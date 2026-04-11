Ngày 11/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt bật tăng trở lại

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.837.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.925.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.458.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.488.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.460.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.494.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 2.000.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.005.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 11/4/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội (VND) TP. Hồ Chí Minh (VND) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.458.000 2.488.000 2.460.000 2.494.000 1 kg 65.545.000 66.343.000 65.597.000 66.494.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.466.000 2.496.000 2.467.000 2.498.000 1 kg 65.751.000 66.555.000 65.793.000 66.606.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 75,46 USD/ounce, tăng 1,45 USD.

Thị trường bạc trong những phiên gần đây tiếp tục biến động mạnh, phản ánh rõ sự nhạy cảm trước các yếu tố vĩ mô. Theo ông Christopher Lewis - chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, nguyên nhân chủ yếu đến từ diễn biến của lãi suất, đặc biệt là lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm.

Theo phân tích, giá bạc thường vận động ngược chiều với lợi suất trái phiếu. Khi lợi suất tăng lên, sức ép giảm giá đối với bạc cũng gia tăng do chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi trở nên cao hơn. Trong bối cảnh hiện tại, điều này làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các đợt bán ra mạnh nếu thị trường có nhịp hồi ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, nếu lợi suất có xu hướng hạ nhiệt, bạc có thể nhận được lực hỗ trợ đáng kể. Ông Christopher Lewis nhận định, trong kịch bản này, giá bạc hoàn toàn có khả năng hướng tới vùng 80 USD/ounce nếu đà giảm của lợi suất được duy trì ổn định.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 11/4/2026: