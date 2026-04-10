Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh sửa đổi 3 luật lớn, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng

Ngày 10/4, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng ba dự án luật quan trọng: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tiến độ, cùng các ý kiến bổ sung, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh yêu cầu then chốt là tiến độ phải đi liền với chất lượng.

Trao đổi với các đơn vị, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm cấp bộ trực tiếp thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý; nhiệm vụ này phải hoàn thành trong quý II/2026.

Trên cơ sở đó, ông Trịnh Việt Hùng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ được yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện, bám sát mục tiêu, lộ trình đã đề ra, đồng thời lưu ý, các số liệu báo cáo phải được xây dựng trên cơ sở có giải trình cụ thể, rõ ràng, tuyệt đối tránh tình trạng báo cáo chung chung, thiếu chính xác, không phản ánh đúng thực chất.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì cuộc họp

Một điểm nhấn khác là yêu cầu chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong lĩnh vực môi trường. Theo Bộ trưởng, để làm được điều này phải làm rõ ba yếu tố: lực lượng, công nghệ và quy trình hành chính.

Bên cạnh đó, việc đơn giản hóa thủ tục không chỉ dừng ở giảm số lượng mà phải đi vào bản chất. Bộ trưởng định hướng, tiêu chuẩn, tiêu chí chỉ ban hành một lần và áp dụng cho các dự án tương tự; việc phân loại phải dựa trên địa bàn, lĩnh vực, ngành nghề.

Về tiến độ chung, Bộ trưởng yêu cầu đẩy nhanh để cơ bản hoàn thành trong tháng 4/2026, chậm nhất đầu tháng 5/2026.

Đối với dự án Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo (sửa đổi), Bộ trưởng yêu cầu các bước quy trình phải thực hiện nhanh, đồng thời bảo đảm tiến độ chung. Việc cải cách thủ tục hành chính cần gắn chặt với xây dựng dự thảo luật.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho rằng đây là lĩnh vực mới, vừa có thuận lợi để học hỏi, vừa đặt ra yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng. Bộ trưởng đồng ý với việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế từ các quốc gia như Thái Lan, New Zealand, Australia, Singapore, Philippines, Trung Quốc… nhưng nhấn mạnh không máy móc áp dụng.

Bộ trưởng nhấn mạnh luật phải “sống được”, tức người dân và doanh nghiệp thực hiện được, cơ quan quản lý áp dụng được. Mỗi quy định đưa vào phải trả lời rõ mang lại lợi ích gì cho đất nước, đồng thời đánh giá đầy đủ tác động về kinh tế, môi trường, xã hội và quan hệ quốc tế.

Mục tiêu là luật mới phải tốt hơn các quy định trước đây, phục vụ tăng trưởng, trong đó kinh tế biển và các ngành liên quan là động lực quan trọng.

Đối với Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ trưởng yêu cầu bảo đảm tiến độ, dự kiến trình Chính phủ vào tháng 6 hoặc tháng 7/2026. Để bảo đảm chất lượng, cơ quan soạn thảo phải bám sát bối cảnh, kết quả triển khai thực tiễn, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất.