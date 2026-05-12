Tỷ giá USD hôm nay (12/5): USD tự do giảm mạnh, DXY nhích lên trước thềm cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Trung

Ánh Tuyết

08:23 | 12/05/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 12/5, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng 5 đồng, lên 25.123 đồng, trong khi USD tự do giảm mạnh về quanh 26.350 - 26.380 VND/USD. Chỉ số DXY nhích lên 98,02 điểm khi nhà đầu tư lo ngại căng thẳng Trung Đông kéo dài. Thị trường dõi theo cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh từ ngày 13 - 15/5, liên quan nhiều vấn đề chiến lược, trong đó có chiến sự tại Iran.
Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 12/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở mức 25.123 đồng, tiếp tục tăng 5 đồng so với phiên trước, sau khi đã tăng 6 đồng vào đầu tuần. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tăng tương ứng.

Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 23.866,85 - 26.379,15 VND/USD.

Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.350 - 26.380 đồng, tiếp tục rớt 70 đồng chiều mua và 90 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Khảo sát tại các ngân hàng phiên cuối tuần trước cho thấy, tỷ giá USD tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.093 - 26.373 VND/USD, cùng tăng 6 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. BIDV niêm yết USD ở mức 26.123 - 26.373 VND/USD, tăng 6 đồng; Agribank giao dịch ở mức 26.113 - 26.373 VND/USD, tăng 6 đồng.

ACB tăng mạnh hơn với mức tăng 20 đồng chiều mua vào, đưa tỷ giá USD lên 26.110 - 26.373 VND/USD. VIB là ngân hàng điều chỉnh mạnh nhất chiều mua vào khi tăng 30 đồng, lên 26.120 - 26.373 VND/USD.

Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 11/5 gồm: Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB, HSBC, Techcombank như sau:

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với tỷ giá EUR, xu hướng tăng chiếm ưu thế tại nhiều ngân hàng. Vietcombank niêm yết tỷ giá EUR ở mức 30.171 - 31.762 VND/EUR, tăng lần lượt 97 đồng và 103 đồng ở hai chiều mua vào - bán ra. VIB tăng mạnh nhất thị trường với mức tăng 166 đồng chiều mua vào và 180 đồng chiều bán ra, đưa tỷ giá lên 30.463 - 31.823 VND/EUR. HSBC cũng tăng khá mạnh 98 đồng chiều mua vào và 106 đồng chiều bán ra, lên 30.298 - 31.472 VND/EUR. BIDV tăng 63 đồng ở cả hai chiều, giao dịch tại 30.507 - 31.827 VND/EUR.

Trong khi đó, tỷ giá GBP biến động trái chiều giữa các ngân hàng. Vietcombank tăng mạnh 95 đồng chiều mua vào và 99 đồng chiều bán ra, niêm yết ở mức 34.853 - 36.332 VND/GBP. HSBC cũng tăng đáng kể 109 đồng chiều mua vào và 119 đồng chiều bán ra, lên 34.828 - 36.221 VND/GBP. BIDV tăng 37 đồng chiều mua vào và 40 đồng chiều bán ra, giao dịch tại 35.220 - 36.352 VND/GBP.

Ở chiều ngược lại, Techcombank giảm 22 đồng chiều mua vào và 31 đồng chiều bán ra, còn 34.993 - 36.312 VND/GBP. Sacombank cũng điều chỉnh giảm nhẹ 9 đồng chiều mua vào và 8 đồng chiều bán ra, xuống mức 35.303 - 37.114 VND/GBP.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng nhẹ 0,07%, lên mức 98,02 điểm, cho thấy đồng USD phục hồi nhẹ. Theo đó, đồng USD tăng giá so với Euro khi tỷ giá USD/EUR lên mức 0,8497 EUR/USD, tăng 0,12%. So với bảng Anh, tỷ giá USD/GBP đạt 0,7355 GBP/USD, tăng 0,1%, phản ánh áp lực suy yếu nhẹ của đồng bảng trước sức mạnh của đồng bạc xanh.

Đồng USD cũng tăng so với đồng yên Nhật, với tỷ giá USD/JPY lên 157,37 JPY/USD, tăng 0,17%. Trong khi đó, tỷ giá USD/CNY giữ ở mức 6,7950 CNY/USD.

