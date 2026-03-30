Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại dao động phiên đầu tuần trong khoảng 23.845 - 26.355 VND/USD, giữ nguyên so với phiên cuối tuần qua.

Trong khi đó, tỷ giá USD tự do giao dịch quanh 28.030 - 28.080 VND/USD, tăng mạnh 110 đồng hai chiều so với phiên cuối tuần, vượt ngưỡng 28.000 đồng.

Tỷ giá USD hôm nay (30/3).

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:

Đồ họa: Ánh Tuyết

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - trong phiên đầu tuần tăng lên 100,15 điểm, tăng 0,25%, cho thấy đồng USD tiếp tục mạnh lên trên diện rộng so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt. Việc DXY duy trì trên ngưỡng 100 phản ánh nhu cầu nắm giữ USD vẫn cao, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ ổn định và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Đồng thời, yếu tố bất định địa chính trị và rủi ro lạm phát liên quan đến giá năng lượng cũng góp phần củng cố vai trò “trú ẩn” của đồng bạc xanh, qua đó tạo áp lực lên các đồng tiền còn lại.

Theo đó, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8691, tăng nhẹ 0,02. Tỷ giá USD/GBP đạt 0,7547, tăng 0,07%, mức tăng mạnh hơn so với EUR. Tỷ giá USD/CNY gần như đi ngang tại 6,9118.

Ngược lại, tỷ giá USD/JPY ở mức 159,98, mất mốc 160; tương ứng giảm 0,21%, là diễn biến ngược chiều đáng chú ý khi đồng yên mạnh lên nhẹ. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda nhấn mạnh rằng biến động trên thị trường ngoại hối là yếu tố then chốt, có tác động lớn tới nền kinh tế và mặt bằng giá cả của Nhật Bản. BoJ sẽ theo dõi sát diễn biến tỷ giá và định hướng chính sách một cách phù hợp, trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng ảnh hưởng của biến động này tới mục tiêu tăng trưởng, triển vọng lạm phát cũng như các rủi ro liên quan. Đồng yên Nhật (JPY) đã phản ứng tích cực sau những phát biểu trên.

Về diễn biến xung đột Trung Đông, nhiều thông tin cho thấy, các kênh ngoại giao đang được thúc đẩy nhằm thiết lập một cơ chế ngừng bắn kéo dài một tháng, tạo “khoảng lặng” cho Mỹ và Iran bước vào đàm phán về lộ trình chấm dứt xung đột. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ lùi kế hoạch tấn công hạ tầng năng lượng Iran thêm 10 ngày, đến ngày 6/4, theo đề nghị từ phía Tehran.

Dù vậy, rủi ro leo thang vẫn hiện hữu khi Mỹ gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra xung đột trên bộ. Cùng với đó, Tehran tuyên bố sẵn sàng đối phó với lực lượng Mỹ trên bộ.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng mạnh 2,2% lên 115,08 USD/thùng vào lúc 06 giờ sáng Việt Nam, sau khi trước đó đã chạm đỉnh 116,43 USD/thùng. Nhóm Houthis tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, hôm chủ nhật đã phóng loạt tên lửa nhằm vào Israel và cam kết tiếp tục tấn công. Động thái này làm gia tăng lo ngại xung đột leo thang, nhất là khi lực lượng này có khả năng nhắm tới các tàu vận tải qua Biển Đỏ.

Qua đó, gia tăng áp lực lạm phát và củng cố kỳ vọng chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thị trường gần như đã loại bỏ khả năng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn, thậm chí bắt đầu đặt cược cho một đợt tăng lãi suất vào cuối năm. Trong kịch bản này, đồng USD nhiều khả năng duy trì sức hút như một kênh trú ẩn.

Dù vậy, lập trường “diều hâu” của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), với tín hiệu có thể nâng lãi suất sớm nhất từ tháng 4 nhằm ứng phó lạm phát, đang hỗ trợ đồng bảng Anh, qua đó, giúp hạn chế đà giảm của cặp GBP/USD./.