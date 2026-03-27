Xã hội

Môi trường

Việt Nam tham gia CORSIA từ 2026, thúc đẩy giảm phát thải hàng không

Hà My

Hà My

[email protected]
20:51 | 27/03/2026
(TBTCO) - Thông qua CORSIA, Việt Nam đang từng bước tiếp cận các chuẩn mực khí hậu quốc tế, đồng thời tận dụng hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng lộ trình giảm phát thải và phát triển thị trường carbon trong nước.
Ngày 27/3, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), phối hợp với các đối tác quốc gia, đã tổ chức cuộc họp kỹ thuật về Chương trình bù đắp và giảm phát thải carbon đối với hàng không quốc tế (CORSIA), nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và thảo luận các chiến lược tuân thủ cho Việt Nam.

CORSIA do Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) thiết lập, là cơ chế thị trường toàn cầu đầu tiên nhằm xử lý phát thải từ hoạt động hàng không quốc tế và hướng tới mục tiêu tăng trưởng trung hòa carbon.

Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ khi đăng ký tham gia giai đoạn tự nguyện đầu tiên của CORSIA từ năm 2026. Đây là bước đi thể hiện cách tiếp cận chủ động của Việt Nam đối với phát triển bền vững và sự đồng thuận với các mục tiêu khí hậu toàn cầu.

Việt Nam tham gia CORSIA từ 2026, thúc đẩy giảm phát thải hàng không
Bà Francesca Nardini - Phó Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện bà Francesca Nardini - Phó Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao quyết định chủ động của Việt Nam trong việc tham gia giai đoạn tự nguyện đầu tiên của CORSIA từ năm 2026. Điều này thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ và cam kết đối với phát triển có trách nhiệm và bền vững”.

Bà cũng lưu ý rằng, mặc dù việc tham gia CORSIA mang lại nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức liên quan đến yêu cầu tuân thủ, chi phí và năng lực thể chế.

Theo ông Tạ Quang Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), việc tham gia CORSIA là xu thế tất yếu, không chỉ là trách nhiệm quốc tế mà còn là cơ hội để ngành hàng không Việt Nam nâng cao năng lực, chủ động thích ứng với các rào cản kỹ thuật ngày càng gia tăng.

Thông qua các hỗ trợ của mình, UNDP đang đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị triển khai CORSIA, bao gồm cung cấp các phân tích dựa trên bằng chứng về các phương án tuân thủ, xác định các giải pháp tối ưu chi phí cho các hãng hàng không. Đồng thời nghiên cứu tiềm năng phát triển thị trường carbon trong nước và các cơ chế bù trừ phát thải.

Những nỗ lực này không chỉ giúp Việt Nam đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế mà còn mở ra cơ hội để tham gia sâu hơn vào nền kinh tế carbon toàn cầu đang hình thành.

Sự kiện là một phần trong nỗ lực hỗ trợ rộng hơn của UNDP nhằm thúc đẩy Việt Nam chuyển dịch sang nền kinh tế carbon thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu, bao gồm phát triển thị trường carbon, thúc đẩy công nghệ xanh và huy động tài chính khí hậu.

UNDP tái khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi này, góp phần bảo đảm các hành động khí hậu đóng góp vào phát triển bền vững và bao trùm./.

Hà My
Từ khóa:
giảm phát thải phát triển bền vững tham gia CORSIA thị trường carbon giảm phát thải hàng không

Thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển bền vững

Thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển bền vững

Dành cho bạn

Việt Nam tham gia CORSIA từ 2026, thúc đẩy giảm phát thải hàng không

Việt Nam tham gia CORSIA từ 2026, thúc đẩy giảm phát thải hàng không

Đọc thêm

Vật liệu xanh mở lối cho ngành gỗ Việt bứt phá thị trường toàn cầu

Vật liệu xanh mở lối cho ngành gỗ Việt bứt phá thị trường toàn cầu

(TBTCO) - Trong bối cảnh các tiêu chuẩn môi trường toàn cầu ngày càng siết chặt, vật liệu xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành “tấm vé bắt buộc” để tham gia thị trường quốc tế. Với lợi thế sẵn có, ngành gỗ Việt Nam, đặc biệt là gỗ rừng trồng và gỗ kỹ thuật đang đứng trước cơ hội lớn để tái định vị trong chuỗi giá trị xây dựng bền vững.
Bát Xát trở thành Vườn quốc gia thứ 36 của Việt Nam

Bát Xát trở thành Vườn quốc gia thứ 36 của Việt Nam

(TBTCO) - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 780/QĐ-UBND chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát thành vườn quốc gia, nâng tổng số vườn của Việt Nam lên 36.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường

(TBTCO) - Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 247/2025/QH15 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 25/3/2026.
Tuổi trẻ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chung tay vì phát triển xanh và bảo tồn thiên nhiên

Tuổi trẻ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chung tay vì phát triển xanh và bảo tồn thiên nhiên

(TBTCO) - Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026), Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức chương trình "Trồng rừng và Tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã" tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).
Ngân hàng Đầu tư châu Âu công bố khoản tín dụng 200 triệu EUR cho các dự án khí hậu tại Việt Nam

Ngân hàng Đầu tư châu Âu công bố khoản tín dụng 200 triệu EUR cho các dự án khí hậu tại Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 24/3, tại Hà Nội, Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã công bố thỏa thuận tài trợ trị giá 200 triệu EUR nhằm đẩy nhanh các dự án hành động vì khí hậu, môi trường và phát triển bền vững trên khắp Việt Nam.
Thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

(TBTCO) - Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” được triển khai với quan điểm: Người dân là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của phát triển, trong đó chất lượng môi trường sống được coi là thước đo quan trọng phản ánh hiệu quả và tính bền vững của tăng trưởng kinh tế - xã hội.
VITM 2026: Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh nâng tầm du lịch Việt Nam

VITM 2026: Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh nâng tầm du lịch Việt Nam

(TBTCO) - Trong những năm gần đây, ngành du lịch Việt Nam đã từng bước thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển các sản phẩm du lịch thân thiện với môi trường và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và xã hội.
Bồi đắp nền tảng nhân lực cho tài chính xanh

Bồi đắp nền tảng nhân lực cho tài chính xanh

(TBTCO) - Cuộc thi VietNam ESG Challenge 2026 được khởi động trong bối cảnh các tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng trở thành yêu cầu tất yếu của thị trường vốn. Không chỉ là sân chơi học thuật, chương trình còn góp phần kết nối doanh nghiệp với nhà trường, qua đó bồi đắp nguồn nhân lực chất lượng cao cho tài chính xanh và tăng trưởng bền vững tại Việt Nam.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

