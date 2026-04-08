Ngày 8/4: Giá bạc liên tục biến động khi chịu áp lực bán ra từ giới đầu tư

Giá bạc hôm nay giảm khi chịu áp lực bán ra từ giới đầu tư. Ảnh minh họa

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.707.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.791.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.330.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.360.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.332.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.366.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 1.894.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.899.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 8/4/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội (VND) TP. Hồ Chí Minh (VND) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.330.000 2.360.000 2.332.000 2.366.000 1 kg 62.141.000 62.939.000 62.193.000 63.090.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.338.000 2.368.000 2.340.000 2.370.000 1 kg 62.347.000 63.151.000 62.389.000 63.202.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 72,46 USD/ounce.

Thị trường bạc trong thời gian gần đây tiếp tục xuất hiện nhiều nhịp biến động đáng chú ý. Tuy vậy, theo nhận định của các chuyên gia, những diễn biến hiện tại cho thấy giá bạc có khả năng đang bước vào giai đoạn tích lũy, hình thành vùng nền tương đối ổn định để phục vụ hoạt động giao dịch. Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis của FX Empire, ngưỡng 70 USD/ounce đang dần khẳng định vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng khi liên tiếp được kiểm nghiệm qua các nhịp điều chỉnh trước đó. Việc giá duy trì quanh khu vực này cho thấy thị trường vẫn ghi nhận và phản ứng khá rõ với mốc hỗ trợ nói trên. Ông cho rằng nếu vùng hỗ trợ này tiếp tục được giữ vững, giá bạc nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ tích lũy, với vùng đáy quanh 70 USD/ounce và vùng đỉnh khoảng 90 USD/ounce. Đây được xem là kịch bản có xác suất cao trong bối cảnh thị trường hiện nay. Dẫu vậy, giá bạc vẫn chịu tác động đáng kể từ các yếu tố vĩ mô. Những căng thẳng địa chính trị cùng với mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao đang tạo ra áp lực không nhỏ lên kim loại quý này, bởi lãi suất tăng thường làm giảm sức hấp dẫn của bạc so với các kênh đầu tư sinh lời khác. Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 8/4/2026: