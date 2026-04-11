Giá vàng đồng loạt tăng lên ngưỡng 172,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận sáng ngày 11/4, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt tăng giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Mặt bằng giao dịch phổ biến được tăng lên khoảng 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 11/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý khi doanh nghiệp điều chỉnh giá vàng miếng lên 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng, với mức tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đà tăng không chỉ dừng lại ở vàng miếng mà còn lan rộng sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 169,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 172,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với phiên trước. DOJI cũng điều chỉnh tăng tương ứng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lên khoảng 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng.

Cùng với đó, PNJ cũng ghi nhận tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, qua đó đưa giá vàng nhẫn lên vùng 169,2 - 172,2 triệu đồng/lượng. Cùng xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch quanh 169,5 - 172,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh tăng, với mức tăng 1,2 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến dao động quanh 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện lùi về mức 4.749,2 USD/ounce, giảm 0,38% so với 24 giờ trước, tương đương mất 18,3 USD/ounce. Trong bối cảnh giá vàng trong nước bật tăng mạnh, khoảng cách giữa hai thị trường tiếp tục nới rộng, lên khoảng 21,3 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí).

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến điều chỉnh của giá vàng thế giới diễn ra ngay trước thời điểm Mỹ công bố thêm dữ liệu lạm phát quan trọng. Thị trường hiện ghi nhận trạng thái dao động trong biên độ hẹp khi cả đồng USD và giá dầu thô cùng chững lại, khiến lực đẩy đối với kim loại quý chưa thực sự rõ ràng.

Dù vậy, tâm lý thị trường đã phần nào cải thiện từ đầu tuần sau thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần. Giá vàng từng bật tăng vượt mốc 4.800 USD/ounce ngay sau đó, song nhanh chóng suy yếu khi nhà đầu tư đánh giá thỏa thuận này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và khó duy trì lâu dài.

Trao đổi với Kitco News, ông Christopher Vecchio, người đứng đầu bộ phận chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive cho rằng môi trường hiện tại vẫn chứa đựng nhiều biến động khó lường, khiến triển vọng ngắn hạn của vàng kém hấp dẫn. Theo ông, nếu những bất ổn chưa được giải quyết dứt điểm, thị trường có thể đối mặt với thêm các đợt điều chỉnh.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, bà Roukaya Ibrahim, Chiến lược gia trưởng về hàng hóa tại BCA Research, nhận định rủi ro lạm phát vẫn đang chi phối kỳ vọng lãi suất, qua đó ảnh hưởng đến xu hướng giá vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, khi áp lực lạm phát bắt đầu tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế, vàng nhiều khả năng sẽ lấy lại vai trò là tài sản trú ẩn an toàn.

Các chuyên gia cũng cho rằng động lực tăng giá mới của kim loại quý có thể hình thành khi thị trường nhận thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hơn là kiểm soát lạm phát trong điều hành chính sách tiền tệ.