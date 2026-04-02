Tỷ giá USD hôm nay (2/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, có ngân hàng tăng mạnh 100 đồng chiều mua USD

Tỷ giá tham khảo chiều bán ra giữa VND và các loại ngoại tệ (USD, EUR, GBP, JPY) tại Cục Quản lý ngoại hối. Ảnh tư liệu.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại dao động phiên 2/4 trong khoảng 23.851,65 - 26.362 VND/USD.

Trong phiên gần nhất, tỷ giá USD, EUR và GBP chủ yếu tăng, trong đó EUR và GBP ghi nhận đà tăng mạnh và lan rộng tại nhiều ngân hàng. Với USD, Sacombank là điểm đáng chú ý khi giá mua vào tăng tới 101 đồng, trong khi bán ra chỉ tăng 3 đồng, cho thấy áp lực điều chỉnh tập trung ở chiều mua. Nhóm ngân hàng lớn như Agribank, BIDV, Vietcombank đồng loạt tăng nhẹ 3 đồng ở cả hai chiều, duy trì mặt bằng ổn định.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD dao động quanh 27.420 - 27.470 đồng, giảm 80 đồng so với phiên trước đó.

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 1/4 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank, ACB như sau:

Đối với tỷ giá EUR, mức tăng rõ rệt và đồng đều hơn giữa các ngân hàng. Techcombank dẫn đầu với mức tăng 337 đồng ở cả chiều mua và bán; Sacombank cũng tăng mạnh 316 đồng đồng đều hai chiều, phản ánh xu hướng tăng giá lan tỏa trên toàn hệ thống.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tiếp đà giảm nhẹ 0,11% xuống còn 99,54 điểm, cho thấy sức mạnh đồng USD có dấu hiệu suy yếu nhẹ trên thị trường quốc tế.

Diễn biến tỷ giá các cặp tiền tệ ghi nhận phân hóa, đơn cử tỷ giá USD/EUR tăng 0,01% lên 0,8628; tỷ giá USD/GBP tăng 0,03% lên 0,7517; phản ánh sức mạnh đồng USD nhích lên so với EUR và GBP.

Ngược lại, tỷ giá USD/JPY giảm 0,1% xuống 158,70, cho thấy đồng yên mạnh lên. Trong khi đó, tỷ giá USD/CNY đi ngang ở mức 6,8727, hầu như không biến động.