Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường

Hà Phương
18:18 | 25/03/2026
(TBTCO) - Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 247/2025/QH15 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 25/3/2026.
Tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về bảo vệ môi trường

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ Nghị quyết số 247/2025/QH15 của Quốc hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng với trọng tâm là phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn vì sự phát triển bền vững của đất nước đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đề ra.

Thiết lập và vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Ảnh minh họa.

Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia chủ động, tích cực của toàn dân, huy động mọi nguồn lực xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được nêu tại Nghị quyết số 247/2025/QH15; tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức triển khai, theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện nghị quyết này.

Cải thiện chất lượng môi trường

Theo Kế hoạch, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 đối với các bộ, ngành, địa phương là tổ chức rà soát, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh trong trường hợp cần thiết các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; công bố kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt một số lưu vực sông liên tỉnh có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, thực hiện các biện pháp cấp bách kiểm soát, ngăn chặn và khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; cải thiện chất lượng môi trường một số đoạn sông bị ô nhiễm nghiêm trọng trên các sông: Ngũ Huyện Khê, Tô Lịch, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ hoàn thành và đưa vào vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia, bảo đảm tích hợp, kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia và chia sẻ theo thời gian thực; tích hợp với hệ thống thông tin địa lý để xây dựng bản đồ chất lượng môi trường, công bố, công khai cho cộng đồng và triển khai áp dụng cho một số đô thị lớn.

Thiết lập và vận hành sàn giao dịch carbon trong nước

Kế hoạch nêu rõ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thiết lập và vận hành sàn giao dịch carbon trong nước.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hoàn thiện các quy định pháp lý về trao đổi kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon với quốc tế; chủ trì thiết lập nền tảng giám sát, dữ liệu môi trường biển phục vụ quản lý nhà nước; xây dựng và đưa vào vận hành phân hệ dữ liệu môi trường biển trong Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia. Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, cập nhật kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính cho từng ngành, lĩnh vực...

Bảy nhóm nhiệm vụ đến năm 2030 và các năm tiếp theo

Kế hoạch đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ đến năm 2030 và các năm tiếp theo để các bộ, ngành, địa phương triển khai.

Cụ thể: phòng ngừa, kiểm soát và ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố môi trường, dự báo sớm tác động của biến đổi khí hậu; khắc phục, cải thiện chất lượng môi trường; tăng cường hiệu quả quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường nguồn lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường./.

Từ khóa:
bảo vệ môi trường sàn giao dịch carbon kế hoạch triển khai nghị quyết

(TBTCO) - Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026), Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức chương trình "Trồng rừng và Tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã" tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).
(TBTCO) - Ngày 24/3, tại Hà Nội, Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã công bố thỏa thuận tài trợ trị giá 200 triệu EUR nhằm đẩy nhanh các dự án hành động vì khí hậu, môi trường và phát triển bền vững trên khắp Việt Nam.
(TBTCO) - Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” được triển khai với quan điểm: Người dân là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của phát triển, trong đó chất lượng môi trường sống được coi là thước đo quan trọng phản ánh hiệu quả và tính bền vững của tăng trưởng kinh tế - xã hội.
(TBTCO) - Trong những năm gần đây, ngành du lịch Việt Nam đã từng bước thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển các sản phẩm du lịch thân thiện với môi trường và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và xã hội.
(TBTCO) - Cuộc thi VietNam ESG Challenge 2026 được khởi động trong bối cảnh các tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng trở thành yêu cầu tất yếu của thị trường vốn. Không chỉ là sân chơi học thuật, chương trình còn góp phần kết nối doanh nghiệp với nhà trường, qua đó bồi đắp nguồn nhân lực chất lượng cao cho tài chính xanh và tăng trưởng bền vững tại Việt Nam.
(TBTCO) - Hội nghị Khoa học, công nghệ chăn nuôi và thú y toàn quốc lần thứ nhất do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 27 - 28/3/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
(TBTCO) - Trong tiến trình chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng xanh, xe điện đang trở thành động lực mới của nền kinh tế. Bộ Công thương đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và mở rộng thị trường nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng và nâng cao tự chủ cũng như góp phần giảm phát thải.
(TBTCO) - Sáng 21/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) phát động chương trình “Trẻ em và Thanh niên hành động vì không khí sạch và tương lai bền vững” cùng cuộc thi “Sáng tạo trẻ vì bầu không khí trong lành”.
