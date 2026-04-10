Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh sửa đổi 3 luật lớn, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng

Diệu Hoa

19:16 | 10/04/2026
(TBTCO) - Nhấn mạnh nguyên tắc “tiến độ phải đi liền với chất lượng", Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương hoàn thiện dự thảo ba luật quan trọng: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).
Ngày 10/4, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng ba dự án luật quan trọng: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tiến độ, cùng các ý kiến bổ sung, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh yêu cầu then chốt là tiến độ phải đi liền với chất lượng.

Trao đổi với các đơn vị, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm cấp bộ trực tiếp thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý; nhiệm vụ này phải hoàn thành trong quý II/2026.

Trên cơ sở đó, ông Trịnh Việt Hùng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ được yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện, bám sát mục tiêu, lộ trình đã đề ra, đồng thời lưu ý, các số liệu báo cáo phải được xây dựng trên cơ sở có giải trình cụ thể, rõ ràng, tuyệt đối tránh tình trạng báo cáo chung chung, thiếu chính xác, không phản ánh đúng thực chất.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì cuộc họp

Một điểm nhấn khác là yêu cầu chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong lĩnh vực môi trường. Theo Bộ trưởng, để làm được điều này phải làm rõ ba yếu tố: lực lượng, công nghệ và quy trình hành chính.

Bên cạnh đó, việc đơn giản hóa thủ tục không chỉ dừng ở giảm số lượng mà phải đi vào bản chất. Bộ trưởng định hướng, tiêu chuẩn, tiêu chí chỉ ban hành một lần và áp dụng cho các dự án tương tự; việc phân loại phải dựa trên địa bàn, lĩnh vực, ngành nghề.

Về tiến độ chung, Bộ trưởng yêu cầu đẩy nhanh để cơ bản hoàn thành trong tháng 4/2026, chậm nhất đầu tháng 5/2026.

Đối với dự án Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo (sửa đổi), Bộ trưởng yêu cầu các bước quy trình phải thực hiện nhanh, đồng thời bảo đảm tiến độ chung. Việc cải cách thủ tục hành chính cần gắn chặt với xây dựng dự thảo luật.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho rằng đây là lĩnh vực mới, vừa có thuận lợi để học hỏi, vừa đặt ra yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng. Bộ trưởng đồng ý với việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế từ các quốc gia như Thái Lan, New Zealand, Australia, Singapore, Philippines, Trung Quốc… nhưng nhấn mạnh không máy móc áp dụng.

Bộ trưởng nhấn mạnh luật phải “sống được”, tức người dân và doanh nghiệp thực hiện được, cơ quan quản lý áp dụng được. Mỗi quy định đưa vào phải trả lời rõ mang lại lợi ích gì cho đất nước, đồng thời đánh giá đầy đủ tác động về kinh tế, môi trường, xã hội và quan hệ quốc tế.

Mục tiêu là luật mới phải tốt hơn các quy định trước đây, phục vụ tăng trưởng, trong đó kinh tế biển và các ngành liên quan là động lực quan trọng.

Đối với Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ trưởng yêu cầu bảo đảm tiến độ, dự kiến trình Chính phủ vào tháng 6 hoặc tháng 7/2026. Để bảo đảm chất lượng, cơ quan soạn thảo phải bám sát bối cảnh, kết quả triển khai thực tiễn, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất.

VITM 2026: Nâng tầm ngành du lịch theo hướng phát triển xanh, bền vững

(TBTCO) - Ngày 10/4, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE Hà Nội.
Phụ tải điện tăng sớm, hệ thống vẫn trong kiểm soát

(TBTCO) - Dù nắng nóng đến sớm khiến nhu cầu điện tăng mạnh ngay từ cuối tháng 3, Bộ Công thương khẳng định nguồn cung điện năm 2026 vẫn được bảo đảm nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ từ nguồn, lưới đến điều hành.
Chủ động về năng lượng để ứng phó với biến động địa - chính trị

(TBTCO) - Những biến động địa chính trị tại Trung Đông, đang tạo áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu. Tại Hội thảo “Biến động địa - chính trị và chiến lược đảm bảo năng lượng” ngày 9/4 tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần sớm định hình chiến lược năng lượng dài hạn, chủ động hơn để ứng phó hiệu quả với các cú sốc từ bên ngoài.
Hà Nội tăng tốc 2 dự án “chống ngập - hồi sinh” sông Tô Lịch, kịp đích trước mùa mưa

(TBTCO) - Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án khẩn cấp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ hai dự án chống ngập và bổ cập nước cho sông Tô Lịch, nhằm cải thiện môi trường, giảm thiểu úng ngập và từng bước hồi sinh dòng sông nội đô.
Lần đầu thiết lập “chuẩn ESG” cho dự án xanh: Mở đường dòng vốn ưu đãi

(TBTCO) - Việt Nam đang tiến thêm một bước quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế xanh khi lần đầu tiên xây dựng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) làm căn cứ xác định dự án xanh, dự án tuần hoàn và xem xét hỗ trợ lãi suất.
Trái phiếu xanh Việt Nam tăng tốc nhưng quy mô còn khiêm tốn

(TBTCO) - Xu hướng trái phiếu bền vững toàn cầu phân hóa cùng yêu cầu minh bạch gia tăng đang định hình thị trường, trong khi tại Việt Nam, trái phiếu xanh dù tăng tốc nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ, cho thấy dư địa phát triển còn lớn.
Tăng cường kiểm soát quan trắc môi trường, ngăn chặn gian lận dữ liệu

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Văn bản số 3154/BNNNMT-MT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm tra và giám sát các hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải và khí thải trên địa bàn.
Việt Nam sẽ nhận gần 72 triệu USD từ Quỹ Khí hậu xanh nhờ kết quả giảm phát thải rừng

(TBTCO) - Việt Nam sẽ nhận 71,96 triệu USD do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) chi trả dựa trên kết quả giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD+) cho năm 2014.
