Thị trường

Ngày 9/4: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng

06:05 | 09/04/2026
Giá heo hơi hôm nay (9/4) đi ngang trên diện rộng sau chuỗi ngày tăng trước đó. Mặt bằng giá cao nhất vẫn được duy trì tại miền Nam với mức 69.000 đồng/kg, trong khi các khu vực còn lại giữ trạng thái ổn định.
Giá heo hơi hôm nay đi ngang trên diện rộng sau chuỗi ngày tăng trước đó. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không điều chỉnh. Cụ thể, các địa phương Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng duy trì mức 65.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Điện Biên giữ nguyên mức 64.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu tiếp tục ổn định tại mức 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay lặng sóng. Cụ thể, Thanh Hóa và Nghệ An duy trì mức 64.000 đồng/kg, Hà Tĩnh giữ mức 63.000 đồng/kg. Các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục ổn định ở mức 64.000 đồng/kg.

Đắk Lắk giữ mức 67.000 đồng/kg, Khánh Hòa duy trì mức 65.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục neo tại mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ổn định. Cụ thể, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức 69.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Tây Ninh và Đồng Tháp duy trì mức 68.000 đồng/kg. Cà Mau và Vĩnh Long cùng ổn định ở mức 67.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cần Thơ giữ mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Báo cáo "Thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam năm 2025" mới công bố dự báo năm 2026, ngành F&B dự kiến đạt khoảng 333.600 cửa hàng, tăng 1,2%, với doanh thu kỳ vọng chạm 760 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng ổn định 4,6% cùng nhiều "làn sóng" mới. Ngành đang chuyển mình sang phát triển thực chất, khi tuân thủ pháp lý trở thành yêu cầu bắt buộc và mở ra "tấm vé vàng" cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp.
(TBTCO) - Trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động khó lường, áp lực lạm phát được dự báo tiếp tục hiện hữu trong các tháng tới. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp để vừa kiểm soát giá cả, vừa duy trì đà tăng trưởng kinh tế.
Trong khi nhóm nguyên liệu công nghiệp, đặc biệt là cà phê chịu áp lực bán mạnh thì nhiều mặt hàng nông sản khác cũng quay đầu điều chỉnh, theo đó giá ngô kỳ hạn tháng 5 giảm hơn 1%, lùi về ngưỡng 176,8 USD/tấn khi nguồn cung dồi dào.
Giá cao su tại Nhật Bản hôm nay (8/4) duy trì xu hướng tăng, trong khi tại thị trường Thái Lan và Trung Quốc giá chững lại. Trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, chưa có sự điều chỉnh mới tại các doanh nghiệp lớn.
Giá lúa hôm nay (8/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động khi nguồn cung hạn chế sức mua vẫn chậm. Trong khi đó, một số loại gạo nguyên liệu tiếp đà tăng. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh so với Thái Lan và Ấn Độ.
Giá bạc hôm nay (8/4) giảm khi chịu áp lực bán ra từ giới đầu tư nhằm bù đắp thua lỗ ở các thị trường khác. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.330.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.360.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 72,46 USD/ounce.
(TBTCO) - Xuất khẩu qua thương mại điện tử đang trở thành động lực tăng trưởng mới. Với sự hoàn thiện của khung chính sách và sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ là thời kỳ bứt phá mạnh mẽ.
(TBTCO) - Thức ăn chăn nuôi chiếm tới 60 - 70% giá thành sản xuất, khiến mọi biến động giá lập tức lan sang toàn bộ chuỗi chăn nuôi và thị trường thực phẩm. Trong bối cảnh giá nguyên liệu thế giới tăng, chi phí vận chuyển leo thang do căng thẳng địa chính trị, ngành chăn nuôi Việt Nam đang phải đối mặt với "áp lực kép" với đầu vào tăng mạnh, trong khi giá đầu ra sụt giảm.
