Ngày 5/4: Giá bạc giằng co quanh mốc quan trọng

Giá bạc hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hiện đang niêm yết ở mức 2.724.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.827.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.361.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.394.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 1.918.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.923.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 5/4/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội (VND) TP. Hồ Chí Minh (VND) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.359.000 2.389.000 2.361.000 2.395.000 1 kg 62.909.000 63.707.000 62.961.000 63.858.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.367.000 2.397.000 2.368.000 2.399.000 1 kg 63.115.000 63.919.000 63.157.000 63.970.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 72,96 USD/ounce, đi ngang so với ngày 4/4.

Thị trường bạc vừa khép lại một tuần giao dịch với diễn biến tương đối khả quan, tiếp nối nhịp hồi phục đã manh nha từ những tuần trước đó. Dù số phiên giao dịch rút ngắn, các tín hiệu kỹ thuật cho thấy xu hướng đảo chiều đang dần hình thành rõ hơn, tuy nhiên mức độ bền vững của xu hướng này vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng.

Theo ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý tại FX Empire, biến động của giá bạc hiện chịu ảnh hưởng lớn từ diễn biến lãi suất, đặc biệt là lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chỉ báo quan trọng phản ánh tâm lý và khẩu vị rủi ro của giới đầu tư toàn cầu.

Xét trên phương diện kỹ thuật, vùng giá quanh ngưỡng 70 USD/ounce tiếp tục đóng vai trò là điểm tựa quan trọng, khi nhiều lần giúp thị trường tránh được các nhịp giảm sâu. Tuy nhiên, việc giá bạc chưa thể duy trì toàn bộ mức tăng trong tuần qua cũng phần nào phản ánh lực cầu dài hạn vẫn còn yếu, trong khi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn chiếm ưu thế.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 5/4/2026: