Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Ánh Tuyết

09:17 | 30/03/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 30/3, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.100 đồng/USD, đi ngang so với phiên cuối tuần. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY tăng 0,25% lên 100,15 điểm, cho thấy USD tiếp tục mạnh lên. Trong nước, tỷ giá USD tự do bật tăng 110 đồng, vượt mốc 28.000 đồng, phản ánh áp lực tỷ giá gia tăng.
"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8% Tỷ giá USD hôm nay (28/3): DXY vượt 100 điểm, tỷ giá USD tự do tăng vọt áp sát 28.000 đồng Điều hành tỷ giá linh hoạt trong "vùng nhiễu động"

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 30/3, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.100 đồng, giữ nguyên so với phiên cuối tuần. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng 0,25% vượt ngưỡng quan trọng, lên 100,15 điểm. Hiện tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối đồng USD, EUR, GBP và các ngoại tệ khác chưa được công bố.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại dao động phiên đầu tuần trong khoảng 23.845 - 26.355 VND/USD, giữ nguyên so với phiên cuối tuần qua.

Trong khi đó, tỷ giá USD tự do giao dịch quanh 28.030 - 28.080 VND/USD, tăng mạnh 110 đồng hai chiều so với phiên cuối tuần, vượt ngưỡng 28.000 đồng.

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - trong phiên đầu tuần tăng lên 100,15 điểm, tăng 0,25%, cho thấy đồng USD tiếp tục mạnh lên trên diện rộng so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt. Việc DXY duy trì trên ngưỡng 100 phản ánh nhu cầu nắm giữ USD vẫn cao, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ ổn định và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Đồng thời, yếu tố bất định địa chính trị và rủi ro lạm phát liên quan đến giá năng lượng cũng góp phần củng cố vai trò “trú ẩn” của đồng bạc xanh, qua đó tạo áp lực lên các đồng tiền còn lại.

Theo đó, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8691, tăng nhẹ 0,02. Tỷ giá USD/GBP đạt 0,7547, tăng 0,07%, mức tăng mạnh hơn so với EUR. Tỷ giá USD/CNY gần như đi ngang tại 6,9118.

Ngược lại, tỷ giá USD/JPY ở mức 159,98, mất mốc 160; tương ứng giảm 0,21%, là diễn biến ngược chiều đáng chú ý khi đồng yên mạnh lên nhẹ. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda nhấn mạnh rằng biến động trên thị trường ngoại hối là yếu tố then chốt, có tác động lớn tới nền kinh tế và mặt bằng giá cả của Nhật Bản. BoJ sẽ theo dõi sát diễn biến tỷ giá và định hướng chính sách một cách phù hợp, trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng ảnh hưởng của biến động này tới mục tiêu tăng trưởng, triển vọng lạm phát cũng như các rủi ro liên quan. Đồng yên Nhật (JPY) đã phản ứng tích cực sau những phát biểu trên.

Về diễn biến xung đột Trung Đông, nhiều thông tin cho thấy, các kênh ngoại giao đang được thúc đẩy nhằm thiết lập một cơ chế ngừng bắn kéo dài một tháng, tạo “khoảng lặng” cho Mỹ và Iran bước vào đàm phán về lộ trình chấm dứt xung đột. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ lùi kế hoạch tấn công hạ tầng năng lượng Iran thêm 10 ngày, đến ngày 6/4, theo đề nghị từ phía Tehran.

Dù vậy, rủi ro leo thang vẫn hiện hữu khi Mỹ gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra xung đột trên bộ. Cùng với đó, Tehran tuyên bố sẵn sàng đối phó với lực lượng Mỹ trên bộ.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng mạnh 2,2% lên 115,08 USD/thùng vào lúc 06 giờ sáng Việt Nam, sau khi trước đó đã chạm đỉnh 116,43 USD/thùng. Nhóm Houthis tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, hôm chủ nhật đã phóng loạt tên lửa nhằm vào Israel và cam kết tiếp tục tấn công. Động thái này làm gia tăng lo ngại xung đột leo thang, nhất là khi lực lượng này có khả năng nhắm tới các tàu vận tải qua Biển Đỏ.

