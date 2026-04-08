Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 8/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 2 đồng xuống 25.106 VND/USD so với phiên trước đó; cùng xu hướng, tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tăng tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại dao động trong khoảng 23.850,7 - 26.361,3 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá VND/USD giao dịch phổ biến quanh 27.050 - 27.100 VND/USD, giữ nguyên so với phiên trước đó.

Trong phiên gần nhất, tỷ giá USD tại các ngân hàng biến động nhẹ là chủ yếu, với xu hướng tăng chiếm ưu thế ở nhiều nhà băng lớn.

Đơn cử, tỷ giá USD/VND tại Agribank, BIDV và Vietcombank đồng loạt tăng 2 đồng hai chiều, lên mức 26.113 - 26.363 VND/USD; Techcombank tăng 1 - 2 đồng lên 26.141 - 26.363 VND/USD. ACB tăng mạnh hơn ở chiều mua vào khi tăng 10 đồng, bán ra tăng 1 đồng, lên 26.130 - 26.363 VND/USD.

Ngược lại, Sacombank giảm 6 đồng hai chiều còn 26.219 - 26.363 VND/USD, trong khi HSBC giảm nhẹ 1 đồng chiều mua vào xuống 26.185 VND/USD và giữ bán ra tăng 2 đồng lên 26.363 VND/USD.

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 7/4 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank, ACB như sau:

Ở tỷ giá EUR/VND, xu hướng tăng diễn ra rõ nét và lan tỏa trên diện rộng. Vietcombank tăng mạnh nhất tới 208 - 218 đồng hai chiều, lên 29.757 - 31.325 VND/EUR; ACB tăng 63 - 65 đồng lên 29.793 - 31.014 VND/EUR; BIDV tăng 54 - 56 đồng lên 29.975 - 31.239 VND/EUR...

Trong khi đó, tỷ giá GBP/VND ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt tại nhiều ngân hàng. Vietcombank tăng mạnh nhất 295 - 308 đồng hai chiều lên 34.163 - 35.614 VND/GBP; Techcombank tăng 87 - 88 đồng lên 34.181 - 35.504 VND/GBP; BIDV tăng 83 - 85 đồng lên 34.362 - 35.427 VND/GBP...

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, kết tuần, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 98,98 điểm, giảm 0,88%, mất mốc quan trọng 100 điểm, cho thấy USD suy yếu tương đối so với rổ tiền tệ chính.

Diễn biến này phản ánh rõ ở tỷ giá USD/EUR giảm 0,65% xuống 0,8567; tỷ giá USD/GBP giảm 0,71% còn 0,7469; tỷ giá USD/JPY giảm 0,62% xuống 158,65. Điều này đồng nghĩa với việc các đồng EUR, GBP và JPY đều mạnh lên so với USD. Trong khi đó, tỷ giá USD/CNY đi ngang tại 6,8574.

Iran cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ được tổ chức tại Islamabad (Pakistan) nhằm hoàn tất các chi tiết cuối cùng, với mục tiêu chuyển hóa các lợi thế trên chiến trường thành kết quả chính trị trong thời gian tối đa 15 ngày. Các cuộc thảo luận dự kiến bắt đầu vào thứ sáu, ngày 10/4 và có thể kéo dài hơn nếu hai bên đạt được đồng thuận.

Dù Mỹ và Iran đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, căng thẳng thực địa vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt khi các cuộc tấn công của Iran tại Trung Đông, đặc biệt nhằm vào Israel, vẫn tiếp diễn, kèm theo các cảnh báo tên lửa liên tục được phát đi.

Trên thị trường tài chính, thông tin về thỏa thuận ngừng bắn đã cải thiện tâm lý nhà đầu tư, chỉ số DXY và giá dầu đồng loạt giảm mạnh, trong khi vàng và chứng khoán toàn cầu tăng vọt./.