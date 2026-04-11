Nâng năng lực cho doanh nghiệp tham gia thị trường carbon tại Việt Nam

Hà My

07:33 | 11/04/2026
(TBTCO) - Ngày 10/4, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội thảo khởi động chuỗi đào tạo với chủ đề "Tăng cường năng lực sẵn sàng tham gia thị trường carbon tại Việt Nam”.
Chuỗi đào tạo được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy lộ trình vận hành thị trường carbon trong nước. Các văn bản chính sách mới được ban hành gần đây, bao gồm Nghị định số 29/2026/NĐ-CP của Chính phủ về sàn giao dịch carbon trong nước và Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thí điểm hạn ngạch phát thải khí nhà kính, đã tạo nền tảng pháp lý cho việc khởi động thị trường carbon.

Các khóa đào tạo sẽ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội trong tháng 4 năm 2026, với sự tham gia của 110 doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính trong giai đoạn thí điểm 2025 - 2026.

Khóa đào tạo sẽ nâng cao năng lực cho 110 doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính trong giai đoạn thí điểm 2025-2026. Ảnh: UNDP

110 doanh nghiệp tham gia đào tạo là những đơn vị sẽ tham gia trực tiếp trong thị trường carbon của Việt Nam. Sự tham gia của các doanh nghiệp này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình hiệu quả và sự thành công của giai đoạn thí điểm, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính quốc gia.

Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp được cập nhật các quy định về giảm phát thải khí nhà kính và nguyên tắc của thị trường carbon, tìm hiểu về cấu trúc và cơ chế vận hành của thị trường carbon trong nước, đồng thời thực hành trên Hệ thống Đăng ký Quốc gia. Song song đó, chương trình cũng hỗ trợ nâng cao mức độ sẵn sàng cho hoạt động giao dịch carbon và thực hiện nghĩa vụ tuân thủ, đồng thời tạo không gian để các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm và xác định khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai.

Phát biểu tại lễ khai mạc chuỗi sự kiện, đại diện Cục Biến đổi khí hậu Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh rằng, thị trường carbon không chỉ là nghĩa vụ, mà là cơ hội. Việc tham gia sớm và chủ động sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực, chủ động trong việc lập kế hoạch sản xuất gắn với kiểm soát phát thải, đổi mới công nghệ và tạo dựng lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh các rào cản về phát thải khí nhà kính đang ngày càng thắt chặt trên toàn cầu.

Phó Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, bà Francesca Nardini cho biết: “UNDP khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng một thị trường carbon minh bạch và hoạt động hiệu quả. UNDP đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để thiết lập Hệ thống Đăng ký Quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo đảm an toàn cho các giao dịch, theo dõi quyền sở hữu, quản lý hạn ngạch phát thải cũng như tín chỉ carbon”.

Việc thiết lập thị trường carbon nội địa là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa các cam kết khí hậu của Việt Nam thành hành động cụ thể. Một thị trường carbon vận hành tốt sẽ góp phần huy động tài chính khí hậu, thúc đẩy đầu tư phát thải thấp, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ quá trình chuyển đổi của đất nước theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững.

Chuỗi đào tạo cũng tạo điều kiện thúc đẩy đối thoại giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các định chế thị trường. Các học viên sẽ có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện thách thức và đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả giai đoạn thí điểm.

Cục Biến đổi khí hậu và UNDP tái khẳng định cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và các đối tác phát triển nhằm hỗ trợ việc ra mắt và vận hành thành công thị trường carbon nội địa của Việt Nam.

Việt Nam tham gia CORSIA từ 2026, thúc đẩy giảm phát thải hàng không

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường

Tài chính xanh và tăng trưởng xanh - Động lực cho thập kỷ tới

Australia công bố điều kiện nhập khẩu bưởi tươi Việt Nam

"Mạnh tiền mặt" - Vùng đệm cho doanh nghiệp giữa biến động lãi suất

Doanh nghiệp bảo hiểm "thiết kế" chiến lược để nâng vị thế

Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều

Ngày 11/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt bật tăng trở lại

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh sửa đổi 3 luật lớn, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng

(TBTCO) - Nhấn mạnh nguyên tắc “tiến độ phải đi liền với chất lượng", Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương hoàn thiện dự thảo ba luật quan trọng: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).
Xăng sinh học E10: Mở ra cơ hội mới cho an ninh năng lượng và tăng trưởng xanh

(TBTCO) - Từ một giải pháp thay thế, xăng sinh học đang dần trở thành một trụ cột trong chiến lược phát triển bền vững. Nếu được triển khai đúng hướng, đây sẽ là “chìa khóa” giúp Việt Nam vừa đảm bảo tăng trưởng, vừa bảo vệ môi trường trong dài hạn.
VITM 2026: Nâng tầm ngành du lịch theo hướng phát triển xanh, bền vững

(TBTCO) - Ngày 10/4, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE Hà Nội.
Phụ tải điện tăng sớm, hệ thống vẫn trong kiểm soát

(TBTCO) - Dù nắng nóng đến sớm khiến nhu cầu điện tăng mạnh ngay từ cuối tháng 3, Bộ Công thương khẳng định nguồn cung điện năm 2026 vẫn được bảo đảm nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ từ nguồn, lưới đến điều hành.
Chủ động về năng lượng để ứng phó với biến động địa - chính trị

(TBTCO) - Những biến động địa chính trị tại Trung Đông, đang tạo áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu. Tại Hội thảo “Biến động địa - chính trị và chiến lược đảm bảo năng lượng” ngày 9/4 tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần sớm định hình chiến lược năng lượng dài hạn, chủ động hơn để ứng phó hiệu quả với các cú sốc từ bên ngoài.
Hà Nội tăng tốc 2 dự án “chống ngập - hồi sinh” sông Tô Lịch, kịp đích trước mùa mưa

(TBTCO) - Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án khẩn cấp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ hai dự án chống ngập và bổ cập nước cho sông Tô Lịch, nhằm cải thiện môi trường, giảm thiểu úng ngập và từng bước hồi sinh dòng sông nội đô.
Lần đầu thiết lập “chuẩn ESG” cho dự án xanh: Mở đường dòng vốn ưu đãi

(TBTCO) - Việt Nam đang tiến thêm một bước quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế xanh khi lần đầu tiên xây dựng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) làm căn cứ xác định dự án xanh, dự án tuần hoàn và xem xét hỗ trợ lãi suất.
Trái phiếu xanh Việt Nam tăng tốc nhưng quy mô còn khiêm tốn

(TBTCO) - Xu hướng trái phiếu bền vững toàn cầu phân hóa cùng yêu cầu minh bạch gia tăng đang định hình thị trường, trong khi tại Việt Nam, trái phiếu xanh dù tăng tốc nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ, cho thấy dư địa phát triển còn lớn.
Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy chạy nước rút về đích giai đoạn 1

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Khởi động Cuộc Bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2026

Thị trường tiền tệ tuần 6 - 10/4: Hút ròng hơn 66 nghìn tỷ đồng, tỷ giá USD tự do lao dốc tới 700 đồng

Áp lực cân bằng cán cân thương mại

Đấu tranh, ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp sử dụng 2 sổ kế toán để gian lận thuế

Hải Phòng triển khai thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo với nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ

Giá vàng đồng loạt tăng lên ngưỡng 172,7 triệu đồng/lượng

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 10/4: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 3,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Ngày 9/4: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng

