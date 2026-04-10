Ngày 10/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay tăng - giảm trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,23% (0,2 Baht) lên 80,1 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 cũng tiếp đà tăng 0,88% (3,4 Yên) lên 387,8 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 giảm 0,74% (125 Nhân dân tệ) xuống 16.875 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản tăng phiên thứ 6 liên tiếp nhờ diễn biến tích cực của giá dầu, trong khi thị trường cũng theo dõi sát các diễn biến tại Trung Đông trước thời hạn đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Trên thị trường cao su Kuala Lumpur, giá đóng cửa diễn biến trái chiều do chịu tác động từ đà suy yếu của thị trường kỳ hạn khu vực và đồng Ringgit mạnh lên so với USD. Cụ thể, giá cao su tiêu chuẩn Malaysia (SMR) 20 giảm 3,5 sen xuống 837 sen/kg, trong khi giá mủ cao su dạng lỏng tăng 2 sen lên 748,50 sen/kg.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su.Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.