Đồng USD tăng nhẹ trong phiên đầu tuần khi thị trường lo ngại các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông đang gặp trở ngại mới. Đồng bạc xanh hiện đang dao động quanh vùng trước chiến tranh.

Các nhà phân tích cho rằng, đồng USD tiếp tục được hỗ trợ nhờ vai trò của Mỹ là một trong những quốc gia xuất khẩu năng lượng lớn nhất thế giới. Điều này được xem là yếu tố giúp kinh tế Mỹ có khả năng chống chịu tốt hơn trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa kéo dài. Trung Quốc hiện là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Iran, do đó mọi diễn biến tại khu vực này đều có thể ảnh hưởng mạnh tới quan hệ Mỹ - Trung, cũng như thị trường tiền tệ toàn cầu.

Trước đó, thị trường từng kỳ vọng Tổng thống Donald Trump có thể thúc đẩy một thỏa thuận với Iran trước chuyến thăm Trung Quốc dự kiến diễn ra cuối tuần này. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích của Tập đoàn ING (Hà Lan), sự lạc quan này đã nhanh chóng suy yếu. ING cho rằng nếu Trung Quốc không tạo áp lực đáng kể nhằm thúc đẩy một thỏa thuận, thị trường sẽ tiếp tục định giá theo kịch bản bế tắc kéo dài, giá dầu duy trì ở mức cao và áp lực lạm phát toàn cầu gia tăng.

Tổng thống Donald Trump sẽ thăm Bắc Kinh từ ngày 13 - 15/5, thảo luận các vấn đề then chốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đều đang tìm kiếm những nhượng bộ chiến lược từ phía đối phương. Phía Mỹ mong muốn Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng đối với Iran nhằm thúc đẩy một thỏa thuận theo các điều khoản của Washington, trong khi Trung Quốc muốn Mỹ nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với chất bán dẫn tiên tiến. Ở chiều ngược lại, Mỹ cũng muốn Bắc Kinh giảm bớt các hạn chế xuất khẩu đất hiếm./.

