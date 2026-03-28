Tỷ giá USD hôm nay (28/3): DXY vượt 100 điểm, tỷ giá USD tự do tăng vọt áp sát 28.000 đồng

Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh giảm, hiện niêm yết ở mức 23.895 - 26.305 VND/USD (mua vào - bán ra).

Đối với các đồng tiền chủ chốt khác, tỷ giá EUR tham khảo ở mức 27.504 - 30.399 VND/EUR, trong khi tỷ giá GBP tham khảo tại 31.802 - 35.150 VND/GBP (mua vào - bán ra).

Tỷ giá tham khảo chiều bán ra giữa VND và các loại ngoại tệ (USD, EUR, GBP, JPY) tại Cục Quản lý ngoại hối. Ảnh tư liệu.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại dao động phiên cuối tuần trong khoảng 23.845 - 26.355 VND/USD. Trong phiên gần nhất, tỷ giá bán USD đồng loạt giảm 2 đồng tại nhiều ngân hàng như: BIDV, Sacombank, ACB, Vietcombank... Ở chiều mua, diễn biến phân hóa: một số nhà băng tăng giá như BIDV (tăng 8 đồng), Sacombank (tăng 2 đồng)...; trong khi Techcombank giảm 12 đồng và Vietcombank giảm 2 đồng...

Trong khi đó, tỷ giá USD tự do giao dịch quanh 27.920 - 27.970 VND/USD, tăng 100 đồng hai chiều trong phiên cuối tuần.

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 27/3 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:

Đồ họa: Ánh Tuyết

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - trong phiên cuối tuần tăng lên 100,2 điểm (tăng 0,26%), cho thấy đồng USD tiếp tục mạnh lên so với rổ tiền tệ chủ chốt. Đồng USD tiếp tục duy trì xu hướng tăng khi nhà đầu tư nghiêng về kịch bản căng thẳng Trung Đông kéo dài. Dù vậy, một tín hiệu “hạ nhiệt” phần nào xuất hiện khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định gia hạn thời hạn tấn công các cơ sở năng lượng của Iran.