Tỷ giá USD hôm nay (28/3): DXY vượt 100 điểm, tỷ giá USD tự do tăng vọt áp sát 28.000 đồng
Diễn biến thị trường trong nước
Sáng ngày 28/3, theo cập nhật mới nhất (ngày 27/3), Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.100 VND/USD, giảm 2 đồng so với phiên liền trước. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - trong phiên cuối tuần lại tăng 0,26% vượt ngưỡng quan trọng, lên 100,2 điểm.
Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh giảm, hiện niêm yết ở mức 23.895 - 26.305 VND/USD (mua vào - bán ra).
Đối với các đồng tiền chủ chốt khác, tỷ giá EUR tham khảo ở mức 27.504 - 30.399 VND/EUR, trong khi tỷ giá GBP tham khảo tại 31.802 - 35.150 VND/GBP (mua vào - bán ra).
Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại dao động phiên cuối tuần trong khoảng 23.845 - 26.355 VND/USD. Trong phiên gần nhất, tỷ giá bán USD đồng loạt giảm 2 đồng tại nhiều ngân hàng như: BIDV, Sacombank, ACB, Vietcombank... Ở chiều mua, diễn biến phân hóa: một số nhà băng tăng giá như BIDV (tăng 8 đồng), Sacombank (tăng 2 đồng)...; trong khi Techcombank giảm 12 đồng và Vietcombank giảm 2 đồng...
Trong khi đó, tỷ giá USD tự do giao dịch quanh 27.920 - 27.970 VND/USD, tăng 100 đồng hai chiều trong phiên cuối tuần.
Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 27/3 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:
Diễn biến thị trường thế giới
Chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - trong phiên cuối tuần tăng lên 100,2 điểm (tăng 0,26%), cho thấy đồng USD tiếp tục mạnh lên so với rổ tiền tệ chủ chốt. Đồng USD tiếp tục duy trì xu hướng tăng khi nhà đầu tư nghiêng về kịch bản căng thẳng Trung Đông kéo dài. Dù vậy, một tín hiệu “hạ nhiệt” phần nào xuất hiện khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định gia hạn thời hạn tấn công các cơ sở năng lượng của Iran.
Diễn biến này thể hiện qua các cặp tỷ giá, đơn cử như tỷ giá USD/EUR tăng lên 0,8689 (tăng 0,16%). Tỷ giá USD/GBP tăng lên 0,7542 (tăng 0,55%).
Đáng chú ý, tỷ giá USD/JPY tăng lên 160,32 (tăng 0,31%), cao nhất nhiều năm qua và được xem là ngưỡng quan trọng, có thể kích hoạt sự can thiệp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Đồng yên suy yếu trong bối cảnh giá dầu tăng gây thêm áp lực lên nền kinh tế Nhật, làm dấy lên lo ngại về ổn định tài chính và gia tăng kỳ vọng BoJ sẽ phải nâng lãi suất. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cũng cảnh báo sẵn sàng có “hành động mạnh” nếu tỷ giá tiến sát mốc này, mức từng buộc giới chức phải can thiệp nhiều lần trong năm 2024.
Trong khi đó, tỷ giá USD/CNY ở mức 6,9118; gần như đi ngang, nhưng thấp nhất trong những năm gần đây.
Ngân hàng Bank of America cho rằng, đồng USD sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh trong thời gian tới, khi giá năng lượng ở mức cao và kỳ vọng chính sách tiền tệ “diều hâu” hơn từ các ngân hàng trung ương đang hỗ trợ nhu cầu đối với đồng bạc xanh. Thị trường hiện cũng đang đánh giá lại mức độ và thời gian tác động của cú sốc năng lượng từ Trung Đông, trong bối cảnh giá dầu neo cao và bất ổn chưa hạ nhiệt.
Nhóm phân tích cũng điều chỉnh dự báo, chuyển giai đoạn USD mạnh từ quý I/2026 sang quý II/2026. Tuy nhiên, về dài hạn, họ vẫn giữ quan điểm đồng USD có thể suy yếu vào cuối năm, với điều kiện thị trường năng lượng dần ổn định trở lại./.