Qua đó, gia tăng áp lực lạm phát và củng cố kỳ vọng chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thị trường gần như đã loại bỏ khả năng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn, thậm chí bắt đầu đặt cược cho một đợt tăng lãi suất vào cuối năm. Trong kịch bản này, đồng USD nhiều khả năng duy trì sức hút như một kênh trú ẩn.

Dù vậy, lập trường “diều hâu” của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), với tín hiệu có thể nâng lãi suất sớm nhất từ tháng 4 nhằm ứng phó lạm phát, đang hỗ trợ đồng bảng Anh, qua đó, giúp hạn chế đà giảm của cặp GBP/USD./.

Ánh Tuyết
Tỷ giá USD hôm nay (28/3): DXY vượt 100 điểm, tỷ giá USD tự do tăng vọt áp sát 28.000 đồng

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026: Quyết liệt, tăng tốc để về đích đúng hạn

Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026: Quyết liệt, tăng tốc để về đích đúng hạn

Tăng “sức đề kháng” an ninh năng lượng trước biến động Trung Đông

Tăng “sức đề kháng” an ninh năng lượng trước biến động Trung Đông

Giảm thuế - giải pháp kịp thời bình ổn giá xăng dầu trong nước

Giảm thuế - giải pháp kịp thời bình ổn giá xăng dầu trong nước

Petrolimex Aviation đảm bảo nguồn cung Jet A1 liên tục, ứng phó linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động

Petrolimex Aviation đảm bảo nguồn cung Jet A1 liên tục, ứng phó linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động

Kiên trì mục tiêu tăng trưởng cao: Tuyên ngôn về khát vọng bứt phá của dân tộc

Kiên trì mục tiêu tăng trưởng cao: Tuyên ngôn về khát vọng bứt phá của dân tộc

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay ngày 30/3: Giá vàng trong nước duy trì quanh ngưỡng 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 30/3: Giá vàng trong nước duy trì quanh ngưỡng 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng sáng ngày 30/3 ghi nhận trạng thái đi ngang khi các thương hiệu lớn đồng loạt giữ giá, với cả vàng miếng và vàng nhẫn duy trì mặt bằng giao dịch quanh 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 29/3: Giá vàng chạm ngưỡng 172,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 29/3: Giá vàng chạm ngưỡng 172,8 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 29/3 tiếp tục tăng tại nhiều doanh nghiệp lớn, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lên ngưỡng 172,8 triệu đồng/lượng.
Nhóm Ngân hàng Thế giới sẵn sàng triển khai hỗ trợ quy mô lớn ứng phó khủng hoảng Trung Đông

Nhóm Ngân hàng Thế giới sẵn sàng triển khai hỗ trợ quy mô lớn ứng phó khủng hoảng Trung Đông

(TBTCO) - Xung đột tại Trung Đông đang đẩy giá năng lượng, phân bón tăng mạnh, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và gia tăng chi phí toàn cầu. Nhóm Ngân hàng Thế giới khẳng định sẽ triển khai hỗ trợ quy mô lớn, kết hợp tài chính, chính sách và khu vực tư nhân để giúp các nền kinh tế vượt qua cú sốc và phục hồi tăng trưởng.
"Big 4" dự kiến bơm thêm 1 triệu tỷ đồng, giữ ổn định lãi suất vẫn là thách thức

"Big 4" dự kiến bơm thêm 1 triệu tỷ đồng, giữ ổn định lãi suất vẫn là thách thức

Với tỷ trọng 42,3% tổng dư nợ, nhóm “big 4” dự kiến giải ngân thêm khoảng 1 triệu tỷ đồng năm 2026 nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, áp lực giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay vẫn hiện hữu, khi chi phí vốn gia tăng, lãi suất huy động tăng, đặc biệt chi phí dự phòng rủi ro nợ xấu chiếm tới 18 - 20% cơ cấu chi phí của ngành.
Sacombank có tân Phó Tổng giám đốc người Pháp

