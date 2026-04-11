Hải Phòng triển khai thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo với nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ

Theo đó, kế hoạch xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gắn với trách nhiệm cụ thể của từng sở, ban, ngành, địa phương; nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp, bảo đảm lộ trình triển khai thống nhất, liên thông trong toàn hệ thống chính quyền.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thành phố sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng tài liệu chuẩn hóa, tổ chức hội nghị, tọa đàm, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung tuyên truyền được thiết kế phù hợp với từng nhóm đối tượng, gắn với thực tiễn địa phương; chú trọng cảnh báo các hành vi lợi dụng trí tuệ nhân tạo như công nghệ giả mạo (deepfake) để lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Robot tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tứ Minh, TP. Hải Phòng

Cùng với đó, thành phố sẽ rà soát toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Các sở, ngành chủ động đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới văn bản thuộc lĩnh vực quản lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định của Luật. Sở Khoa học và Công nghệ được giao làm đầu mối tổng hợp, tham mưu UBND thành phố và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Thành phố cũng xác định nhiệm vụ tích cực tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật do Trung ương ban hành, như các nghị định, quyết định liên quan đến phát triển trí tuệ nhân tạo, danh mục dữ liệu, hệ thống trí tuệ nhân tạo rủi ro cao và khung đạo đức quốc gia về trí tuệ nhân tạo. Đây là cơ sở quan trọng để bảo đảm việc triển khai Luật phù hợp với thực tiễn địa phương.

Trong nhóm nhiệm vụ về quản lý nhà nước, Hải Phòng tập trung rà soát, cập nhật và triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo gắn với Chiến lược quốc gia; lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ về trí tuệ nhân tạo vào chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương. Đồng thời, tham gia xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo, triển khai các quy định về an toàn, quản lý rủi ro, điều kiện ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong từng ngành, lĩnh vực.

Đáng chú ý, thành phố sẽ tổ chức phân loại các hệ thống trí tuệ nhân tạo trên cơ sở hồ sơ kỹ thuật; triển khai áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các chính sách khuyến khích phát triển trí tuệ nhân tạo theo hướng an toàn, tin cậy và có trách nhiệm.

Đẩy mạnh xây dựng, kết nối và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo, bảo đảm liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu an toàn thông tin. Thành phố cũng nghiên cứu phát triển các cụm liên kết trí tuệ nhân tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển lĩnh vực này.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành Luật được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, với sự tham gia của các sở, ngành và địa phương, nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý kiến nghị, đề xuất của tổ chức, cá nhân; bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để thi hành Luật.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp cá nhân hóa quá trình học tập, nâng cao hiệu quả giảng dạy. Trong ảnh: Cô và trò trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương trong một tiết học có ứng dụng AI

Trước đó, Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 3/3/2026 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo cũng đã được Chính phủ ban hành.

Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan; bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời nâng cao nhận thức về Luật và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc thi hành.

Theo Kế hoạch trên, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo; Nghị định quy định về Quỹ Phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Danh mục bộ dữ liệu phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực thiết yếu và Quyết định ban hành Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao.

Việc ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo và Kế hoạch triển khai thi hành không chỉ hoàn thiện khung pháp lý đối với AI, mà còn tạo nền tảng để quản lý rủi ro, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo trong nước, bảo đảm Luật Trí tuệ nhân tạo được thực thi đồng bộ, hiệu quả trong thời gian tới.