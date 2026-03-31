Tỷ giá USD hôm nay (31/3): Tỷ giá trung tâm lên 25.102 VND/USD, DXY "neo" trên 100 điểm
Diễn biến thị trường trong nước
Sáng ngày 31/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.102 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tăng tương ứng.
Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại dao động phiên 31/3 trong khoảng 23.847 - 26.357 VND/USD.
Trong phiên gần nhất, tỷ giá USD bán ra tại nhiều ngân hàng như BIDV, Sacombank, ACB, Vietcombank… đồng loạt đi ngang do đã chạm mức kịch trần (26.355 VND/USD). Ở chiều mua, diễn biến phân hóa khi một số ngân hàng tăng giá như Sacombank (tăng 4 đồng), Techcombank (tăng 10 đồng)...; trong khi Agribank và Eximbank giảm 10 đồng.
Trên thị trường tự do, tỷ giá USD dao động quanh 28.030 - 28.080 VND/USD, giữ nguyên so với phiên đầu tuần.
Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 30/3 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng nhẹ lên 100,56 điểm, tương ứng tăng 0,05%, cho thấy đồng USD vẫn duy trì xu hướng mạnh lên nhưng biên độ tăng không lớn.
Với các cặp tỷ giá, USD diễn biến phân hóa khi giảm so với EUR và GBP, với tỷ giá USD/EUR lùi 0,07% xuống 0,8718 và tỷ giá USD/GBP giảm 0,11% còn 0,7576; trong khi lại tăng nhẹ 0,06% so với JPY, lên 159,79. Đồng USD vẫn giữ được sức mạnh tương đối, song đà tăng chưa thực sự đồng thuận giữa các đồng tiền chủ chốt.
Theo giới quan sát, đồng USD giữ xu hướng ổn định trong phiên đầu tuần và đang hướng tới mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 7/2025, trong bối cảnh nhà đầu tư duy trì tâm lý thận trọng trước diễn biến kéo dài của xung đột tại Trung Đông, qua đó, tiếp tục củng cố vai trò tài sản trú ẩn an toàn của đồng bạc xanh.
Ở chiều ngược lại, đồng yên Nhật (JPY) suy yếu xuống dưới mốc quan trọng 160 JPY/USD, làm gia tăng lo ngại về khả năng can thiệp từ phía cơ quan quản lý. Đồng yên vẫn có diễn biến tích cực hơn so với nhiều đồng tiền cùng nhóm sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda phát tín hiệu mang hơi hướng “diều hâu” trong bài phát biểu mới đây, đồng thời các quan chức cấp cao cũng cảnh báo về khả năng hành động nhằm hạn chế đầu cơ trên thị trường tiền tệ.
Trên bình diện tháng, đồng EUR dự kiến giảm khoảng 2,5%, trong khi đồng GBP mất khoảng 1,7%, phản ánh áp lực chung từ sức mạnh của USD.
Thị trường tiếp tục theo dõi sát các đánh giá về tác động dài hạn của xung đột đối với triển vọng kinh tế toàn cầu. Các ngân hàng trung ương đang đứng trước bài toán khó khi phải cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng trong bối cảnh nhiều rủi ro gia tăng./.