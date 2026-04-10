Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương

Tăng trưởng GDP được dự báo ở mức 7,2% trong năm 2026

Phát biểu tại buổi họp báo công bố báo cáo tại Hà Nội, ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhấn mạnh, năm 2025 là một năm tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Mặc dù môi trường toàn cầu đầy thách thức, nền kinh tế vẫn đạt mức tăng trưởng 8,02%, tương đương mức cao ghi nhận sau đại dịch vào năm 2022.

Tăng trưởng được hỗ trợ bởi các chính sách mở rộng, xuất khẩu tăng mạnh trước các điều chỉnh thuế đối ứng của Hoa Kỳ, cùng với đầu tư công vững chắc. Nhờ đó, Việt Nam trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, môi trường bên ngoài được dự báo sẽ trở nên khó khăn và bất định hơn. Căng thẳng địa chính trị gia tăng, đặc biệt là xung đột đang diễn ra tại Trung Đông cùng với những bất định về chính sách thương mại của Hoa Kỳ và sự tăng trưởng chậm lại của các đối tác thương mại lớn, có thể gây áp lực lên xuất khẩu, đầu tư và chi phí sản xuất.

Dự báo tăng trưởng của các quốc gia trong khu vực. Nguồn: ADB

Ông Shantanu cho biết, dưới kịch bản ổn định sớm, tăng trưởng của Việt Nam vẫn được dự báo duy trì khả năng chống chịu, đạt 7,2% năm 2026 và 7% năm 2027, nhờ gia tăng đầu tư công và chính sách tiền tệ nới lỏng. Lạm phát được dự báo sẽ tăng lên 4% trong năm 2026 trước khi giảm xuống 3,8% vào năm 2027.

Trong khi đó, trong kịch bản ổn định sớm, ADB dự báo tăng trưởng ở khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương sẽ giảm xuống 5,1% trong cả 2 năm 2026 và 2027.

Với khu vực Đông Nam Á đang phát triển, ADB dự báo mức tăng trưởng của khu vực sẽ đạt khoảng 4,7% trong năm 2026 và 4,8% năm 2027. Trong đó, trong năm 2026, Indonesia được dự báo tăng trưởng 5,2%, Malaysia: 4,6% Philippines: 4,4%, Thái Lan: 1,8%.

Tại khu vực Đông Á đang phát triển, nền kinh tế Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức 4,6% trong năm 2026 và giảm xuống còn 4,5% trong năm 2027. Còn tại Nam Á, nền kinh tế Ấn Độ được dự báo tăng trưởng ở mức 6,9% trong năm 2026 và tăng lên 7,3% trong năm 2027.

Với mức tăng trưởng dự kiến 7,2%, Việt Nam được ADB dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương trong năm 2026. Các dự báo trên của ADB được xây dựng theo kịch bản tình hình xung đột ở Trung Đông sớm ổn định, song vẫn đối mặt với mức độ bất định rất cao.

Đầu tư công vẫn là động lực tăng trưởng chính

Phân tích về triển vọng kinh tế 2026 của Việt Nam, TS. Nguyễn Bá Hùng - Chuyên gia kinh tế trưởng của ADB tại Việt Nam cho rằng, động lực tăng trưởng năm 2026 đến từ việc thúc đẩy hoạt động đầu tư công và thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng.

Chính phủ đặt mục tiêu đẩy nhanh giải ngân đầu tư công (ước khoảng 38 tỷ USD) đặc biệt cho hạ tầng, qua đó hỗ trợ hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, dòng vốn FDI có thể giảm trong bối cảnh đầu tư toàn cầu chậm lại và mức độ bất định gia tăng. Nhiều nhà đầu tư có xu hướng mở rộng hoạt động hiện có thay vì triển khai dự án mới. Bên cạnh đó, việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, cùng với những nút thắt về hạ tầng và thủ tục hành chính, có thể làm chậm dòng vốn FDI đăng ký mới.

Đại diện ADB tại buổi họp báo.

Ông Hùng cho biết, rủi ro bên ngoài với triển vọng tăng trưởng gia tăng theo hướng tiêu cực, khi khả năng xung đột tại trung Đông kéo dài ngày càng rõ rệt. Việc Hoa Kỳ điều chỉnh thuế quan có thể làm suy yếu cầu và thương mại thế giới, đồng thời gia tăng bất định đối với đầu tư.

Xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz, kéo theo chi phí và thời gian vận chuyển quốc tế tăng lên; cùng với chiến sự kéo dài tại Ukraine, điều này làm gia tăng biến động giá hàng hóa và gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với mức tăng trưởng chậm lại tại Trung Quốc và Liên minh châu Âu, các rủi ro này có thể thu hẹp thặng dư thương mại và làm giảm tốc độ tăng trưởng GDP.

Để kiểm soát các rủi ro này, Chính phủ Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng trước tình trạng gián đoạn năng lượng do xung đột tại Trung Đông gây ra. Các giải pháp ứng phó này được các chuyên gia của ADB đánh giá cao.

Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam, ông Shantanu Chakraborty nhận định: “Chính phủ Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng trước tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng do xung đột tại Trung Đông gây ra. Các biện pháp tài khóa có thời hạn, bao gồm giảm thuế, sử dụng quỹ bình ổn, kết hợp với điều hành giá linh hoạt và tăng cường phối hợp đảm bảo nguồn cung, đã góp phần kiềm chế áp lực lạm phát trong ngắn hạn và hỗ trợ tăng trưởng. Về dài hạn, việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung và đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch sang năng lượng sạch sẽ đóng vai trò then chốt, giúp giảm tính dễ tổn thương trước các cú sốc trong tương lai”.

Theo TS. Nguyễn Bá Hùng, cải cách thể chế đem lại các tác động tích cực cho triển vọng tăng trưởng. Những nỗ lực tinh giản thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý có thể hỗ trợ kích thích tăng trưởng trong ngắn hạn và phục vụ các mục tiêu phát triển dài hạn. Nếu được triển khai tốt, những cải cách này có thể nâng cao hiệu quả khu vực công, cải thiện môi trường kinh doanh và tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Tuy nhiên, các rủi ro tài chính vẫn tiếp tục hạn chế triển vọng tăng trưởng. Áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng đòi hỏi phải được quản lý chủ động hơn. Nợ xấu gia tăng và tiền đồng mất giá có thể làm giảm hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ. Điều này có thể hạn chế tăng trưởng tín dụng ngân hàng, vốn đã được đặt mục tiêu thấp hơn là 15% cho năm 2026.

Xét từ góc độ hành động chính sách, vị chuyên gia kinh tế trưởng của ADB cũng cho rằng, việc củng cố thị trường trái phiếu doanh nghiệp là yếu tố thiết yếu nhằm huy động nguồn tài chính dài hạn ngoài tín dụng ngân hàng và hỗ trợ đầu tư bền vững.