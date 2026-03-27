Việt Nam tham gia CORSIA từ 2026, thúc đẩy giảm phát thải hàng không

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), phối hợp với các đối tác quốc gia, đã tổ chức cuộc họp kỹ thuật về Chương trình bù đắp và giảm phát thải carbon đối với hàng không quốc tế (CORSIA), nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và thảo luận các chiến lược tuân thủ cho Việt Nam.

CORSIA do Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) thiết lập, là cơ chế thị trường toàn cầu đầu tiên nhằm xử lý phát thải từ hoạt động hàng không quốc tế và hướng tới mục tiêu tăng trưởng trung hòa carbon.

Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ khi đăng ký tham gia giai đoạn tự nguyện đầu tiên của CORSIA từ năm 2026. Đây là bước đi thể hiện cách tiếp cận chủ động của Việt Nam đối với phát triển bền vững và sự đồng thuận với các mục tiêu khí hậu toàn cầu.

Bà Francesca Nardini - Phó Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện bà Francesca Nardini - Phó Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao quyết định chủ động của Việt Nam trong việc tham gia giai đoạn tự nguyện đầu tiên của CORSIA từ năm 2026. Điều này thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ và cam kết đối với phát triển có trách nhiệm và bền vững”.

Bà cũng lưu ý rằng, mặc dù việc tham gia CORSIA mang lại nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức liên quan đến yêu cầu tuân thủ, chi phí và năng lực thể chế.

Theo ông Tạ Quang Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), việc tham gia CORSIA là xu thế tất yếu, không chỉ là trách nhiệm quốc tế mà còn là cơ hội để ngành hàng không Việt Nam nâng cao năng lực, chủ động thích ứng với các rào cản kỹ thuật ngày càng gia tăng.

Thông qua các hỗ trợ của mình, UNDP đang đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị triển khai CORSIA, bao gồm cung cấp các phân tích dựa trên bằng chứng về các phương án tuân thủ, xác định các giải pháp tối ưu chi phí cho các hãng hàng không. Đồng thời nghiên cứu tiềm năng phát triển thị trường carbon trong nước và các cơ chế bù trừ phát thải.

Những nỗ lực này không chỉ giúp Việt Nam đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế mà còn mở ra cơ hội để tham gia sâu hơn vào nền kinh tế carbon toàn cầu đang hình thành.

Sự kiện là một phần trong nỗ lực hỗ trợ rộng hơn của UNDP nhằm thúc đẩy Việt Nam chuyển dịch sang nền kinh tế carbon thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu, bao gồm phát triển thị trường carbon, thúc đẩy công nghệ xanh và huy động tài chính khí hậu.

UNDP tái khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi này, góp phần bảo đảm các hành động khí hậu đóng góp vào phát triển bền vững và bao trùm./.