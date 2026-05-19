TP. Hồ Chí Minh muốn kéo dòng vốn xanh và nhân lực chất lượng cao từ Australia

TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô hơn 6.700 km² và dân số hơn 14 triệu người. Thành phố đặt mục tiêu phát triển nhanh hơn, xanh hơn, thông minh hơn và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, với định hướng tập trung vào công nghệ cao, trung tâm tài chính quốc tế, logistics, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh, trong quá trình mở rộng không gian phát triển và tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, thành phố đang cần thêm nguồn lực về công nghệ, tài chính, giáo dục và kinh nghiệm quản trị hiện đại từ các đối tác quốc tế. Đây cũng là những lĩnh vực Australia có nhiều thế mạnh.

Không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP. Hồ Chí Minh còn được định vị là cửa ngõ kết nối Australia với toàn bộ khu vực Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long - nơi sở hữu thị trường lớn, hệ sinh thái công nghiệp đa dạng, hệ thống logistics - cảng biển chiến lược cùng lực lượng lao động trẻ, dồi dào.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh cho biết thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị công và tăng cường đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp quốc tế. Thành phố kỳ vọng các doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức tài chính Australia sẽ mở rộng hợp tác thực chất, lâu dài với các đối tác Việt Nam.

Hiện Việt Nam và Australia đang có nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực như công nghệ số, năng lượng tái tạo, logistics, chế biến thực phẩm, khoáng sản chiến lược và các ngành phục vụ chuyển đổi xanh. Việt Nam cũng đang khuyến khích các mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp lớn với startup, quỹ đầu tư với trung tâm đổi mới sáng tạo, hay giữa trường đại học với doanh nghiệp công nghệ - những lĩnh vực Australia có nhiều kinh nghiệm.

Về phía Australia, bà Gillian Bird - Đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết, Australia đang đẩy mạnh hiện diện kinh tế tại Đông Nam Á thông qua Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040. Nhiều chương trình hỗ trợ đã được triển khai như Quỹ tài trợ đầu tư Đông Nam Á trị giá 2 tỷ AUD, Sàn giao dịch kinh doanh Australia - Đông Nam Á và Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh dành cho các công ty công nghệ Australia phát triển tại Việt Nam.

Theo bà Gillian Bird, giai đoạn hợp tác tiếp theo giữa Australia và Việt Nam sẽ tập trung nhiều hơn vào các thách thức chung như biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững./.