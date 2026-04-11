Ngày 11/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt bật tăng trở lại

06:28 | 11/04/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (11/4) đồng loạt bật tăng trở lại. Trong nước, giá bạc tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.458.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.488.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 75,46 USD/ounce, tăng 1,45 USD.
aa
Giá bạc hôm nay bật tăng. Ảnh minh họa

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.837.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.925.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.458.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.488.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.460.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.494.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 2.000.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.005.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 11/4/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội (VND) TP. Hồ Chí Minh (VND)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Bạc 99.9 1 lượng 2.458.000 2.488.000 2.460.000 2.494.000
1 kg 65.545.000 66.343.000 65.597.000 66.494.000
Bạc 99.99 1 lượng 2.466.000 2.496.000 2.467.000 2.498.000
1 kg 65.751.000 66.555.000 65.793.000 66.606.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 75,46 USD/ounce, tăng 1,45 USD.

Thị trường bạc trong những phiên gần đây tiếp tục biến động mạnh, phản ánh rõ sự nhạy cảm trước các yếu tố vĩ mô. Theo ông Christopher Lewis - chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, nguyên nhân chủ yếu đến từ diễn biến của lãi suất, đặc biệt là lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm.

Theo phân tích, giá bạc thường vận động ngược chiều với lợi suất trái phiếu. Khi lợi suất tăng lên, sức ép giảm giá đối với bạc cũng gia tăng do chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi trở nên cao hơn. Trong bối cảnh hiện tại, điều này làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các đợt bán ra mạnh nếu thị trường có nhịp hồi ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, nếu lợi suất có xu hướng hạ nhiệt, bạc có thể nhận được lực hỗ trợ đáng kể. Ông Christopher Lewis nhận định, trong kịch bản này, giá bạc hoàn toàn có khả năng hướng tới vùng 80 USD/ounce nếu đà giảm của lợi suất được duy trì ổn định.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 11/4/2026:

Đơn vị VND
Mua vào Bán ra
1 ounce 2.000.000 2.005.000
1 chỉ 241.112 241.746
1 lượng 2.411.000 2.417.000
1 kg 64.297.000 64.466.000
Xuân Cường (tổng hợp)
Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (11/4) biến động trái chiều khi căng thẳng Trung Đông và rủi ro lạm phát tiếp tục chi phối tâm lý thị trường. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục "đứng im".
Giá lúa gạo trong nước hôm nay (11/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam và nhiều nước tiếp tục nhích lên, ghi nhận tín hiệu cầu đang dần cải thiện trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
(TBTCO) - Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia 2026 hướng tới xây dựng hệ sinh thái tích hợp, trong đó doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, hợp tác xã tổ chức sản xuất và Nhà nước kiến tạo thể chế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, hàng loạt "điểm nghẽn" về pháp lý, tín dụng cần sớm được tháo gỡ.
(TBTCO) - Theo Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2026 được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 10/4, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu. Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương.
(TBTCO) - Chủ trương miễn vé xe buýt tại TP. Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh theo quy trình rút gọn, dự kiến triển khai trong 8 tháng cuối năm 2026. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, miễn phí chỉ là điều kiện cần. Hiệu quả thực sự của chính sách nằm ở khả năng thay đổi thói quen đi lại, gắn với công nghệ, điều hành linh hoạt và nâng cấp chất lượng dịch vụ để giữ chân người dân lâu dài.
Giá heo hơi hôm nay (10/4) tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau những phiên biến động trước đó. Mặt bằng giá cao nhất vẫn được giữ tại miền Nam với mốc 69.000 đồng/kg, trong khi các khu vực còn lại không ghi nhận thay đổi mới.
Giá cao su thế giới hôm nay (10/4) biến động trái chiều. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,23%; Nhật Bản tăng 0,88%. Ngược lại giá tại Trung Quốc giảm 0,74%. Trong khi doanh nghiệp trong nước đồng loạt giữ giá mủ cao su ổn định.
Giá lúa gạo hôm nay (10/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Theo đó, giá lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 5.800 - 6.100…. Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg…
