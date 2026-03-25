Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường

Tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về bảo vệ môi trường

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ Nghị quyết số 247/2025/QH15 của Quốc hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng với trọng tâm là phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn vì sự phát triển bền vững của đất nước đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đề ra.

Thiết lập và vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Ảnh minh họa.

Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia chủ động, tích cực của toàn dân, huy động mọi nguồn lực xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được nêu tại Nghị quyết số 247/2025/QH15; tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức triển khai, theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện nghị quyết này.

Cải thiện chất lượng môi trường

Theo Kế hoạch, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 đối với các bộ, ngành, địa phương là tổ chức rà soát, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh trong trường hợp cần thiết các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; công bố kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt một số lưu vực sông liên tỉnh có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, thực hiện các biện pháp cấp bách kiểm soát, ngăn chặn và khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; cải thiện chất lượng môi trường một số đoạn sông bị ô nhiễm nghiêm trọng trên các sông: Ngũ Huyện Khê, Tô Lịch, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ hoàn thành và đưa vào vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia, bảo đảm tích hợp, kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia và chia sẻ theo thời gian thực; tích hợp với hệ thống thông tin địa lý để xây dựng bản đồ chất lượng môi trường, công bố, công khai cho cộng đồng và triển khai áp dụng cho một số đô thị lớn.

Thiết lập và vận hành sàn giao dịch carbon trong nước

Kế hoạch nêu rõ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thiết lập và vận hành sàn giao dịch carbon trong nước.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hoàn thiện các quy định pháp lý về trao đổi kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon với quốc tế; chủ trì thiết lập nền tảng giám sát, dữ liệu môi trường biển phục vụ quản lý nhà nước; xây dựng và đưa vào vận hành phân hệ dữ liệu môi trường biển trong Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia. Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, cập nhật kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính cho từng ngành, lĩnh vực...

Bảy nhóm nhiệm vụ đến năm 2030 và các năm tiếp theo

Kế hoạch đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ đến năm 2030 và các năm tiếp theo để các bộ, ngành, địa phương triển khai.

Cụ thể: phòng ngừa, kiểm soát và ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố môi trường, dự báo sớm tác động của biến đổi khí hậu; khắc phục, cải thiện chất lượng môi trường; tăng cường hiệu quả quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường nguồn lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường./.