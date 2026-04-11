Nâng năng lực cho doanh nghiệp tham gia thị trường carbon tại Việt Nam

Chuỗi đào tạo được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy lộ trình vận hành thị trường carbon trong nước. Các văn bản chính sách mới được ban hành gần đây, bao gồm Nghị định số 29/2026/NĐ-CP của Chính phủ về sàn giao dịch carbon trong nước và Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thí điểm hạn ngạch phát thải khí nhà kính, đã tạo nền tảng pháp lý cho việc khởi động thị trường carbon.

Các khóa đào tạo sẽ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội trong tháng 4 năm 2026, với sự tham gia của 110 doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính trong giai đoạn thí điểm 2025 - 2026.

Khóa đào tạo sẽ nâng cao năng lực cho 110 doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính trong giai đoạn thí điểm 2025-2026. Ảnh: UNDP

110 doanh nghiệp tham gia đào tạo là những đơn vị sẽ tham gia trực tiếp trong thị trường carbon của Việt Nam. Sự tham gia của các doanh nghiệp này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình hiệu quả và sự thành công của giai đoạn thí điểm, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính quốc gia.

Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp được cập nhật các quy định về giảm phát thải khí nhà kính và nguyên tắc của thị trường carbon, tìm hiểu về cấu trúc và cơ chế vận hành của thị trường carbon trong nước, đồng thời thực hành trên Hệ thống Đăng ký Quốc gia. Song song đó, chương trình cũng hỗ trợ nâng cao mức độ sẵn sàng cho hoạt động giao dịch carbon và thực hiện nghĩa vụ tuân thủ, đồng thời tạo không gian để các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm và xác định khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai.

Phát biểu tại lễ khai mạc chuỗi sự kiện, đại diện Cục Biến đổi khí hậu Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh rằng, thị trường carbon không chỉ là nghĩa vụ, mà là cơ hội. Việc tham gia sớm và chủ động sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực, chủ động trong việc lập kế hoạch sản xuất gắn với kiểm soát phát thải, đổi mới công nghệ và tạo dựng lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh các rào cản về phát thải khí nhà kính đang ngày càng thắt chặt trên toàn cầu.

Phó Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, bà Francesca Nardini cho biết: “UNDP khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng một thị trường carbon minh bạch và hoạt động hiệu quả. UNDP đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để thiết lập Hệ thống Đăng ký Quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo đảm an toàn cho các giao dịch, theo dõi quyền sở hữu, quản lý hạn ngạch phát thải cũng như tín chỉ carbon”.

Việc thiết lập thị trường carbon nội địa là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa các cam kết khí hậu của Việt Nam thành hành động cụ thể. Một thị trường carbon vận hành tốt sẽ góp phần huy động tài chính khí hậu, thúc đẩy đầu tư phát thải thấp, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ quá trình chuyển đổi của đất nước theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững.

Chuỗi đào tạo cũng tạo điều kiện thúc đẩy đối thoại giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các định chế thị trường. Các học viên sẽ có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện thách thức và đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả giai đoạn thí điểm.

Cục Biến đổi khí hậu và UNDP tái khẳng định cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và các đối tác phát triển nhằm hỗ trợ việc ra mắt và vận hành thành công thị trường carbon nội địa của Việt Nam.