Sacombank có tân Phó Tổng giám đốc người Pháp

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã Ck: STB) vừa công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Phó Tổng giám đốc, phụ trách mảng Quản trị rủi ro, pháp chế và tuân thủ.
PJICO đặt mục tiêu đạt gần 5.000 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc, chia cổ tức 12%

PJICO đặt mục tiêu đạt gần 5.000 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc, chia cổ tức 12%

Dù chịu tác động từ thiên tai, cạnh tranh từ thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và biến động nội bộ, PJICO vẫn hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu năm 2025. Bước sang 2026, PJICO đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.989 tỷ đồng, tăng 8%; lợi nhuận 324,5 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 12%, đồng thời kiện toàn Hội đồng quản trị.
Hải Phòng phấn đấu tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt 95,5% dân số trở lên trong năm 2026

Hải Phòng phấn đấu tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt 95,5% dân số trở lên trong năm 2026

(TBTCO) - UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp năm 2026 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch đặt mục tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,5% dân số trở lên.
Cho thuê tài chính “chia tải” vốn trung - dài hạn, gánh bớt áp lực cho ngân hàng

Cho thuê tài chính “chia tải” vốn trung - dài hạn, gánh bớt áp lực cho ngân hàng

(TBTCO) - Dòng vốn cho thuê tài chính nổi lên như kênh bổ trợ quan trọng trong bối cảnh ngành ngân hàng “lấy ngắn nuôi dài”, với gần 50% dư nợ là trung - dài hạn và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn nhiều nơi tiến sát 30%. Với dư nợ 45,7 nghìn tỷ đồng cuối năm 2025 và tăng trưởng ổn định, kênh này trở thành “mạch dẫn” vốn cho doanh nghiệp sản xuất thực và san sẻ áp lực cho hệ thống ngân hàng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026: Quyết liệt, tăng tốc để về đích đúng hạn

Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026: Quyết liệt, tăng tốc để về đích đúng hạn

Tăng “sức đề kháng” an ninh năng lượng trước biến động Trung Đông

Tăng “sức đề kháng” an ninh năng lượng trước biến động Trung Đông

Giảm thuế - giải pháp kịp thời bình ổn giá xăng dầu trong nước

Giảm thuế - giải pháp kịp thời bình ổn giá xăng dầu trong nước

Petrolimex Aviation đảm bảo nguồn cung Jet A1 liên tục, ứng phó linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động

Petrolimex Aviation đảm bảo nguồn cung Jet A1 liên tục, ứng phó linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động

Kiên trì mục tiêu tăng trưởng cao: Tuyên ngôn về khát vọng bứt phá của dân tộc

Kiên trì mục tiêu tăng trưởng cao: Tuyên ngôn về khát vọng bứt phá của dân tộc

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Kỳ 2: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Kỳ 2: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Mở “luồng xanh, luồng ưu tiên”, cú hích để nhà ở xã hội TP. Hồ Chí Minh phát triển

Mở “luồng xanh, luồng ưu tiên”, cú hích để nhà ở xã hội TP. Hồ Chí Minh phát triển

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

Tỷ giá USD hôm nay (28/3): DXY vượt 100 điểm, tỷ giá USD tự do tăng vọt áp sát 28.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (28/3): DXY vượt 100 điểm, tỷ giá USD tự do tăng vọt áp sát 28.000 đồng

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Ngày 28/3: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu giữ ổn định quanh vùng cao

Ngày 28/3: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu giữ ổn định quanh vùng cao

Gia Lai: Doanh nghiệp đề xuất dự án cao tốc nối Pleiku với Cửa khẩu Lệ Thanh

Gia Lai: Doanh nghiệp đề xuất dự án cao tốc nối Pleiku với Cửa khẩu Lệ Thanh

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

