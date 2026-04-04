Ngày 4/4: Giá cao su tại Nhật Bản, Trung Quốc đồng loạt tăng khi giá dầu leo thang

Giá cao su tại các doanh nghiệp lớn trong nước hôm nay bình ổn. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan đi ngang mức 77,5 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 3% (11,1 Yên) lên mức 379 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 0,06% (10 Nhân dân tệ) lên mức 16,675 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Nhật Bản trên thị trường tương lai tăng khi đồng yên suy yếu, giá dầu tăng mạnh và sự biến động của chỉ số Nikkei, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump không cung cấp thông tin rõ ràng về thời điểm xung đột Iran kết thúc.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Osaka (OSE) tăng 5,6 Yên, tương đương 0,21%, lên 387,6 Yên (2,43 USD)/kg.

Tại Sàn Hàng hóa Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 35 Nhân dân tệ, tương đương 0,21%, lên 16.700 Nhân dân tệ (2.424,75 USD)/tấn, trong khi hợp đồng cao su butadiene kỳ hạn tháng 5 giảm 210 Nhân dân tệ (1,2%), xuống 17.335 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su xuất khẩu chuẩn của Thái Lan cũng tăng, với cao su tấm RSS3 lên 89,39 Baht (2,44 USD)/kg, tăng 0,93%, và cao su khối đạt 72,54 Baht (1,98 USD)/kg, tăng 0,75%.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.