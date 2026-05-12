Tỷ giá USD hôm nay (12/5): USD tự do giảm mạnh, DXY nhích lên trước thềm cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Trung

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 12/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở mức 25.123 đồng, tiếp tục tăng 5 đồng so với phiên trước, sau khi đã tăng 6 đồng vào đầu tuần. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tăng tương ứng.

Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 23.866,85 - 26.379,15 VND/USD.

Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.350 - 26.380 đồng, tiếp tục rớt 70 đồng chiều mua và 90 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Khảo sát tại các ngân hàng phiên cuối tuần trước cho thấy, tỷ giá USD tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.093 - 26.373 VND/USD, cùng tăng 6 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. BIDV niêm yết USD ở mức 26.123 - 26.373 VND/USD, tăng 6 đồng; Agribank giao dịch ở mức 26.113 - 26.373 VND/USD, tăng 6 đồng.

ACB tăng mạnh hơn với mức tăng 20 đồng chiều mua vào, đưa tỷ giá USD lên 26.110 - 26.373 VND/USD. VIB là ngân hàng điều chỉnh mạnh nhất chiều mua vào khi tăng 30 đồng, lên 26.120 - 26.373 VND/USD.

Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 11/5 gồm: Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB, HSBC, Techcombank như sau:

Đối với tỷ giá EUR, xu hướng tăng chiếm ưu thế tại nhiều ngân hàng. Vietcombank niêm yết tỷ giá EUR ở mức 30.171 - 31.762 VND/EUR, tăng lần lượt 97 đồng và 103 đồng ở hai chiều mua vào - bán ra. VIB tăng mạnh nhất thị trường với mức tăng 166 đồng chiều mua vào và 180 đồng chiều bán ra, đưa tỷ giá lên 30.463 - 31.823 VND/EUR. HSBC cũng tăng khá mạnh 98 đồng chiều mua vào và 106 đồng chiều bán ra, lên 30.298 - 31.472 VND/EUR. BIDV tăng 63 đồng ở cả hai chiều, giao dịch tại 30.507 - 31.827 VND/EUR.

Trong khi đó, tỷ giá GBP biến động trái chiều giữa các ngân hàng. Vietcombank tăng mạnh 95 đồng chiều mua vào và 99 đồng chiều bán ra, niêm yết ở mức 34.853 - 36.332 VND/GBP. HSBC cũng tăng đáng kể 109 đồng chiều mua vào và 119 đồng chiều bán ra, lên 34.828 - 36.221 VND/GBP. BIDV tăng 37 đồng chiều mua vào và 40 đồng chiều bán ra, giao dịch tại 35.220 - 36.352 VND/GBP.

Ở chiều ngược lại, Techcombank giảm 22 đồng chiều mua vào và 31 đồng chiều bán ra, còn 34.993 - 36.312 VND/GBP. Sacombank cũng điều chỉnh giảm nhẹ 9 đồng chiều mua vào và 8 đồng chiều bán ra, xuống mức 35.303 - 37.114 VND/GBP.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng nhẹ 0,07%, lên mức 98,02 điểm, cho thấy đồng USD phục hồi nhẹ. Theo đó, đồng USD tăng giá so với Euro khi tỷ giá USD/EUR lên mức 0,8497 EUR/USD, tăng 0,12%. So với bảng Anh, tỷ giá USD/GBP đạt 0,7355 GBP/USD, tăng 0,1%, phản ánh áp lực suy yếu nhẹ của đồng bảng trước sức mạnh của đồng bạc xanh.

Đồng USD cũng tăng so với đồng yên Nhật, với tỷ giá USD/JPY lên 157,37 JPY/USD, tăng 0,17%. Trong khi đó, tỷ giá USD/CNY giữ ở mức 6,7950 CNY/USD.

Đồng USD tăng nhẹ trong phiên đầu tuần khi thị trường lo ngại các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông đang gặp trở ngại mới. Đồng bạc xanh hiện đang dao động quanh vùng trước chiến tranh.

Các nhà phân tích cho rằng, đồng USD tiếp tục được hỗ trợ nhờ vai trò của Mỹ là một trong những quốc gia xuất khẩu năng lượng lớn nhất thế giới. Điều này được xem là yếu tố giúp kinh tế Mỹ có khả năng chống chịu tốt hơn trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa kéo dài. Trung Quốc hiện là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Iran, do đó mọi diễn biến tại khu vực này đều có thể ảnh hưởng mạnh tới quan hệ Mỹ - Trung, cũng như thị trường tiền tệ toàn cầu.

Trước đó, thị trường từng kỳ vọng Tổng thống Donald Trump có thể thúc đẩy một thỏa thuận với Iran trước chuyến thăm Trung Quốc dự kiến diễn ra cuối tuần này. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích của Tập đoàn ING (Hà Lan), sự lạc quan này đã nhanh chóng suy yếu. ING cho rằng nếu Trung Quốc không tạo áp lực đáng kể nhằm thúc đẩy một thỏa thuận, thị trường sẽ tiếp tục định giá theo kịch bản bế tắc kéo dài, giá dầu duy trì ở mức cao và áp lực lạm phát toàn cầu gia tăng.

Tổng thống Donald Trump sẽ thăm Bắc Kinh từ ngày 13 - 15/5, thảo luận các vấn đề then chốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đều đang tìm kiếm những nhượng bộ chiến lược từ phía đối phương. Phía Mỹ mong muốn Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng đối với Iran nhằm thúc đẩy một thỏa thuận theo các điều khoản của Washington, trong khi Trung Quốc muốn Mỹ nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với chất bán dẫn tiên tiến. Ở chiều ngược lại, Mỹ cũng muốn Bắc Kinh giảm bớt các hạn chế xuất khẩu đất hiếm./.