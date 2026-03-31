Tỷ giá USD hôm nay (31/3): Tỷ giá trung tâm lên 25.102 VND/USD, DXY "neo" trên 100 điểm

Tỷ giá tham khảo chiều bán ra giữa VND và các loại ngoại tệ (USD, EUR, GBP, JPY) tại Cục Quản lý ngoại hối. Ảnh tư liệu.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại dao động phiên 31/3 trong khoảng 23.847 - 26.357 VND/USD.

Trong phiên gần nhất, tỷ giá USD bán ra tại nhiều ngân hàng như BIDV, Sacombank, ACB, Vietcombank… đồng loạt đi ngang do đã chạm mức kịch trần (26.355 VND/USD). Ở chiều mua, diễn biến phân hóa khi một số ngân hàng tăng giá như Sacombank (tăng 4 đồng), Techcombank (tăng 10 đồng)...; trong khi Agribank và Eximbank giảm 10 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD dao động quanh 28.030 - 28.080 VND/USD, giữ nguyên so với phiên đầu tuần.

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 30/3 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng nhẹ lên 100,56 điểm, tương ứng tăng 0,05%, cho thấy đồng USD vẫn duy trì xu hướng mạnh lên nhưng biên độ tăng không lớn.

Với các cặp tỷ giá, USD diễn biến phân hóa khi giảm so với EUR và GBP, với tỷ giá USD/EUR lùi 0,07% xuống 0,8718 và tỷ giá USD/GBP giảm 0,11% còn 0,7576; trong khi lại tăng nhẹ 0,06% so với JPY, lên 159,79. Đồng USD vẫn giữ được sức mạnh tương đối, song đà tăng chưa thực sự đồng thuận giữa các đồng tiền chủ chốt.