong manh tại Trung Đông, đồng thời tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi rủi ro lạm phát gia tăng.

Trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 9 giảm 0,9 Yên, tương đương 0,23%, xuống còn 395,6 Yên/kg (khoảng 2,49 USD/kg).

Ngược lại, trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 150 Nhân dân tệ, tương đương 0,88%, lên mức 17.140 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.508,19 USD/tấn).

Tại Malaysia, hãng tin Bernama cho biết, thị trường cao su Kuala Lumpur cũng ghi nhận diễn biến trái chiều: SMR 20 giảm 3,5 sen xuống 837 sen/kg, trong khi mủ lỏng tăng nhẹ lên 748,5 sen/kg.

Hiện thị trường cao su thế giới đang vận động trong trạng thái “cân bằng không ổn định”, khi các yếu tố hỗ trợ và gây áp lực đan xen, khiến giá duy trì xu hướng phân hóa và thiếu động lực hình thành nhịp tăng rõ ràng trong thời gian tới.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục “đứng im”. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Ở góc độ cung - cầu, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 3/2026 ước đạt khoảng 130 nghìn tấn, trị giá 248 triệu USD, tăng mạnh so với tháng 2 và cùng kỳ. Tính chung quý I/2026, xuất khẩu đạt khoảng 411 nghìn tấn, trị giá 752 triệu USD, tăng 8% về lượng. Tuy nhiên, giá xuất khẩu bình quân đạt 1.828 USD/tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Đọc thêm

Giá heo hơi hôm nay (11/4) ghi nhận xu hướng giảm tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam có biến động nhẹ. Mặc dù vậy, mức giá cao nhất vẫn được duy trì tại 69.000 đồng/kg ở khu vực phía Nam.
Giá lúa gạo trong nước hôm nay (11/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam và nhiều nước tiếp tục nhích lên, ghi nhận tín hiệu cầu đang dần cải thiện trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
(TBTCO) - Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia 2026 hướng tới xây dựng hệ sinh thái tích hợp, trong đó doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, hợp tác xã tổ chức sản xuất và Nhà nước kiến tạo thể chế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, hàng loạt “điểm nghẽn” về pháp lý, tín dụng cần sớm được tháo gỡ.
(TBTCO) - Theo Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2026 được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 10/4, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu. Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương.
(TBTCO) - Chủ trương miễn vé xe buýt tại TP. Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh theo quy trình rút gọn, dự kiến triển khai trong 8 tháng cuối năm 2026. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, miễn phí chỉ là điều kiện cần. Hiệu quả thực sự của chính sách nằm ở khả năng thay đổi thói quen đi lại, gắn với công nghệ, điều hành linh hoạt và nâng cấp chất lượng dịch vụ để giữ chân người dân lâu dài.
Giá heo hơi hôm nay (10/4) tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau những phiên biến động trước đó. Mặt bằng giá cao nhất vẫn được giữ tại miền Nam với mốc 69.000 đồng/kg, trong khi các khu vực còn lại không ghi nhận thay đổi mới.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (10/4) biến động mạnh trước biến động chính trị ở Trung Đông và diễn biến lãi suất. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.414.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.444.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 74,01 USD/ounce, giảm 2,21 USD so với ngày hôm qua.
Giá lúa gạo hôm nay (10/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Theo đó, giá lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 5.800 - 6.100…. Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg…
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