Tỷ giá USD hôm nay (11/5): Tỷ giá trung tâm tăng, USD tự do tiếp đà giảm

(TBTCO) - Sacombank vừa công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lưu Danh Đức và ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Đáng chú ý, cả hai lãnh đạo này trước đó đều từng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc tại LPBank.
(TBTCO) - Ngân hàng OCB vừa công bố thông tin về việc ông Phạm Hồng Hải gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc sau 2 năm điều hành, trong bối cảnh OCB đang bước vào một chặng đường mới với nhiều mục tiêu lớn hơn, đòi hỏi những định hướng và mô hình điều hành phù hợp hơn trong bối cảnh mới.
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đang đề xuất cho phép các ngân hàng tiếp tục được tính 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào nguồn vốn huy động khi xác định tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR). Động thái này được đưa ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất và thanh khoản ngân hàng chịu áp lực, trong khi tỷ lệ LDR tại "big 4" tiến sát ngưỡng tối đa 85%.
(TBTCO) - Tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đã trao ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng, góp phần chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 11/5/2026 về việc bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội.
(TBTCO) - Với tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm và các quyền lợi khác đạt 16.489 tỷ đồng trong năm 2025, tương đương khoảng 25% tổng chi trả toàn ngành bảo hiểm nhân thọ, Prudential Việt Nam cho thấy năng lực thực hiện cam kết dài hạn đang trở thành thước đo quan trọng của niềm tin trong ngành bảo hiểm.
(TBTCO) - Chào đón các khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) mới trong năm 2026, VietinBank triển khai loạt ưu đãi “kép” cho cả dịch vụ mở tài khoản eKYC, tiền gửi và tài trợ thương mại.
Theo đánh giá của nhóm phân tích ACBS, việc chuyển từ tỷ lệ LDR sang CDR có thể khiến nhiều ngân hàng vượt ngưỡng 85%, song tác động tới thanh khoản và tăng trưởng tín dụng được cho là không quá lớn. Bởi ngân hàng có thể lựa chọn áp dụng tỷ lệ CDR hoặc tuân thủ sớm các chuẩn Basel III như LCR và NSFR ở mức 100%, qua đó không cần tuân thủ tỷ lệ CDR.
Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,220 16,520
Kim TT/AVPL 16,220 16,520
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,220 16,520
Nguyên Liệu 99.99 15,240 15,440
Nguyên Liệu 99.9 15,190 15,390
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,020 16,420
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 15,970 16,370
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 15,900 16,350
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 165,000 ▲2800K 168,000 ▲2800K
Hà Nội - PNJ 165,000 ▲2800K 168,000 ▲2800K
Đà Nẵng - PNJ 165,000 ▲2800K 168,000 ▲2800K
Miền Tây - PNJ 165,000 ▲2800K 168,000 ▲2800K
Tây Nguyên - PNJ 165,000 ▲2800K 168,000 ▲2800K
Đông Nam Bộ - PNJ 165,000 ▲2800K 168,000 ▲2800K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,400 ▲180K 16,700 ▲180K
Miếng SJC Nghệ An 16,400 ▲180K 16,700 ▲180K
Miếng SJC Thái Bình 16,400 ▲180K 16,700 ▲180K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,400 ▲180K 16,700 ▲180K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,400 ▲180K 16,700 ▲180K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,400 ▲180K 16,700 ▲180K
NL 99.90 15,100 ▲30K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,150 ▲30K
Trang sức 99.9 15,890 ▲180K 16,590 ▲180K
Trang sức 99.99 15,900 ▲180K 16,600 ▲180K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,622 1,652
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,622 16,522
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,622 16,523
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,617 1,647
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,617 1,648
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,598 1,633
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 155,183 161,683
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 113,737 122,637
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 102,305 111,205
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 90,873 99,773
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 86,463 95,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 59,353 68,253
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,622 1,652
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,622 1,652
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,622 1,652
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,622 1,652
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,622 1,652
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,622 1,652
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,622 1,652
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,622 1,652
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,622 1,652
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,622 1,652
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,622 1,652
Cập nhật: 12/05/2026 09:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18508 18784 19363
CAD 18692 18970 19591
CHF 33125 33511 34167
CNY 0 3833 3926
EUR 30335 30610 31644
GBP 34969 35363 36304
HKD 0 3231 3434
JPY 160 164 170
KRW 0 16 18
NZD 0 15365 15953
SGD 20174 20458 20989
THB 729 792 845
USD (1,2) 26056 0 0
USD (5,10,20) 26097 0 0
USD (50,100) 26126 26145 26379
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,123 26,123 26,373
USD(1-2-5) 25,079 - -
USD(10-20) 25,079 - -
EUR 30,507 30,531 31,827
JPY 163.47 163.76 172.76
GBP 35,220 35,315 36,352
AUD 18,751 18,819 19,433
CAD 18,933 18,994 19,595
CHF 33,489 33,593 34,402
SGD 20,354 20,417 21,118
CNY - 3,809 3,934
HKD 3,303 3,313 3,434
KRW 16.52 17.23 18.65
THB 775.61 785.19 835.94
NZD 15,351 15,494 15,880
SEK - 2,806 2,891
DKK - 4,082 4,205
NOK - 2,822 2,907
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,278.17 - 7,052.17
TWD 758.72 - 914.54
SAR - 6,914.01 7,245.8
KWD - 83,853 88,772
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,113 26,133 26,373
EUR 30,412 30,534 31,718
GBP 35,165 35,306 36,318
HKD 3,294 3,307 3,422
CHF 33,244 33,378 34,322
JPY 163.72 164.38 171.86
AUD 18,691 18,766 19,358
SGD 20,403 20,485 21,073
THB 794 797 832
CAD 18,884 18,960 19,535
NZD 15,424 15,960
KRW 17.16 18.86
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26120 26120 26379
AUD 18687 18787 19720
CAD 18877 18977 19989
CHF 33378 33408 34991
CNY 3813.3 3838.3 3973.6
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30515 30545 32271
GBP 35269 35319 37079
HKD 0 3355 0
JPY 163.65 164.15 174.66
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.6 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2772 0
NZD 0 15471 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20340 20470 21191
THB 0 757.3 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 16300000 16300000 16750000
SBJ 14000000 14000000 16750000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,130 26,180 26,373
USD20 26,130 26,180 26,373
USD1 26,130 26,180 26,373
AUD 18,723 18,823 19,950
EUR 30,647 30,647 32,090
CAD 18,815 18,915 20,243
SGD 20,428 20,578 21,490
JPY 164.57 166.07 170.77
GBP 35,157 35,507 36,656
XAU 16,448,000 0 16,752,000
CNY 0 3,718 0
THB 0 795 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 12/05/2026 09:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80