Thị trường

Ngày 8/4: Giá bạc liên tục biến động khi chịu áp lực bán ra từ giới đầu tư

06:32 | 08/04/2026
Giá bạc hôm nay (8/4) giảm khi chịu áp lực bán ra từ giới đầu tư nhằm bù đắp thua lỗ ở các thị trường khác. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.330.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.360.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 72,46 USD/ounce.
Giá bạc hôm nay giảm khi chịu áp lực bán ra từ giới đầu tư. Ảnh minh họa

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.707.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.791.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.330.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.360.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.332.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.366.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 1.894.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.899.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 8/4/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội (VND) TP. Hồ Chí Minh (VND)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Bạc 99.9 1 lượng 2.330.000 2.360.000 2.332.000 2.366.000
1 kg 62.141.000 62.939.000 62.193.000 63.090.000
Bạc 99.99 1 lượng 2.338.000 2.368.000 2.340.000 2.370.000
1 kg 62.347.000 63.151.000 62.389.000 63.202.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 72,46 USD/ounce.

Thị trường bạc trong thời gian gần đây tiếp tục xuất hiện nhiều nhịp biến động đáng chú ý. Tuy vậy, theo nhận định của các chuyên gia, những diễn biến hiện tại cho thấy giá bạc có khả năng đang bước vào giai đoạn tích lũy, hình thành vùng nền tương đối ổn định để phục vụ hoạt động giao dịch.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis của FX Empire, ngưỡng 70 USD/ounce đang dần khẳng định vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng khi liên tiếp được kiểm nghiệm qua các nhịp điều chỉnh trước đó. Việc giá duy trì quanh khu vực này cho thấy thị trường vẫn ghi nhận và phản ứng khá rõ với mốc hỗ trợ nói trên.

Ông cho rằng nếu vùng hỗ trợ này tiếp tục được giữ vững, giá bạc nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ tích lũy, với vùng đáy quanh 70 USD/ounce và vùng đỉnh khoảng 90 USD/ounce. Đây được xem là kịch bản có xác suất cao trong bối cảnh thị trường hiện nay.

Dẫu vậy, giá bạc vẫn chịu tác động đáng kể từ các yếu tố vĩ mô. Những căng thẳng địa chính trị cùng với mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao đang tạo ra áp lực không nhỏ lên kim loại quý này, bởi lãi suất tăng thường làm giảm sức hấp dẫn của bạc so với các kênh đầu tư sinh lời khác.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 8/4/2026:

Đơn vị VND
Mua vào Bán ra
1 ounce 1.894.000 1.899.000
1 chỉ 228.350 228.983
1 lượng 2.283.000 2.290.000
1 kg 60.893.000 61.062.000
Xuân Cường (tổng hợp)
Trong khi nhóm nguyên liệu công nghiệp, đặc biệt là cà phê chịu áp lực bán mạnh thì nhiều mặt hàng nông sản khác cũng quay đầu điều chỉnh, theo đó giá ngô kỳ hạn tháng 5 giảm hơn 1%, lùi về ngưỡng 176,8 USD/tấn khi nguồn cung dồi dào.
Giá cao su tại Nhật Bản hôm nay (8/4) duy trì xu hướng tăng, trong khi tại thị trường Thái Lan và Trung Quốc giá chững lại. Trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, chưa có sự điều chỉnh mới tại các doanh nghiệp lớn.
Giá heo hơi hôm nay (8/4) tăng tại một số địa phương miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, trong khi miền Bắc tiếp tục đi ngang. Hiện giá heo hơi đang duy trì ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg.
Giá lúa hôm nay (8/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động khi nguồn cung hạn chế sức mua vẫn chậm. Trong khi đó, một số loại gạo nguyên liệu tiếp đà tăng. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh so với Thái Lan và Ấn Độ.
(TBTCO) - Xuất khẩu qua thương mại điện tử đang trở thành động lực tăng trưởng mới. Với sự hoàn thiện của khung chính sách và sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ là thời kỳ bứt phá mạnh mẽ.
(TBTCO) - Thức ăn chăn nuôi chiếm tới 60 - 70% giá thành sản xuất, khiến mọi biến động giá lập tức lan sang toàn bộ chuỗi chăn nuôi và thị trường thực phẩm. Trong bối cảnh giá nguyên liệu thế giới tăng, chi phí vận chuyển leo thang do căng thẳng địa chính trị, ngành chăn nuôi Việt Nam đang phải đối mặt với “áp lực kép” với đầu vào tăng mạnh, trong khi giá đầu ra sụt giảm.
Hợp đồng đậu tương kỳ hạn tháng 5 trên sàn CBOT tăng 0,34% lên 428,7 USD/tấn. Trong khi đó, dầu đậu tương tăng mạnh 1,38%, đóng cửa tại 1.542,13 USD/tấn, thiết lập mức giá cao nhất trong lịch sử. Trái lại, hợp đồng ca cao giảm 0,31%, xuống còn 3.235 USD/tấn, duy trì quanh vùng giá thấp nhất trong vòng một năm.
(TBTCO) - Trong làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam nổi lên như một trung tâm sản xuất - logistics quan trọng. Tuy nhiên, cùng với đà tăng trưởng, yêu cầu về tuân thủ và xử lý chứng từ xuyên biên giới đang trở thành bài toán ngày càng phức tạp đối với doanh nghiệp.
