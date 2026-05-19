Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo dòng vốn xanh và nhân lực chất lượng cao từ Australia

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
18:42 | 19/05/2026
(TBTCO) - Tại Chương trình “Gặp gỡ Australia 2026” diễn ra ngày 19/5, TP. Hồ Chí Minh đặt trọng tâm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng xanh, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao nhằm phục vụ quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phát triển đô thị khoa học công nghệ trong giai đoạn mới.
aa

TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô hơn 6.700 km² và dân số hơn 14 triệu người. Thành phố đặt mục tiêu phát triển nhanh hơn, xanh hơn, thông minh hơn và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, với định hướng tập trung vào công nghệ cao, trung tâm tài chính quốc tế, logistics, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh, trong quá trình mở rộng không gian phát triển và tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, thành phố đang cần thêm nguồn lực về công nghệ, tài chính, giáo dục và kinh nghiệm quản trị hiện đại từ các đối tác quốc tế. Đây cũng là những lĩnh vực Australia có nhiều thế mạnh.

Không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP. Hồ Chí Minh còn được định vị là cửa ngõ kết nối Australia với toàn bộ khu vực Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long - nơi sở hữu thị trường lớn, hệ sinh thái công nghiệp đa dạng, hệ thống logistics - cảng biển chiến lược cùng lực lượng lao động trẻ, dồi dào.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh cho biết thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị công và tăng cường đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp quốc tế. Thành phố kỳ vọng các doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức tài chính Australia sẽ mở rộng hợp tác thực chất, lâu dài với các đối tác Việt Nam.

Hiện Việt Nam và Australia đang có nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực như công nghệ số, năng lượng tái tạo, logistics, chế biến thực phẩm, khoáng sản chiến lược và các ngành phục vụ chuyển đổi xanh. Việt Nam cũng đang khuyến khích các mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp lớn với startup, quỹ đầu tư với trung tâm đổi mới sáng tạo, hay giữa trường đại học với doanh nghiệp công nghệ - những lĩnh vực Australia có nhiều kinh nghiệm.

Về phía Australia, bà Gillian Bird - Đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết, Australia đang đẩy mạnh hiện diện kinh tế tại Đông Nam Á thông qua Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040. Nhiều chương trình hỗ trợ đã được triển khai như Quỹ tài trợ đầu tư Đông Nam Á trị giá 2 tỷ AUD, Sàn giao dịch kinh doanh Australia - Đông Nam Á và Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh dành cho các công ty công nghệ Australia phát triển tại Việt Nam.

Theo bà Gillian Bird, giai đoạn hợp tác tiếp theo giữa Australia và Việt Nam sẽ tập trung nhiều hơn vào các thách thức chung như biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
TP. Hồ Chí Minh thu hút dòng vốn xanh nguồn nhân lực công nghệ cao australia

Bài liên quan

TP. Hồ Chí Minh dự chi hơn 12.700 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đề xuất gỡ vướng cơ chế giải ngân

TP. Hồ Chí Minh dự chi hơn 12.700 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đề xuất gỡ vướng cơ chế giải ngân

70 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

70 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

Tích hợp 100 công viên, Vinhomes Sài Gòn Park “giải cứu” giấc mơ sống xanh của cư dân TP. Hồ Chí Minh

Tích hợp 100 công viên, Vinhomes Sài Gòn Park “giải cứu” giấc mơ sống xanh của cư dân TP. Hồ Chí Minh

Dành cho bạn

Chứng khoán phái sinh ngày 19/5: Dòng tiền dịch chuyển mạnh sang hợp đồng kỳ hạn mới

Chứng khoán phái sinh ngày 19/5: Dòng tiền dịch chuyển mạnh sang hợp đồng kỳ hạn mới

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng hơn 1.400 dự án

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng hơn 1.400 dự án

Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 30/5

Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 30/5

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

Chứng khoán ngày 19/5: Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa, VN-Index có phiên điều chỉnh

Chứng khoán ngày 19/5: Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa, VN-Index có phiên điều chỉnh

Chứng khoán HSC tăng tốc huy động vốn cho hoạt động kinh doanh

Chứng khoán HSC tăng tốc huy động vốn cho hoạt động kinh doanh

Đọc thêm

Venture Forum 2026: Điểm hẹn mới của giới đầu tư công nghệ và M&A châu Á

Venture Forum 2026: Điểm hẹn mới của giới đầu tư công nghệ và M&A châu Á

(TBTCO) - Ngày 12/6 tới, tại Vinpearl Landmark 81 (TP. Hồ Chí Minh), hơn 500 lãnh đạo quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu châu Á sẽ tham dự Venture Forum 2026 - diễn đàn đối thoại cấp cao về M&A và vốn tư nhân do VinVentures (thuộc Vingroup) khởi xướng. Sự kiện được kỳ vọng trở thành một trong những điểm hẹn đáng chú ý nhất năm của giới đầu tư công nghệ và tài chính khu vực.
Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Croatia lên gấp đôi mức hiện nay

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Croatia lên gấp đôi mức hiện nay

(TBTCO) - Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp và tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Croatia còn rất lớn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi so với mức 161 triệu USD hiện nay.
Lào là nước nhận vốn đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

Lào là nước nhận vốn đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm, có 32 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó, nước thu hút nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam là Lào với số vốn đạt trên 198 triệu USD.
Quảng Trị kêu gọi đầu tư các dự án xử lý rác thải công nghệ cao

Quảng Trị kêu gọi đầu tư các dự án xử lý rác thải công nghệ cao

(TBTCO) - Nhằm tìm ra các giải pháp căn cơ trong vấn đề xử lý rác thải, hiện nay tỉnh Quảng Trị đang kêu gọi đầu tư thực hiện một số các dự án nhà máy xử lý rác sử dụng công nghệ mới, hiện đại, thân thiện với môi trường.
Quảng Ninh triển khai Nhà máy điện gió 50MW tại đặc khu Cô Tô

Quảng Ninh triển khai Nhà máy điện gió 50MW tại đặc khu Cô Tô

(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 tại đặc khu Cô Tô.
Nhận diện lực hút vốn FDI của Nghệ An

Nhận diện lực hút vốn FDI của Nghệ An

(TBTCO) - Nghệ An đang nổi lên như một điểm sáng trên bản đồ thu hút đầu tư của cả nước khi vươn lên vị trí thứ hai về thu hút FDI với 2,2 tỷ USD vốn đăng ký chỉ trong 4 tháng đầu 2026.
WB: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu tốt

WB: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu tốt

(TBTCO) - Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu tốt trong bối cảnh toàn cầu nhiều bất ổn. Mặc dù các yếu tố bất lợi có thể làm chậm lại đà tăng trưởng, nhưng WB nhận định, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 vẫn khá tốt.
PCI 2025: 5 địa phương dẫn đầu, Bắc Ninh nổi bật “chính quyền kiến tạo”

PCI 2025: 5 địa phương dẫn đầu, Bắc Ninh nổi bật “chính quyền kiến tạo”

(TBTCO) - Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025) thay đổi cách xếp hạng, lần đầu chuyển sang xếp hạng theo nhóm, vinh danh 5 địa phương dẫn đầu gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Cách tiếp cận mới này phản ánh sự thay đổi trong tư duy đánh giá, tập trung đo chất lượng điều hành và hiệu quả cải cách thực chất.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Hình thành không gian phát triển mới cho Thủ đô

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Hình thành không gian phát triển mới cho Thủ đô

TP. Hồ Chí Minh dự chi hơn 12.700 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đề xuất gỡ vướng cơ chế giải ngân

TP. Hồ Chí Minh dự chi hơn 12.700 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đề xuất gỡ vướng cơ chế giải ngân

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo dòng vốn xanh và nhân lực chất lượng cao từ Australia

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo dòng vốn xanh và nhân lực chất lượng cao từ Australia

Tập đoàn Xuân Thiện bị xử phạt do không công bố thông tin liên quan đến trái phiếu

Tập đoàn Xuân Thiện bị xử phạt do không công bố thông tin liên quan đến trái phiếu

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp, tiếp tục gom mạnh cổ phiếu Vietcombank

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp, tiếp tục gom mạnh cổ phiếu Vietcombank

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lập đỉnh, Chứng khoán KB lưu ý áp lực tỷ giá và chi phí vốn

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lập đỉnh, Chứng khoán KB lưu ý áp lực tỷ giá và chi phí vốn

Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, hướng tới bảo vệ môi trường

Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, hướng tới bảo vệ môi trường

Ban Liên lạc hưu trí Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt Ngày truyền thống năm 2026

Ban Liên lạc hưu trí Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt Ngày truyền thống năm 2026

Hải quan Việt Nam đồng điều phối trụ cột chiến lược tại Hội nghị Tổng cục trưởng WCO khu vực

Hải quan Việt Nam đồng điều phối trụ cột chiến lược tại Hội nghị Tổng cục trưởng WCO khu vực

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất