Thị trường

Ngày 10/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

06:04 | 10/04/2026
Giá lúa gạo hôm nay (10/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Theo đó, giá lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 5.800 - 6.100…. Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg…
Ngày 10/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ổn định. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi IR 50404 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 5.800 - 6.100; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.800 - 6.100 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua yếu, giá ít biến động. Tại An Giang, nông dân neo giá cao, giao dịch mua bán mới chốt ít, giá tương đối ổn định. Tại Đồng Tháp, Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, giao dịch mua bán chậm, giá ít biến động.

Tương tự với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg, gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm đang được chào bán trong khoảng 400 - 445 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động từ 330 - 334 USD/tấn; gạo Jasmine dao động ở mức 433 - 437 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm xuất khẩu dao động 339 - 373 USD/tấn, còn gạo 100% tấm ở mức 350 - 354 USD/tấn.

Tại Ấn Độ thị trường đi ngang, gạo 5% tấm được chào bán dao động 335 - 339 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 283 - 287 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh so với các nước xuất khẩu lớn trong khu vực, nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu cần chú ý đến biến động của thị trường quốc tế, đặc biệt là chi phí logistics, chính sách dự trữ, nhập khẩu của các quốc gia lớn và sức ép cạnh tranh từ các nước có nguồn cung lớn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Nguồn cung xăng dầu ổn định, Bộ Công thương sẵn kịch bản ứng phó biến động giá

Nguồn cung xăng dầu ổn định, Bộ Công thương sẵn kịch bản ứng phó biến động giá

(TBTCO) - Tại họp báo chiều 9/4, Bộ Công thương đã cập nhật loạt thông tin mới về nguồn cung, nhập khẩu và điều hành giá xăng dầu trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động.
Xuất nhập khẩu tăng hơn 23%, cán cân thương mại vẫn thâm hụt hơn 3,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng hơn 23%, cán cân thương mại vẫn thâm hụt hơn 3,6 tỷ USD

(TBTCO) - Theo số liệu sơ bộ mới nhất được Cục Hải quan công bố, 3 tháng/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23%, tương ứng tăng 46,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cán cân thương mại thâm hụt 3,64 tỷ USD, phản ánh áp lực gia tăng từ phía nhập khẩu.
Sản xuất và thương mại khởi sắc, ngành Công thương vững vàng trước biến động toàn cầu

Sản xuất và thương mại khởi sắc, ngành Công thương vững vàng trước biến động toàn cầu

(TBTCO) - Quý I/2026 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nhiều thách thức phức tạp, song ngành Công thương vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.
Chủ động về năng lượng để ứng phó với biến động địa - chính trị

Chủ động về năng lượng để ứng phó với biến động địa - chính trị

(TBTCO) - Những biến động địa chính trị tại Trung Đông, đang tạo áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu. Tại Hội thảo "Biến động địa - chính trị và chiến lược đảm bảo năng lượng" ngày 9/4 tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần sớm định hình chiến lược năng lượng dài hạn, chủ động hơn để ứng phó hiệu quả với các cú sốc từ bên ngoài.
Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 - 1/5 tăng chóng mặt

Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 - 1/5 tăng chóng mặt

Hai ngày lễ lớn 30/4 và 1/5 năm nay rơi vào thứ năm và thứ sáu, tính cả hai ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật, người dân sẽ được nghỉ liên tục 4 ngày. Tính đến thời điểm hiện tại, còn khoảng 3 tuần nữa mới bước vào kỳ nghỉ lễ, tuy nhiên, giá vé máy bay trên nhiều đường bay nội địa và quốc tế đồng loạt tăng 20 - 30%, thậm chí gấp đôi so với thông thường.
Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa quý I/2026 ước đạt 249,50 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa quý I/2026 ước đạt 249,50 tỷ USD

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quý I/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu tăng 19,1%; nhập khẩu tăng 27%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 3,64 tỷ USD.
Ngày 9/4: Giá tiêu điều chỉnh tăng, cà phê lao dốc

Ngày 9/4: Giá tiêu điều chỉnh tăng, cà phê lao dốc

Giá tiêu hôm nay (9/4) điều chỉnh tăng 500 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm, dao động 138.500 - 139.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê đồng loạt giảm khoảng 4.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, lùi về vùng 84.700 - 85.300 đồng/kg.
Ngày 9/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng vọt

Ngày 9/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng vọt

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (9/4) đồng loạt tăng vọt. Theo đó, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.467.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.497.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 76,22 USD/ounce, tăng 3,76 USD so với hôm qua.
